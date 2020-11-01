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  3. Португалия
Спортинг Л
4:0
Конец матча

Стадион:
Тондела
0'
28' Желтая карточка
Феррейра Филипе
32' Желтая карточка
Пальинья Жоау
1:0
45' Гол
Гонсалвес Педро
2:0
49' Гол
Гонсалвес Педро
3:0
79' Гол
Порро Педро
85' Желтая карточка
Аугусто Педро
85' Желтая карточка
Луис Матеус II
86' Желтая карточка
Сантуш Нуну II
4:0
90' Гол
Шпорар Андраж
90'+5
1
Адан
Антонио
3
Феддал
Зу
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
5
Мендеш
Нуну
24
Порро
Педро
6
Пальинья
Жоау
28
Гонсалвес
Педро
17
Мариу
Жоау
19
Томаш
Тьягу
9
Шпорар
Андраж
88
Тригейра
Педру
10
Мурильо
Джон
23
Таварес
Йоан
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
7
Агра
Салвадор
5
Жаките
Жоау
14
Грау
Хауме
24
Naoufel
Khacef
8
Педру
Жоау
II
70
Барбоза
Рафаэл
II
Спортинг Л
4-4-2
Тондела
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалвес Педро 5 0.83
2. Сантуш Нуну II 2 0.33
3. Шпорар Андраж 2 0.33
4. Вьетто Лусиано 1 0.17
5. Кабрал Жоване 1 (1) 0.17
6. Мендеш Нуну 1 0.17
7. Коатес Себастьян 1 0.17
8. Порро Педро 1 0.17
9. Томаш Тьягу 1 0.17
10. Феддал Зу 0 0
11. Браганса Даниэл 0 0
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аугусто Педро 1 0.17
2. Феррейра Филипе 1 0.17
3. Рикарду Алвеш II 1 0.17
4. Барбоза Рафаэл II 1 0.17
5. Штркаль Томислав 0 0

Карточки

Спортинг Л
# Игрок      
1. Коатес Себастьян 3 0
2. Нету Луиш 3 0
3. Феддал Зу 3 0
4. Пальинья Жоау 2 0
5. Гонсалвес Педро 2 0
6. Луис Матеус II 2 0
7. Вендел Жералдо 1 0
8. Адан Антонио 1 0
9. Вьетто Лусиано 1 0
10. Шпорар Андраж 1 0
11. Сантуш Нуну II 1 0
12. Кабрал Жоване 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Бибито 2 0
2. Аугусто Педро 2 0
3. Ниассе Бабакар 0 1
4. Таварес Йоан 1 0
5. Агра Салвадор 1 0
6. Мурильо Джон 1 0
7. Педру Жоау II 1 0
8. Феррейра Филипе 1 0
9. Штркаль Томислав 1 0
10. Naoufel Khacef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Л 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 6.67% (1) 46.67% (7)
 Тондела 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Спортинг Л Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Санта-Клара 1:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Спортинг Л 1:4 ЛАСК Пасуш де Феррейра 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Абердин Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг Л 3:1 Белененсеш Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Бенфика 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 0:0 Витория Сетубал Порту 2:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Санта-Клара Морейренсе 0:0 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Белененсеш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Тондела Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 2:2 Спортинг Л
Тондела Последние 20 матчей: + = -
Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела
Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму

Последние игры между собой

Спортинг Л: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Спортинг Л 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:0 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 2:1 Спортинг Л Примейра-лига
Тондела 1:2 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:4 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 1:1 Тондела Примейра-лига Спортинг Л 2:2 Тондела Примейра-лига Тондела 1:2 Спортинг Л Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 15 - 4 16
2. Бенфика Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
3. Порту Заявка 6 3 1 2 15 - 9 10
4. Санта-Клара Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Витория Гимарайнш Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
6. Брага Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Риу Аве Заявка 6 2 3 1 5 - 5 9
8. Пасуш де Феррейра Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Морейренсе Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Маритиму Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Насьонал Мадейра Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Фамаликан Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
13. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
15. Тондела Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
16. Портимоненсе Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
17. Боавишта Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
18. Фаренсе Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Гонсалвес Педро бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Пальинья Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Феррейра Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Спортинг Л 96.9% (155)
X 1.3% (2)
Тондела 1.9% (3)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 8.50 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.25 9.70
  1.11 8.83 40.48

Самый высокий коэффициент на матч «Спортинг Л» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спортинг Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спортинг Л» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.08 10.00 1.03 4.50 1.18 3.20 1.32 2.17 1.69 2.15 1.65 1.90 1.90 1.67 2.20 1.20 4.20 1.20 4.20 1.02 11.00 1.05 8.50 1.02 11.00
11.50 1.00 10.75 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.21 1.74 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.04 8.20
6.54 1.13 2.93 1.43 2.29 1.67 2.00 1.88 3.63 1.31 2.37 1.62 2.06 1.83 1.68 2.26 2.34 1.64 1.79 2.10 1.55 2.55 1.37 3.21 1.16 5.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.15 1.71 1.04 9.00 1.16 4.80 1.03 10.00
3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
1.30 3.64 1.16 5.57 1.34 3.39 1.68 2.27 1.48 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.19
Где смотреть матч Спортинг Л 4:0 Тондела онлайн

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Прогнозы на матч Спортинг Л 4:0 Тондела

Исход игры
Спортинг Л
96.9% (155)
Ничья
1.3% (2)
Тондела
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.49% (46)
Меньше
70.51% (110)
Обе команды забьют
Да
22.44% (35)
Нет
77.56% (121)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
57.5% (92)
2:1 Спортинг Л
11.3% (18)
1:0 Спортинг Л
10% (16)
3:1 Спортинг Л
8.8% (14)
3:0 Спортинг Л
7.5% (12)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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