Спортинг Л
4:0
Конец матча
Стадион: Жозе Алваладе
Тондела
28' Желтая карточкаФеррейра Филипе
32' Желтая карточкаПальинья Жоау
1:0
45' ГолГонсалвес Педро
2:0
49' ГолГонсалвес Педро
3:0
79' ГолПорро Педро
85' Желтая карточкаАугусто Педро
85' Желтая карточкаЛуис Матеус II
86' Желтая карточкаСантуш Нуну II
4:0
90' ГолШпорар Андраж
13
Нету
Луиш
24
Порро
Педро
17
Мариу
Жоау
19
Томаш
Тьягу
10
Мурильо
Джон
23
Таварес
Йоан
14
Грау
Хауме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мариу ЖоауПолузащитник
-
19 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Мурильо ДжонЗащитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 БибитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Анн СулейманНападающий
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
28'
32'
45'
1:0
49'
2:0
67'
79'
3:0
85'
85'
86'
90'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалвес Педро
|5
|0.83
|2.
|Сантуш Нуну II
|2
|0.33
|3.
|Шпорар Андраж
|2
|0.33
|4.
|Вьетто Лусиано
|1
|0.17
|5.
|Кабрал Жоване
|1 (1)
|0.17
|6.
|Мендеш Нуну
|1
|0.17
|7.
|Коатес Себастьян
|1
|0.17
|8.
|Порро Педро
|1
|0.17
|9.
|Томаш Тьягу
|1
|0.17
|10.
|Феддал Зу
|0
|0
|11.
|Браганса Даниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аугусто Педро
|1
|0.17
|2.
|Феррейра Филипе
|1
|0.17
|3.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.17
|4.
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.17
|5.
|Штркаль Томислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коатес Себастьян
|3
|0
|2.
|Нету Луиш
|3
|0
|3.
|Феддал Зу
|3
|0
|4.
|Пальинья Жоау
|2
|0
|5.
|Гонсалвес Педро
|2
|0
|6.
|Луис Матеус II
|2
|0
|7.
|Вендел Жералдо
|1
|0
|8.
|Адан Антонио
|1
|0
|9.
|Вьетто Лусиано
|1
|0
|10.
|Шпорар Андраж
|1
|0
|11.
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|12.
|Кабрал Жоване
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бибито
|2
|0
|2.
|Аугусто Педро
|2
|0
|3.
|Ниассе Бабакар
|0
|1
|4.
|Таварес Йоан
|1
|0
|5.
|Агра Салвадор
|1
|0
|6.
|Мурильо Джон
|1
|0
|7.
|Педру Жоау II
|1
|0
|8.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|9.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|10.
|Naoufel Khacef
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Л
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
|Тондела
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Спортинг Л Последние 20 матчей: + = -Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Санта-Клара 1:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Спортинг Л 1:4 ЛАСК Пасуш де Феррейра 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Абердин Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг Л 3:1 Белененсеш Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Бенфика 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 0:0 Витория Сетубал Порту 2:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Санта-Клара Морейренсе 0:0 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Белененсеш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Тондела Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 2:2 Спортинг Л
Тондела Последние 20 матчей: + = -Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела
Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|2.
|Бенфика
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|3.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|4.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|6.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|Тондела
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спортинг Л» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спортинг Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спортинг Л» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.80
|1.08
|10.00
|1.03
|—
|—
|4.50
|1.18
|—
|—
|3.20
|1.32
|2.17
|1.69
|2.15
|1.65
|1.90
|1.90
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.02
|11.00
|1.05
|8.50
|1.02
|11.00
|
|11.50
|1.00
|10.75
|1.02
|—
|—
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.20
|4.15
|1.14
|4.75
|1.04
|8.20
|—
|—
|
|6.54
|1.13
|—
|—
|2.93
|1.43
|2.29
|1.67
|2.00
|1.88
|3.63
|1.31
|2.37
|1.62
|2.06
|1.83
|1.68
|2.26
|2.34
|1.64
|1.79
|2.10
|1.55
|2.55
|1.37
|3.21
|—
|—
|1.16
|5.69
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Спортинг Л 4:0 Тондела
Исход игры
Спортинг Л
96.9% (155)
Ничья
1.3% (2)
Тондела
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.49% (46)
Меньше
70.51% (110)
Обе команды забьют
Да
22.44% (35)
Нет
77.56% (121)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
57.5% (92)
2:1 Спортинг Л
11.3% (18)
1:0 Спортинг Л
10% (16)
3:1 Спортинг Л
8.8% (14)
3:0 Спортинг Л
7.5% (12)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!