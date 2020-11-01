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Бетис
2:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Эльче
0'
1:0
7' Гол
Санабрия Антонио
2:0
29' Гол
Тельо Кристиан
32'
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
8
Фекир
Набиль
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
19
Санабрия
Антонио
11
Тельо
Кристиан
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
3
Санчес-Миньо
Хуан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
Бетис
4-3-3
Эльче
4-4-2

Ход матча

7'
Санабрия Антонио
(Тельо Кристиан)
1:0
29'
Тельо Кристиан
(Каналес Серхио)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 2 0.25
2. Карвалью Вилльям 2 0.25
3. Каналес Серхио 1 0.13
4. Фекир Набиль 1 (1) 0.13
5. Манди Аисса 1 0.13
6. Санабрия Антонио 1 0.13
7. Хоакин Санчес 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 1 0.17
2. Моренте Тете 1 0.17
3. Фернандес Хосан 1 0.17
4. Милья Пере 1 0.17
5. Бое Лукас 1 0.17

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Каналес Серхио 2 0
5. Фекир Набиль 2 0
6. Гидо Родригес 2 0
7. Монтойя Мартин 0 1
8. Сидней 1 0
9. Морено Алекс 1 0
10. Иглесиас Борха 1 0
11. Акуоку Поль 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 2 0
2. Моренте Тете 2 0
3. Фернандес Хосан 2 0
4. Барраган Антонио 1 0
5. Марконе Иван 1 0
6. Кальво Даниэль 1 0
7. Фидель Чавес 1 0
8. Мфулу Оменуке 1 0
9. Ригони Эмилиано 1 0
10. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Эльче 0 20% (1) 60% (3) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис
Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис
Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Эльче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Эльче 2:1 Бетис Товарищеские матчи Эльче 0:0 Бетис Примера Бетис 1:2 Эльче Примера Бетис 1:4 Эльче Сегунда
Эльче 0:2 Бетис Сегунда Бетис 0:3 Эльче Сегунда Эльче 3:0 Бетис Сегунда Бетис 3:0 Эльче Кубок Короля Эльче 1:1 Бетис Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
5. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
6. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
7. Бетис 1:0 Заявка 8 4 0 4 8 - 11 12
8. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
9. Эльче 0:1 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
14. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
15. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
16. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Бетис 77.6% (121)
X 14.1% (22)
Эльче 8.3% (13)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Эльче
1.44
9.50
6.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 9.50 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.20 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.45 6.95
  1.14 8.60 25.92

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.01 8.40 1.04 3.60 1.29 2.75 1.45 2.17 1.74 3.15 1.35 1.72 2.20 2.45 1.55 1.77 2.04 1.40 2.90 1.28 3.60 1.11 6.50 1.09 7.20
12.00 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 2.96 1.41 2.03 1.87 1.58 2.41 1.40 3.00 1.17 5.10 1.14 5.90 1.04 11.25
3.87 1.29 2.98 1.44 2.95 1.44 2.31 1.67 3.02 1.42 2.63 1.52 2.25 1.69 1.89 2.00 1.68 2.28 1.50 2.73 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.35 1.97 1.84 2.27 1.62 1.48 2.63 1.25 3.90
3.20 1.35 2.08 1.75 1.49 2.62 1.15 5.30 1.11 6.55
3.00 1.41 2.46 1.58 1.93 1.96 1.57 2.50 2.03 1.85 1.66 2.30 1.30 3.66 1.21 4.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.70 1.44 1.67 2.11 1.28 3.50 1.24 4.00
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.74
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.70 1.30
Где смотреть матч Бетис 2:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 2:0 Эльче

Исход игры
Бетис
77.6% (121)
Ничья
14.1% (22)
Эльче
8.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (57)
Меньше
62.5% (95)
Обе команды забьют
Да
46.71% (71)
Нет
53.29% (81)
Популярный счёт
1:0 Бетис
30.1% (47)
2:1 Бетис
26.9% (42)
2:0 Бетис
16.7% (26)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Эльче
3.2% (5)
0:1 Эльче
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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