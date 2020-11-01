Бетис
2:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Бенито Вильямарин
Эльче
1:0
7' ГолСанабрия Антонио
2:0
29' ГолТельо Кристиан
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
-
15 Луисми ЛуисЗащитник
- Защитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Lucu
-
37 Jony III
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
29'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|2
|0.25
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.25
|3.
|Каналес Серхио
|1
|0.13
|4.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.13
|5.
|Манди Аисса
|1
|0.13
|6.
|Санабрия Антонио
|1
|0.13
|7.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|1
|0.17
|2.
|Моренте Тете
|1
|0.17
|3.
|Фернандес Хосан
|1
|0.17
|4.
|Милья Пере
|1
|0.17
|5.
|Бое Лукас
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|3
|1
|2.
|Манди Аисса
|2
|1
|3.
|Бартра Марк
|3
|0
|4.
|Каналес Серхио
|2
|0
|5.
|Фекир Набиль
|2
|0
|6.
|Гидо Родригес
|2
|0
|7.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|8.
|Сидней
|1
|0
|9.
|Морено Алекс
|1
|0
|10.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|11.
|Акуоку Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|2.
|Моренте Тете
|2
|0
|3.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|4.
|Барраган Антонио
|1
|0
|5.
|Марконе Иван
|1
|0
|6.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|7.
|Фидель Чавес
|1
|0
|8.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|10.
|Верду Гонсало
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Эльче
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис
Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво
Последние игры между собой
Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Эльче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|4.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|7.
|Бетис
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 11
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|Эльче
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|14.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|16.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.01
|8.40
|1.04
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.17
|1.74
|3.15
|1.35
|1.72
|2.20
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.28
|3.60
|1.11
|6.50
|1.09
|7.20
|
|12.00
|1.04
|10.50
|1.05
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.17
|5.10
|1.14
|5.90
|1.04
|11.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.87
|1.29
|2.98
|1.44
|2.95
|1.44
|2.31
|1.67
|3.02
|1.42
|2.63
|1.52
|2.25
|1.69
|1.89
|2.00
|1.68
|2.28
|1.50
|2.73
|—
|—
|1.22
|4.58
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Эльче
Исход игры
Бетис
77.6% (121)
Ничья
14.1% (22)
Эльче
8.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (57)
Меньше
62.5% (95)
Обе команды забьют
Да
46.71% (71)
Нет
53.29% (81)
Популярный счёт
1:0 Бетис
30.1% (47)
2:1 Бетис
26.9% (42)
2:0 Бетис
16.7% (26)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Эльче
3.2% (5)
0:1 Эльче
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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