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  3. Испания
Бетис
3:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
1:0
7' Гол
Санабрия Антонио
2:0
29' Гол
Тельо Кристиан
41' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
2:0
45' Не забитый пенальти
Фекир Набиль
51' Желтая карточка
Фекир Набиль
3:0
56' Гол
Тельо Кристиан
3:1
60' Гол
Фернандес Хосан
64' Желтая карточка
Санабрия Антонио
90'+6
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
8
Фекир
Набиль
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
19
Санабрия
Антонио
11
Тельо
Кристиан
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
3
Санчес-Миньо
Хуан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
Бетис
4-3-3
Эльче
4-4-2

Ход матча

7'
Санабрия Антонио
(Тельо Кристиан)
1:0
29'
Тельо Кристиан
(Каналес Серхио)
2:0
41'
 
Санчес-Миньо Хуан
45'
Фекир Набиль
2:0
46'
 
Сифу
Санчес-Миньо Хуан
51'
Фекир Набиль
 
56'
Тельо Кристиан
(Каналес Серхио)
3:0
60'
3:1
Фернандес Хосан
(Фидель Чавес)
64'
Санабрия Антонио
 
65'
Карвалью Вилльям
Хоакин Санчес
 
74'
 
Нино Хуан
Бое Лукас
74'
 
Мфулу Оменуке
Марконе Иван
74'
 
Ригони Эмилиано
Фернандес Хосан
75'
Виктор Руис
Бартра Марк
 
81'
Лаинес Диего
Фекир Набиль
 
81'
 
Родригес Виктор II
Гутьеррес Хосе

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.5
2. Карвалью Вилльям 2 0.25
3. Каналес Серхио 1 0.13
4. Фекир Набиль 1 (1) 0.13
5. Манди Аисса 1 0.13
6. Санабрия Антонио 1 0.13
7. Хоакин Санчес 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Хосан 2 0.33
2. Фидель Чавес 1 0.17
3. Моренте Тете 1 0.17
4. Милья Пере 1 0.17
5. Бое Лукас 1 0.17

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Каналес Серхио 2 0
6. Гидо Родригес 2 0
7. Монтойя Мартин 0 1
8. Сидней 1 0
9. Морено Алекс 1 0
10. Санабрия Антонио 1 0
11. Иглесиас Борха 1 0
12. Акуоку Поль 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 2 0
2. Моренте Тете 2 0
3. Фернандес Хосан 2 0
4. Барраган Антонио 1 0
5. Марконе Иван 1 0
6. Кальво Даниэль 1 0
7. Фидель Чавес 1 0
8. Санчес-Миньо Хуан 1 0
9. Мфулу Оменуке 1 0
10. Ригони Эмилиано 1 0
11. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 20% (2) 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1)
 Эльче 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис
Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис
Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Эльче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Эльче 2:1 Бетис Товарищеские матчи Эльче 0:0 Бетис Примера Бетис 1:2 Эльче Примера Бетис 1:4 Эльче Сегунда
Эльче 0:2 Бетис Сегунда Бетис 0:3 Эльче Сегунда Эльче 3:0 Бетис Сегунда Бетис 3:0 Эльче Кубок Короля Эльче 1:1 Бетис Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 3 15
3. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
4. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
5. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
6. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
9. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
14. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
15. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
16. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
17. Сельта 0:0 Заявка 8 1 4 3 4 - 10 7
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Бетис 77.6% (121)
X 14.1% (22)
Эльче 8.3% (13)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 22.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 25.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.45 6.95
  1.14 8.60 25.92

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 8.40 1.04 3.60 1.29 2.75 1.45 2.17 1.74 4.60 1.19 1.72 2.20 3.35 1.31 3.60 1.28 2.45 1.55 1.97 1.82 1.31 3.35 1.17 4.90 1.02 13.00 1.02 13.00
12.00 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 2.96 1.41 2.03 1.87 1.58 2.41 1.40 3.00 1.17 5.10 1.14 5.90 1.04 11.25
3.87 1.29 2.98 1.44 2.95 1.44 2.31 1.67 5.24 1.18 2.63 1.52 3.60 1.31 2.37 1.63 1.93 1.95 1.68 2.28 1.43 2.97 1.49 2.74 1.72 2.21 1.44 2.93 1.16 5.74 1.65 2.34 1.46 2.86 1.11 7.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.15 1.35 1.97 1.84 2.27 1.62 1.48 2.63 1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50
3.20 1.35 2.08 1.75 1.49 2.62 1.15 5.30 1.11 6.55
3.00 1.41 2.46 1.58 1.93 1.96 1.57 2.50 2.03 1.85 1.66 2.30 1.30 3.66 1.21 4.62 1.23 4.44 1.11 7.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.70 1.44 1.85 2.11 1.38 3.50 1.25 3.90
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.70 1.30
Где смотреть матч Бетис 3:1 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 3:1 Эльче

Исход игры
Бетис
77.6% (121)
Ничья
14.1% (22)
Эльче
8.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (57)
Меньше
62.5% (95)
Обе команды забьют
Да
46.71% (71)
Нет
53.29% (81)
Популярный счёт
1:0 Бетис
30.1% (47)
2:1 Бетис
26.9% (42)
2:0 Бетис
16.7% (26)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Эльче
3.2% (5)
0:1 Эльче
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:1 Бетис
1.9% (3)
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