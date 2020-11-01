Гранада
Позже
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Леванте
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эррера Янгель
|2
|0.33
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.17
|3.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.17
|4.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.17
|5.
|Видаль Молина
|1
|0.17
|6.
|Милья Луис
|1
|0.17
|7.
|Санчес Герман
|1
|0.17
|8.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|9.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|0.5
|2.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.33
|3.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.17
|4.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|3
|0
|2.
|Гоналон Максим
|2
|0
|3.
|Эррера Янгель
|2
|0
|4.
|Монторо Анхель
|1
|0
|5.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|6.
|Фулкье Димитри
|1
|0
|7.
|Вико Федерико
|1
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|2
|0
|2.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|3.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|4.
|Сон
|1
|0
|5.
|Радоя Неманья
|1
|0
|6.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|7.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|8.
|Барди Энис
|1
|0
|9.
|Робер Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Леванте
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья
Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада
Леванте Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте
Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Гранада: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Леванте: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|4.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|14.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|16.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.60
|1.03
|6.90
|1.08
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.61
|1.98
|1.90
|1.75
|2.14
|—
|—
|1.38
|3.05
|1.27
|3.85
|1.11
|6.80
|1.08
|7.20
|1.01
|13.00
|
|9.50
|1.06
|7.90
|1.09
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.79
|2.14
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.28
|3.75
|1.11
|6.85
|1.09
|7.70
|1.02
|15.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.39
|2.81
|1.49
|2.41
|1.63
|1.99
|1.91
|1.75
|2.18
|1.55
|2.59
|—
|—
|1.25
|4.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Гранада - Леванте
Исход игры
Гранада
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Леванте
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.46% (46)
Меньше
69.54% (105)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.6% (66)
2:1 Гранада
25.8% (40)
2:0 Гранада
12.9% (20)
1:1 Ничья
9.7% (15)
3:1 Гранада
1.3% (2)
0:1 Леванте
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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