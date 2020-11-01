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Гранада
 
Позже

Стадион:
Леванте
1
Силва
Руи
22
Дуарте
Домингуш
20
Вальехо
Хесус
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
19
Монторо
Анхель
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
4
Гоналон
Максим
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Гранада
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррера Янгель 2 0.33
2. Мачис Дарвин 1 0.17
3. Монторо Анхель 1 (1) 0.17
4. Сольдадо Роберто 1 0.17
5. Видаль Молина 1 0.17
6. Милья Луис 1 0.17
7. Санчес Герман 1 0.17
8. Кенеди Роберт 0 0
9. Фулкье Димитри 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 0.5
2. Рохер Марти 2 (1) 0.33
3. Мелеро Гонсало 1 0.17
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 3 0
2. Гоналон Максим 2 0
3. Эррера Янгель 2 0
4. Монторо Анхель 1 0
5. Кенеди Роберт 1 0
6. Фулкье Димитри 1 0
7. Вико Федерико 1 0
8. Пуэртас Антонио 1 0
9. Дуарте Домингуш 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 2 0
2. Кампанья Хосе 1 0
3. Дуарте Оскар 1 0
4. Сон 1 0
5. Радоя Неманья 1 0
6. Мирамон Хорхе 1 0
7. Антонио Гарсия 1 0
8. Барди Энис 1 0
9. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Леванте 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья
Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте
Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Гранада: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Леванте: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте 1:1 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Леванте Ла Лига Гранада 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Гранада Примера
Леванте 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Леванте Примера Гранада 0:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
4. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
5. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
6. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
9. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
14. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
15. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
16. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Гранада 87.1% (135)
X 11% (17)
Леванте 1.9% (3)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Леванте
2.70
3.44
3.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.25 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.30 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.44 2.99
  2.51 3.29 3.13

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.60 1.03 6.90 1.08 3.15 1.36 2.41 1.61 1.98 1.90 1.75 2.14 1.38 3.05 1.27 3.85 1.11 6.80 1.08 7.20 1.01 13.00
9.50 1.06 7.90 1.09 3.18 1.36 2.41 1.58 1.79 2.14 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.85 1.09 7.70 1.02 15.25
3.19 1.39 2.81 1.49 2.41 1.63 1.99 1.91 1.75 2.18 1.55 2.59 1.25 4.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.06 1.36 3.35 1.10 7.20
2.79 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
2.76 1.50 2.26 1.70 1.76 2.20 1.48 2.82 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.98
Букмекер Да Нет
5.40 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Где смотреть матч Гранада - Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Гранада - Леванте

Исход игры
Гранада
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Леванте
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.46% (46)
Меньше
69.54% (105)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.6% (66)
2:1 Гранада
25.8% (40)
2:0 Гранада
12.9% (20)
1:1 Ничья
9.7% (15)
3:1 Гранада
1.3% (2)
0:1 Леванте
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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