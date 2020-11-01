Гранада
1:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Леванте
1:0
8' ГолМачис Дарвин
14' Undefined phrase: football_event_Гоналон Максим
16' Красная карточкаГоналон Максим
1:1
34' ГолВезу Рубен
35' Желтая карточкаМалса Микаэль
47' Желтая карточкаПостиго Серхио
61' Желтая карточкаВезу Рубен
68' Желтая карточкаСанчес Герман
69' Желтая карточкаСуарес Луис III
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
14'
16'
34'
1:1
35'
47'
60'
61'
68'
69'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0.29
|2.
|Эррера Янгель
|2
|0.29
|3.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.14
|4.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.14
|5.
|Видаль Молина
|1
|0.14
|6.
|Милья Луис
|1
|0.14
|7.
|Санчес Герман
|1
|0.14
|8.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|9.
|Гоналон Максим
|0
|0
|10.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|0.43
|2.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.29
|3.
|Везу Рубен
|1
|0.14
|4.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.14
|5.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|6.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|7.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|4
|0
|2.
|Гоналон Максим
|2
|1
|3.
|Эррера Янгель
|2
|0
|4.
|Монторо Анхель
|1
|0
|5.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|6.
|Фулкье Димитри
|1
|0
|7.
|Вико Федерико
|1
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|10.
|Суарес Луис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|3
|0
|2.
|Постиго Серхио
|1
|0
|3.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|4.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|5.
|Сон
|1
|0
|6.
|Радоя Неманья
|1
|0
|7.
|Малса Микаэль
|1
|0
|8.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|9.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|10.
|Барди Энис
|1
|0
|11.
|Робер Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|Леванте
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья
Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада
Леванте Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте
Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Гранада: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Леванте: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Эльче
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 5
|10
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.80
|1.03
|7.20
|1.08
|6.30
|1.11
|—
|—
|2.45
|1.59
|2.01
|1.86
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.11
|6.80
|1.03
|12.00
|1.01
|12.50
|1.03
|12.00
|
|9.60
|1.06
|8.00
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.28
|3.75
|1.11
|6.80
|1.09
|7.70
|1.02
|15.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.46
|2.50
|1.57
|2.13
|1.77
|1.81
|2.08
|1.92
|1.95
|1.58
|2.44
|2.20
|1.71
|1.75
|2.15
|1.53
|2.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Гранада 1:1 Леванте
Исход игры
Гранада
85.5% (136)
Ничья
11.9% (19)
Леванте
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.32% (47)
Меньше
69.68% (108)
Обе команды забьют
Да
39.35% (61)
Нет
60.65% (94)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.1% (67)
2:1 Гранада
25.2% (40)
2:0 Гранада
12.6% (20)
1:1 Ничья
10.1% (16)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:1 Леванте
1.3% (2)
1:2 Леванте
1.3% (2)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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