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Гранада
1:1
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
1:0
8' Гол
Мачис Дарвин
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Гоналон Максим
16' Красная карточка
Гоналон Максим
1:1
34' Гол
Везу Рубен
35' Желтая карточка
Малса Микаэль
47' Желтая карточка
Постиго Серхио
61' Желтая карточка
Везу Рубен
68' Желтая карточка
Санчес Герман
69' Желтая карточка
Суарес Луис III
90'+5
1
Силва
Руи
20
Вальехо
Хесус
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Гранада
4-1-4-1
Леванте
4-4-2

Ход матча

8'
Мачис Дарвин
(Гоналон Максим)
1:0
14'
Гоналон Максим
 
16'
Гоналон Максим
 
34'
1:1
Везу Рубен
(Барди Энис)
35'
 
Малса Микаэль
47'
 
Постиго Серхио
57'
Суарес Луис III
Видаль Молина
 
57'
Эррера Янгель
Монторо Анхель
 
60'
 
Леон Серхио
Моралес Луис
60'
 
Сон
Мирамон Хорхе
61'
 
Везу Рубен
68'
Санчес Герман
 
68'
 
Де Фрутос Хорхе
Рочина Рубен
69'
 
Радоя Неманья
Малса Микаэль
69'
Суарес Луис III
 
80'
Этеки Ян
Милья Луис
 
80'
Соро Альберто
Мачис Дарвин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 2 0.29
2. Эррера Янгель 2 0.29
3. Монторо Анхель 1 (1) 0.14
4. Сольдадо Роберто 1 0.14
5. Видаль Молина 1 0.14
6. Милья Луис 1 0.14
7. Санчес Герман 1 0.14
8. Кенеди Роберт 0 0
9. Гоналон Максим 0 0
10. Фулкье Димитри 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 0.43
2. Рохер Марти 2 (1) 0.29
3. Везу Рубен 1 0.14
4. Мелеро Гонсало 1 0.14
5. Кампанья Хосе 0 0
6. Мирамон Хорхе 0 0
7. Барди Энис 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 4 0
2. Гоналон Максим 2 1
3. Эррера Янгель 2 0
4. Монторо Анхель 1 0
5. Кенеди Роберт 1 0
6. Фулкье Димитри 1 0
7. Вико Федерико 1 0
8. Пуэртас Антонио 1 0
9. Дуарте Домингуш 1 0
10. Суарес Луис III 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Постиго Серхио 1 0
3. Кампанья Хосе 1 0
4. Дуарте Оскар 1 0
5. Сон 1 0
6. Радоя Неманья 1 0
7. Малса Микаэль 1 0
8. Мирамон Хорхе 1 0
9. Антонио Гарсия 1 0
10. Барди Энис 1 0
11. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3)
 Леванте 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья
Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте
Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Гранада: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Леванте: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте 1:1 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Леванте Ла Лига Гранада 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Гранада Примера
Леванте 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Леванте Примера Гранада 0:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
5. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9. Хетафе 0:1 Заявка 7 3 1 3 5 - 5 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Валенсия 1:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
12. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
13. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Гранада 85.5% (136)
X 11.9% (19)
Леванте 2.5% (4)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 1.30 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 1.23 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.44 3.14
  8.58 1.75 2.82

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.03 7.20 1.08 6.30 1.11 2.45 1.59 2.01 1.86 1.23 4.05 1.39 3.00 1.22 4.20 1.11 6.80 1.03 12.00 1.01 12.50 1.03 12.00
9.60 1.06 8.00 1.08 3.20 1.36 2.41 1.58 1.80 2.12 1.40 3.00 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.70 1.02 15.00
2.86 1.46 2.50 1.57 2.13 1.77 1.81 2.08 1.92 1.95 1.58 2.44 2.20 1.71 1.75 2.15 1.53 2.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.76 2.06 1.70 2.15 1.10 7.20 1.09 7.20
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
2.38 1.62 1.96 1.93 1.51 2.66 1.34 3.41 1.51 2.62 1.29 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.90
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Где смотреть матч Гранада 1:1 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 1:1 Леванте

Исход игры
Гранада
85.5% (136)
Ничья
11.9% (19)
Леванте
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.32% (47)
Меньше
69.68% (108)
Обе команды забьют
Да
39.35% (61)
Нет
60.65% (94)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.1% (67)
2:1 Гранада
25.2% (40)
2:0 Гранада
12.6% (20)
1:1 Ничья
10.1% (16)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:1 Леванте
1.3% (2)
1:2 Леванте
1.3% (2)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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