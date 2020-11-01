1:0
23' ГолМуса Юнус
32' Желтая карточкаГильямон Уго
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
Ход матча
23'
1:0
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|3
|0.38
|2.
|Вальехо Ману
|2
|0.25
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.13
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.13
|5.
|Лато Тони
|1
|0.13
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.13
|7.
|Муса Юнус
|1
|0.13
|8.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|9.
|Черышев Денис
|0
|0
|10.
|Гайя Хосе
|0
|0
|11.
|Солер Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|2
|0.29
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.29
|3.
|Кукурелья Марк
|1
|0.14
|4.
|Эрнандес Хуан
|0
|0
|5.
|Ньом Аллан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|2.
|Васс Даниэль
|1
|0
|3.
|Лато Тони
|1
|0
|4.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|5.
|Гайя Хосе
|1
|0
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|7.
|Рачич Урош
|1
|0
|8.
|Макси Гомес
|1
|0
|9.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|10.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|11.
|Гильямон Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|4
|0
|2.
|Оливера Матиас
|3
|0
|3.
|Дьене Даконам
|2
|0
|4.
|Мата Хайме
|2
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|6.
|Кабако Эрик
|2
|0
|7.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|8.
|Ньом Аллан
|1
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|10.
|Унал Энес
|1
|0
|11.
|Максимович Неманья
|1
|0
|12.
|Кукурелья Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Хетафе
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис
Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Эльче
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 5
|10
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.10
|1.16
|3.70
|1.27
|—
|—
|4.44
|1.20
|2.12
|1.77
|3.05
|1.37
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.23
|4.05
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|0.00
|18.50
|
|6.10
|1.13
|4.70
|1.20
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.77
|2.07
|—
|—
|1.47
|2.88
|—
|—
|1.19
|4.80
|1.15
|5.70
|1.04
|11.75
|1.03
|12.50
|—
|—
|
|4.96
|1.20
|3.60
|1.31
|2.50
|1.58
|4.20
|1.25
|3.53
|1.32
|2.85
|1.46
|2.07
|1.82
|1.74
|2.17
|1.53
|2.63
|—
|—
|1.20
|4.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Хетафе
Исход игры
Валенсия
50.6% (82)
Ничья
35.8% (58)
Хетафе
13.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
35.03% (55)
Меньше
64.97% (102)
Обе команды забьют
Да
66.88% (105)
Нет
33.12% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (50)
2:1 Валенсия
25.3% (41)
1:0 Валенсия
14.2% (23)
2:0 Валенсия
6.8% (11)
0:1 Хетафе
6.8% (11)
1:2 Хетафе
4.9% (8)
0:0 Ничья
3.1% (5)
3:1 Валенсия
1.9% (3)
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