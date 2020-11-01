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  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
23' Гол
Муса Юнус
32' Желтая карточка
Гильямон Уго
36'
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
8
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
17
Черышев
Денис
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
10
Унал
Энес
23
Эрнандес
Хуан
Валенсия
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

23'
Муса Юнус
(Габриэль Паулиста)
1:0
32'
Гильямон Уго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 3 0.38
2. Вальехо Ману 2 0.25
3. Васс Даниэль 1 0.13
4. Габриэль Паулиста 1 0.13
5. Лато Тони 1 0.13
6. Гуэдеш Гонсалу 1 0.13
7. Муса Юнус 1 0.13
8. Ли Кан Ин 0 0
9. Черышев Денис 0 0
10. Гайя Хосе 0 0
11. Солер Карлос 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 2 0.29
2. Мата Хайме 2 (1) 0.29
3. Кукурелья Марк 1 0.14
4. Эрнандес Хуан 0 0
5. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Габриэль Паулиста 2 0
2. Васс Даниэль 1 0
3. Лато Тони 1 0
4. Кондогбия Жоффрей 1 0
5. Гайя Хосе 1 0
6. Гуэдеш Гонсалу 1 0
7. Рачич Урош 1 0
8. Макси Гомес 1 0
9. Корреа Тьерри 1 0
10. Эскьердо Висенте 1 0
11. Гильямон Уго 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 4 0
2. Оливера Матиас 3 0
3. Дьене Даконам 2 0
4. Мата Хайме 2 0
5. Арамбарри Мауро 2 0
6. Кабако Эрик 2 0
7. Этчейта Хавьер 1 0
8. Ньом Аллан 1 0
9. Эрнандес Хуан 1 0
10. Унал Энес 1 0
11. Максимович Неманья 1 0
12. Кукурелья Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Хетафе 20% (1) 0 40% (2) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис
Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хетафе 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 3:3 Хетафе Ла Лига Валенсия 0:0 Хетафе Примера Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля
Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
5. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9. Хетафе 0:1 Заявка 7 3 1 3 5 - 5 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Валенсия 1:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
12. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
13. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • Первый тайм
  • 42'
    Удар Васса низом со средней дистанции - Сория намертво ловит мяч руками.
  • 41'
    Черышев неплохо сыграл в центральной части поля на левом краю, сохранив мяч для "Валенсии". Дальше перевели хозяева мяч на правый фланг.
  • 40'
    Длинный заброс от Дамиана Суареса в чужую штрафную из аута, потом последовал удар по воротам "Валенсии" примерно с линии штрафной, но он был заблокирован.
  • 39'
    "Валенсия", видимо, не прочь играть на контратаках, тем более одна таковая уже прошла у "летучих мышей" результативно. Хотя явной ставки на игру вторым номером у хозяев вроде как нет.
  • 37'
    Ньом хотел навесить в штрафную справа, да прервал Гайя его подачу, выбив мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    37'
    А теперь Гильямон - пострадавший от Энеса Унала в своей штрафной.
  • Желтая карточка
    35'
    Гильямон из "Валенсии" получает первую жёлтую карточку в матче. Схватил он на фланге Арамбарри, и тот упал на газон.
  • 34'
    Неудачно разыграли штрафной валенсийцы - подача на дальнюю штангу не нашла никакого адресата.
  • 31'
    Штрафной зарабатывает "Валенсия" на левом фланге, поскольку Арамбарри сфолил возле углового флажка против Гайя.
  • Опасный момент
    30'
    А это опасно у ворот "Хетафе"! Черышев пришёл на правый полуфланг, где получил закидушный пас и пробил с острого угла по траектории параболы немного мимо дальнего угла.
  • 30'
    Дальний выстрел Арамбарри - выше створа летит мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Черышев отметился небольшим нарушением на чужой половине сзади против Ньома.
  • 28'
    Теперь нужно говорить, что "Валенсия" эффективнее в нападении, поскольку она реализовала к настоящему времени своей единственный момент, а "Хетафе" не использовал два голевых шанса.
  • Фол, нарушение
    28'
    Мелкий фол Васса в центре поля против Арамбарри.
  • 25'
    Дальний удар Ли Кан Ина - рядом со штангой. Голевым моментом это не назовёшь.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-ОЛ!!! 1:0! А вот и атака "Валенсии", да ещё какая! Паулиста вынес мяч из своей штрафной после навеса разыгравших угловой гостей, и Юнус Муса убежал в контратаку ещё со своей половины поля. Сам же он и нанёс разящий удар низом в правую часть створа, хотя мог отпасовать влево на пустые ворота Черышеву.
  • Офсайд
    24'
    "Вне игры" у Макси Гомеса. Что-то "Валенсия" недотягивает пока в атаке до уровня "Хетафе", уже имевшего парочку голевых шансов.
  • 23'
    Небольшие разборочки между игроками, но пока страсти погасились, не особо разгоревшись.
  • Судья
    22'
    Кукурелья оступился в чужой штрафной и сам зацепился за ногу Гайя - пенальти нет.
  • Опасный момент
    20'
    Опасный момент "Хетафе"! Кукурелья отдал налево между ног Корреа свободному Оливере, и удар того спасительно заблокировал Солер. Последовавший угловой у ворот "Валенсии" ни к чему острому не привёл.
  • Фол, нарушение
    18'
    Юнус Муса фолит на чужой половине в центре поля. 
  • Офсайд
    17'
    Макси Гомес и Юнус Муса оказались во "вне игры" на правом фланге.
  • 15'
    Юнус Муса прорвался в штрафную "Хетафе" по зоне правого инсайда, но продолжения в виде опасного момента не последовало.
  • 14'
    Ещё один голевой момент едва не возник у "Хетафе", но Кучо Эрнандес и Кукурелья не довели дело до остроты.
  • Опасный момент
    13'
    Очень опасно у ворот "Валенсии"! Гости подали угловой, Унал скинул на дальнюю штангу, а Матиас Оливера пробил головой выше створа из вратарской!
  • Угловой
    11'
    Корнер зарабатывает для "Хетафе" Максимович - мяч ушёл за лицевую от Солера.
  • Травма, повреждение
    10'
    Паулиста лежит на газоне, ждёт врачебной помощи... Всё же поднимается защитник "Валенсии" на ноги и возвращается в игру после розыгрыша неопасного штрафного своей команды.
  • 10'
    Эх, не смогли Черышев и Макси Гомес замутить атаку "летучих мышей" левым полуфлангом.
  • Судья
    8'
    Арбитр что-то внушал нескольким футболистам обеих команд. Не секрет, что "Хетафе" любит много фолить.
  • Фол, нарушение
    6'
    Черышев зарабатывает на себе фол в центре поля.
  • 5'
    "Хетафе" позиционно атакует.
  • 3'
    Пока ничего интересного на поле не происходило, команды ещё не раскочегарились.
  • 2'
    Денис Черышев сегодня впервые в сезоне в стартовом составе "Валенсии" - с удовольствием понаблюдаем за игрой российского полузащитника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.50 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.70 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 2.91 2.69
  1.67 3.51 6.48

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.10 1.16 3.70 1.27 4.44 1.20 2.12 1.77 3.05 1.37 1.82 1.97 1.35 3.15 1.23 4.05 1.07 8.40 1.05 9.50 0.00 18.50
6.10 1.13 4.70 1.20 2.38 1.60 1.77 2.07 1.47 2.88 1.19 4.80 1.15 5.70 1.04 11.75 1.03 12.50
4.96 1.20 3.60 1.31 2.50 1.58 4.20 1.25 3.53 1.32 2.85 1.46 2.07 1.82 1.74 2.17 1.53 2.63 1.20 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 1.22 4.20 1.38 3.00 1.05 10.50
2.24 1.65 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.90 1.04 11.50
1.71 2.22 1.43 2.94 1.16 5.66 1.34 3.56 1.22 4.53 1.11 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.05 1.75 1.47 2.90 1.11 5.60
2.88 1.42 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
4.50 1.19
Где смотреть матч Валенсия 1:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Хетафе

Исход игры
Валенсия
50.6% (82)
Ничья
35.8% (58)
Хетафе
13.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
35.03% (55)
Меньше
64.97% (102)
Обе команды забьют
Да
66.88% (105)
Нет
33.12% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (50)
2:1 Валенсия
25.3% (41)
1:0 Валенсия
14.2% (23)
2:0 Валенсия
6.8% (11)
0:1 Хетафе
6.8% (11)
1:2 Хетафе
4.9% (8)
0:0 Ничья
3.1% (5)
3:1 Валенсия
1.9% (3)
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