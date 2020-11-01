Ньом хотел навесить в штрафную справа, да прервал Гайя его подачу, выбив мяч в аут.

"Валенсия", видимо, не прочь играть на контратаках, тем более одна таковая уже прошла у "летучих мышей" результативно. Хотя явной ставки на игру вторым номером у хозяев вроде как нет.

Длинный заброс от Дамиана Суареса в чужую штрафную из аута, потом последовал удар по воротам "Валенсии" примерно с линии штрафной, но он был заблокирован.

Черышев неплохо сыграл в центральной части поля на левом краю, сохранив мяч для "Валенсии". Дальше перевели хозяева мяч на правый фланг.

37' А теперь Гильямон - пострадавший от Энеса Унала в своей штрафной.

35' Гильямон из "Валенсии" получает первую жёлтую карточку в матче. Схватил он на фланге Арамбарри, и тот упал на газон.

34' Неудачно разыграли штрафной валенсийцы - подача на дальнюю штангу не нашла никакого адресата.

31' Штрафной зарабатывает "Валенсия" на левом фланге, поскольку Арамбарри сфолил возле углового флажка против Гайя.

30' А это опасно у ворот "Хетафе"! Черышев пришёл на правый полуфланг, где получил закидушный пас и пробил с острого угла по траектории параболы немного мимо дальнего угла.

30' Дальний выстрел Арамбарри - выше створа летит мяч.

29' Черышев отметился небольшим нарушением на чужой половине сзади против Ньома.

28' Теперь нужно говорить, что "Валенсия" эффективнее в нападении, поскольку она реализовала к настоящему времени своей единственный момент, а "Хетафе" не использовал два голевых шанса.

28' Мелкий фол Васса в центре поля против Арамбарри.

25' Дальний удар Ли Кан Ина - рядом со штангой. Голевым моментом это не назовёшь.

25' ГО-О-ОЛ!!! 1:0! А вот и атака "Валенсии", да ещё какая! Паулиста вынес мяч из своей штрафной после навеса разыгравших угловой гостей, и Юнус Муса убежал в контратаку ещё со своей половины поля. Сам же он и нанёс разящий удар низом в правую часть створа, хотя мог отпасовать влево на пустые ворота Черышеву.

24' "Вне игры" у Макси Гомеса. Что-то "Валенсия" недотягивает пока в атаке до уровня "Хетафе", уже имевшего парочку голевых шансов.

23' Небольшие разборочки между игроками, но пока страсти погасились, не особо разгоревшись.

22' Кукурелья оступился в чужой штрафной и сам зацепился за ногу Гайя - пенальти нет.

20' Опасный момент "Хетафе"! Кукурелья отдал налево между ног Корреа свободному Оливере, и удар того спасительно заблокировал Солер. Последовавший угловой у ворот "Валенсии" ни к чему острому не привёл.

18' Юнус Муса фолит на чужой половине в центре поля.

17' Макси Гомес и Юнус Муса оказались во "вне игры" на правом фланге.

15' Юнус Муса прорвался в штрафную "Хетафе" по зоне правого инсайда, но продолжения в виде опасного момента не последовало.

14' Ещё один голевой момент едва не возник у "Хетафе", но Кучо Эрнандес и Кукурелья не довели дело до остроты.

13' Очень опасно у ворот "Валенсии"! Гости подали угловой, Унал скинул на дальнюю штангу, а Матиас Оливера пробил головой выше створа из вратарской!

11' Корнер зарабатывает для "Хетафе" Максимович - мяч ушёл за лицевую от Солера.

10' Паулиста лежит на газоне, ждёт врачебной помощи... Всё же поднимается защитник "Валенсии" на ноги и возвращается в игру после розыгрыша неопасного штрафного своей команды.

10' Эх, не смогли Черышев и Макси Гомес замутить атаку "летучих мышей" левым полуфлангом.

8' Арбитр что-то внушал нескольким футболистам обеих команд. Не секрет, что "Хетафе" любит много фолить.

6' Черышев зарабатывает на себе фол в центре поля.

5' "Хетафе" позиционно атакует.

3' Пока ничего интересного на поле не происходило, команды ещё не раскочегарились.

2' Денис Черышев сегодня впервые в сезоне в стартовом составе "Валенсии" - с удовольствием понаблюдаем за игрой российского полузащитника.