Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|3
|0.43
|2.
|Вальехо Ману
|2
|0.29
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.14
|4.
|Лато Тони
|1
|0.14
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.14
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.14
|7.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|8.
|Черышев Денис
|0
|0
|9.
|Гайя Хосе
|0
|0
|10.
|Солер Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|2
|0.33
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.33
|3.
|Кукурелья Марк
|1
|0.17
|4.
|Эрнандес Хуан
|0
|0
|5.
|Ньом Аллан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|2.
|Васс Даниэль
|1
|0
|3.
|Лато Тони
|1
|0
|4.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|5.
|Гайя Хосе
|1
|0
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|7.
|Рачич Урош
|1
|0
|8.
|Макси Гомес
|1
|0
|9.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|10.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|11.
|Гильямон Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|4
|0
|2.
|Оливера Матиас
|3
|0
|3.
|Дьене Даконам
|2
|0
|4.
|Мата Хайме
|2
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|6.
|Кабако Эрик
|2
|0
|7.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|8.
|Ньом Аллан
|1
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|10.
|Унал Энес
|1
|0
|11.
|Максимович Неманья
|1
|0
|12.
|Кукурелья Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Хетафе
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис
Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Кадис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 10
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.80
|1.08
|5.30
|1.16
|2.55
|1.57
|2.20
|1.72
|1.87
|2.02
|—
|—
|1.49
|2.65
|1.21
|4.40
|1.16
|5.30
|1.04
|9.50
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|
|6.95
|1.11
|5.35
|1.16
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.84
|1.97
|—
|—
|1.51
|2.74
|1.21
|4.55
|1.16
|5.40
|1.04
|11.00
|1.04
|12.00
|—
|—
|
|7.05
|1.13
|—
|—
|2.57
|1.56
|2.22
|1.72
|1.88
|2.03
|1.64
|2.39
|1.50
|2.76
|—
|—
|1.16
|5.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Валенсия - Хетафе
Исход игры
Валенсия
62.7% (32)
Ничья
29.4% (15)
Хетафе
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
37.3% (19)
1:1 Ничья
27.5% (14)
1:0 Валенсия
15.7% (8)
2:0 Валенсия
3.9% (2)
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