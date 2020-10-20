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Валенсия
 
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Стадион:
Хетафе

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 3 0.43
2. Вальехо Ману 2 0.29
3. Васс Даниэль 1 0.14
4. Лато Тони 1 0.14
5. Габриэль Паулиста 1 0.14
6. Гуэдеш Гонсалу 1 0.14
7. Ли Кан Ин 0 0
8. Черышев Денис 0 0
9. Гайя Хосе 0 0
10. Солер Карлос 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 2 0.33
2. Мата Хайме 2 (1) 0.33
3. Кукурелья Марк 1 0.17
4. Эрнандес Хуан 0 0
5. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Габриэль Паулиста 2 0
2. Васс Даниэль 1 0
3. Лато Тони 1 0
4. Кондогбия Жоффрей 1 0
5. Гайя Хосе 1 0
6. Гуэдеш Гонсалу 1 0
7. Рачич Урош 1 0
8. Макси Гомес 1 0
9. Корреа Тьерри 1 0
10. Эскьердо Висенте 1 0
11. Гильямон Уго 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 4 0
2. Оливера Матиас 3 0
3. Дьене Даконам 2 0
4. Мата Хайме 2 0
5. Арамбарри Мауро 2 0
6. Кабако Эрик 2 0
7. Этчейта Хавьер 1 0
8. Ньом Аллан 1 0
9. Эрнандес Хуан 1 0
10. Унал Энес 1 0
11. Максимович Неманья 1 0
12. Кукурелья Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Хетафе 20% (1) 0 40% (2) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис
Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хетафе 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 3:3 Хетафе Ла Лига Валенсия 0:0 Хетафе Примера Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля
Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
4. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 48 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Валенсия 62.7% (32)
    X 29.4% (15)
    Хетафе 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Хетафе
    3.38
    3.15
    2.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.30 2.90 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.00 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.15 2.42
      3.38 3.07 2.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.80 1.08 5.30 1.16 2.55 1.57 2.20 1.72 1.87 2.02 1.49 2.65 1.21 4.40 1.16 5.30 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.50
    6.95 1.11 5.35 1.16 2.46 1.56 1.84 1.97 1.51 2.74 1.21 4.55 1.16 5.40 1.04 11.00 1.04 12.00
    7.05 1.13 2.57 1.56 2.22 1.72 1.88 2.03 1.64 2.39 1.50 2.76 1.16 5.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.50 2.65 1.25 3.90 1.05 9.80
    2.38 1.57 1.55 2.45 1.27 3.76 1.06 9.30 1.04 11.00
    2.42 1.62 1.99 1.92 1.53 2.65 1.36 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
    2.91 1.41 1.94 1.86 1.42 2.88 1.13 5.90 1.09 7.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.70
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Где смотреть матч Валенсия - Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Хетафе

    Исход игры
    Валенсия
    62.7% (32)
    Ничья
    29.4% (15)
    Хетафе
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    37.3% (19)
    1:1 Ничья
    27.5% (14)
    1:0 Валенсия
    15.7% (8)
    2:0 Валенсия
    3.9% (2)
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