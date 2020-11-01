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Ризеспор
1:0
Перерыв

Стадион:
Кайсериспор
0'
12' Желтая карточка
Самудио Брайан
1:0
33' Гол
Реми Лоик
44' Желтая карточка
Мериа Яссин
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
80
Мериа
Яссин
24
Дилавер
Эмир
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
5
Дурак
Абдулла
10
Болдрин
Фернандо
8
Сантос
Фабрисио
18
Самудио
Брайан
7
Реми
Лоик
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
13
Лопеш
Мигел
4
Коловециос
Димитрис
21
Бехич
Азиз
88
Кампаньяро
Густаво
Фернандеш
Мануэл
25
Леннон
Аарон
8
Аджар
Хасан
10
Энрике
Педро
9
Канга
Вилфрид
Ризеспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
Самудио Брайан
 
33'
Реми Лоик
(Сантос Фабрисио)
1:0
39'
Булут Онур
Сантос Фабрисио
 
44'
Мериа Яссин
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.86
2. Болдрин Фернандо 1 0.14
3. Сантос Фабрисио 1 0.14
4. Шкода Милан 1 0.14
5. Андраде Фернандо 1 0.14
6. Дурак Абдулла 0 0
7. Дилавер Эмир 0 0
8. Мелняк Дарио 0 0
9. Йованчич Душан 0 0
Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 1 0.17
2. Квржич Зоран 1 0.17
3. Канга Вилфрид 1 0.17
4. Энрике Педро 1 (1) 0.17
5. Кампаньяро Густаво 0 0
6. Субаши Ясир 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 2 0
2. Реми Лоик 1 0
3. Дурак Абдулла 1 0
4. Пехливан Ясин 1 0
5. Кейбаши Исмаил 1 0
6. Донса Годфред 1 0
7. Мериа Яссин 1 0
8. Болдрин Фернандо 1 0
9. Самудио Брайан 1 0
10. Сантос Фабрисио 1 0
Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 2 0
2. Кампаньяро Густаво 2 0
3. Сэпунару Кристиан 0 1
4. Леннон Аарон 1 0
5. Лунг Силвиу 1 0
6. Аттама Джозеф 1 0
7. Аджар Хасан 1 0
8. Челик Мугдат 1 0
9. Чапар Огузхан 1 0
10. Субаши Ясир 1 0
11. Демир Эмре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Кайсериспор 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -
Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор
Кайсериспор 1:0 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Газиантепспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Кайсериспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Ризеспор 3:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:2 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 2:4 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мериа Яссин получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Сантос Фабрисио уходит с поля. Булут Онур выходит вместо него
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Реми Лоик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Самудио Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Кайсериспор
2.02
3.90
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.10 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.55 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.82 4.70
  2.02 3.12 4.40

Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Кайсериспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.50 1.04 4.60 1.18 3.05 1.35 2.17 1.69 1.90 2.35 1.83 1.98 1.61 2.33 1.20 4.35 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.20 1.04 9.80
10.25 1.01 9.30 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.31 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.30
6.70 1.12 2.59 1.52 2.27 1.66 1.95 1.92 1.69 2.23 1.54 2.54 1.86 2.02 1.61 2.39 1.48 2.75 1.17 5.27 1.14 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.00 2.01 1.80 1.12 5.90 1.14 5.20
3.15 1.36 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
1.55 2.52 1.32 3.48 2.04 1.83 1.63 2.35 1.45 2.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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