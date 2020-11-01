Ризеспор
1:0
Перерыв
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Кайсериспор
12' Желтая карточкаСамудио Брайан
1:0
33' ГолРеми Лоик
44' Желтая карточкаМериа Яссин
25
Аккан
Гёкхан
80
Мериа
Яссин
24
Дилавер
Эмир
53
Мелняк
Дарио
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
13
Лопеш
Мигел
21
Бехич
Азиз
25
Леннон
Аарон
10
Энрике
Педро
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
18 Квржич ЗоранЗащитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
-
21 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Депе ИлханПолузащитник
-
11 Челик МугдатПолузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
-
14 Демир ЭмреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bayram Bektas
Ход матча
12'
33'
1:0
44'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.86
|2.
|Болдрин Фернандо
|1
|0.14
|3.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.14
|4.
|Шкода Милан
|1
|0.14
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.14
|6.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|7.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|8.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|9.
|Йованчич Душан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Парлак Илхан
|1
|0.17
|2.
|Квржич Зоран
|1
|0.17
|3.
|Канга Вилфрид
|1
|0.17
|4.
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.17
|5.
|Кампаньяро Густаво
|0
|0
|6.
|Субаши Ясир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морозюк Николай
|2
|0
|2.
|Реми Лоик
|1
|0
|3.
|Дурак Абдулла
|1
|0
|4.
|Пехливан Ясин
|1
|0
|5.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|6.
|Донса Годфред
|1
|0
|7.
|Мериа Яссин
|1
|0
|8.
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|9.
|Самудио Брайан
|1
|0
|10.
|Сантос Фабрисио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Педро
|2
|0
|2.
|Кампаньяро Густаво
|2
|0
|3.
|Сэпунару Кристиан
|0
|1
|4.
|Леннон Аарон
|1
|0
|5.
|Лунг Силвиу
|1
|0
|6.
|Аттама Джозеф
|1
|0
|7.
|Аджар Хасан
|1
|0
|8.
|Челик Мугдат
|1
|0
|9.
|Чапар Огузхан
|1
|0
|10.
|Субаши Ясир
|1
|0
|11.
|Демир Эмре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Кайсериспор
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор
Кайсериспор 1:0 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Газиантепспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Кайсериспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Ризеспор 2:4 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 2
|16
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|20.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Кайсериспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|9.50
|1.04
|4.60
|1.18
|—
|—
|3.05
|1.35
|2.17
|1.69
|1.90
|2.35
|1.83
|1.98
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.20
|4.35
|1.18
|4.50
|1.14
|5.20
|1.04
|9.20
|1.04
|9.80
|
|10.25
|1.01
|9.30
|1.03
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.18
|4.40
|1.13
|4.95
|1.03
|8.30
|—
|—
|
|6.70
|1.12
|—
|—
|2.59
|1.52
|2.27
|1.66
|1.95
|1.92
|1.69
|2.23
|1.54
|2.54
|1.86
|2.02
|1.61
|2.39
|1.48
|2.75
|1.17
|5.27
|—
|—
|1.14
|6.32
|—
|—
|—
|—