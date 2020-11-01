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Ризеспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Кайсериспор
0'
12' Желтая карточка
Самудио Брайан
1:0
33' Гол
Реми Лоик
44' Желтая карточка
Мериа Яссин
82' Желтая карточка
Депе Илхан
90' Желтая карточка
Пехливан Ясин
90' Желтая карточка
Алибек Денис
90'+7
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
80
Мериа
Яссин
24
Дилавер
Эмир
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
5
Дурак
Абдулла
10
Болдрин
Фернандо
8
Сантос
Фабрисио
18
Самудио
Брайан
7
Реми
Лоик
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
13
Лопеш
Мигел
4
Коловециос
Димитрис
21
Бехич
Азиз
88
Кампаньяро
Густаво
Фернандеш
Мануэл
25
Леннон
Аарон
8
Аджар
Хасан
10
Энрике
Педро
9
Канга
Вилфрид
Ризеспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
Самудио Брайан
 
33'
Реми Лоик
(Сантос Фабрисио)
1:0
39'
Булут Онур
Сантос Фабрисио
 
44'
Мериа Яссин
 
46'
 
Алибек Денис
Канга Вилфрид
75'
 
Депе Илхан
Фернандеш Мануэл
75'
 
Аттама Джозеф
Леннон Аарон
76'
Кейбаши Исмаил
Самудио Брайан
 
76'
Пехливан Ясин
Дурак Абдулла
 
82'
 
Депе Илхан
85'
 
Парлак Илхан
Квржич Зоран
88'
Эрдоган Доган
Болдрин Фернандо
 
90'
Пехливан Ясин
 
90'
 
Челик Мугдат
Бехич Азиз
90'
 
Алибек Денис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.86
2. Сантос Фабрисио 1 0.14
3. Болдрин Фернандо 1 0.14
4. Шкода Милан 1 0.14
5. Андраде Фернандо 1 0.14
6. Дурак Абдулла 0 0
7. Дилавер Эмир 0 0
8. Мелняк Дарио 0 0
9. Йованчич Душан 0 0
Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 1 0.17
2. Квржич Зоран 1 0.17
3. Канга Вилфрид 1 0.17
4. Энрике Педро 1 (1) 0.17
5. Кампаньяро Густаво 0 0
6. Субаши Ясир 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 2 0
2. Пехливан Ясин 2 0
3. Реми Лоик 1 0
4. Дурак Абдулла 1 0
5. Кейбаши Исмаил 1 0
6. Донса Годфред 1 0
7. Мериа Яссин 1 0
8. Болдрин Фернандо 1 0
9. Самудио Брайан 1 0
10. Сантос Фабрисио 1 0
Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 2 0
2. Кампаньяро Густаво 2 0
3. Сэпунару Кристиан 0 1
4. Леннон Аарон 1 0
5. Алибек Денис 1 0
6. Депе Илхан 1 0
7. Лунг Силвиу 1 0
8. Аттама Джозеф 1 0
9. Аджар Хасан 1 0
10. Челик Мугдат 1 0
11. Чапар Огузхан 1 0
12. Субаши Ясир 1 0
13. Демир Эмре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 30% (3)
 Кайсериспор 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -
Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор
Кайсериспор 1:0 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Газиантепспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Кайсериспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Ризеспор 3:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:2 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 2:4 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мериа Яссин получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Сантос Фабрисио уходит с поля. Булут Онур выходит вместо него
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Реми Лоик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Самудио Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 6.75 95.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.82 4.70
  1.22 5.28 26.68

Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Кайсериспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.50 1.04 1.27 3.60 3.05 1.35 2.17 1.69 1.32 3.20 1.83 1.98 1.61 2.33 1.06 8.00 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.20 1.04 9.80
10.25 1.01 9.30 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.31 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.30
6.70 1.12 2.11 1.77 1.74 2.15 1.36 3.21 2.16 1.74 1.19 4.85 1.57 2.47 1.33 3.37 1.48 2.75 1.21 4.47 1.14 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.00 2.01 1.80 1.12 5.90 1.14 5.20
3.15 1.36 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
1.55 2.52 1.32 3.48 2.04 1.83 1.63 2.35 1.45 2.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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