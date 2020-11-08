  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Вильярреал
0' 2'
13
Сория
Давид
3
Кабако
Эрик
2
Дьене
Даконам
6
Чема
Родригес
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
10
Унал
Энес
23
Эрнандес
Хуан
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
17
Алькасер
Пако
7
Морено
Херард
Хетафе
4-4-2
Вильярреал
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 3 0.43
2. Мата Хайме 2 (1) 0.29
3. Эрнандес Хуан 1 0.14
4. Кукурелья Марк 1 0.14
5. Ньом Аллан 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 0.5
2. Морено Херард 3 (2) 0.38
3. Чуквезе Саму 1 0.13
4. Парехо Даниэль 1 0.13
5. Торрес Пау II 1 0.13
6. Педраса Альфонсо 0 0
7. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Дьене Даконам 3 0
3. Мата Хайме 3 0
4. Арамбарри Мауро 3 0
5. Оливера Матиас 3 0
6. Кабако Эрик 2 0
7. Этчейта Хавьер 1 0
8. Ньом Аллан 1 0
9. Эрнандес Хуан 1 0
10. Унал Энес 1 0
11. Максимович Неманья 1 0
12. Кукурелья Марк 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 3 0
2. Кубо Такефуса 1 1
3. Иборра Висенте 2 0
4. Марио Гаспар 2 0
5. Альбиоль Рауль 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Морено Херард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Вильярреал 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0 50% (5) 0

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал
Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хетафе 1:3 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера
Вильярреал 1:0 Хетафе Примера Хетафе 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Вильярреал Примера Хетафе 1:1 Вильярреал Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Хетафе Кубок Короля Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вильярреал Примера Хетафе 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:2 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
3. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
4. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
14. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
15. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Эрнандес Хуан из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Парехо Даниэль
  • 1'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Вильярреал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Хетафе 28.1% (43)
X 45.1% (69)
Вильярреал 26.8% (41)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
Ничья 2:2
fussball_01 #
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Вильярреал
3.60
3.25
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.47 3.10 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.15 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.25 2.36
  3.53 3.16 2.37

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.06 6.10 1.12 2.75 1.44 2.23 1.66 2.05 1.75 1.79 2.10 1.61 2.40 1.28 3.60 1.21 4.44 1.06 7.90 1.05 8.60 0.00 15.50
8.00 1.08 6.35 1.12 2.76 1.46 2.05 1.79 1.62 2.44 1.28 3.75 1.21 4.55 1.07 8.90 1.06 9.80 1.00 19.25
8.12 1.10 2.89 1.45 2.53 1.58 2.14 1.78 1.81 2.12 1.62 2.43 1.45 2.93 1.21 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.61 2.22 1.31 3.60 1.07 8.40
2.56 1.51 1.66 2.22 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
2.56 1.56 2.10 1.82 1.62 2.42 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.21 1.62 1.50 2.44 1.18 4.50
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.81
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Вильярреал онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вильярреал

Исход игры
Хетафе
28.1% (43)
Ничья
45.1% (69)
Вильярреал
26.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
38% (57)
Меньше
62% (93)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (58)
1:2 Вильярреал
17% (26)
2:1 Хетафе
12.4% (19)
1:0 Хетафе
11.1% (17)
0:1 Вильярреал
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Хетафе
2.6% (4)
0:2 Вильярреал
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный