Хетафе
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Вильярреал
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 David Alba2
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|3
|0.43
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.29
|3.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.14
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0.14
|5.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|4 (1)
|0.5
|2.
|Морено Херард
|3 (2)
|0.38
|3.
|Чуквезе Саму
|1
|0.13
|4.
|Парехо Даниэль
|1
|0.13
|5.
|Торрес Пау II
|1
|0.13
|6.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|7.
|Марио Гаспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|5
|1
|2.
|Дьене Даконам
|3
|0
|3.
|Мата Хайме
|3
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|5.
|Оливера Матиас
|3
|0
|6.
|Кабако Эрик
|2
|0
|7.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|8.
|Ньом Аллан
|1
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|10.
|Унал Энес
|1
|0
|11.
|Максимович Неманья
|1
|0
|12.
|Кукурелья Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|2.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|3.
|Иборра Висенте
|2
|0
|4.
|Марио Гаспар
|2
|0
|5.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|6.
|Коклен Франсис
|1
|0
|7.
|Морено Херард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Вильярреал
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|50% (5)
|0
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал
Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вильярреал 1:0 Хетафе Примера Хетафе 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Вильярреал Примера Хетафе 1:1 Вильярреал Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Хетафе Кубок Короля Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вильярреал Примера Хетафе 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:2 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|12.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|14.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.77
|1.06
|6.10
|1.12
|2.75
|1.44
|2.23
|1.66
|2.05
|1.75
|1.79
|2.10
|1.61
|2.40
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.21
|4.44
|1.06
|7.90
|1.05
|8.60
|0.00
|15.50
|
|8.00
|1.08
|6.35
|1.12
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.05
|1.79
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.28
|3.75
|1.21
|4.55
|1.07
|8.90
|1.06
|9.80
|1.00
|19.25
|
|8.12
|1.10
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.53
|1.58
|2.14
|1.78
|1.81
|2.12
|1.62
|2.43
|1.45
|2.93
|—
|—
|1.21
|4.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вильярреал
Исход игры
Хетафе
28.1% (43)
Ничья
45.1% (69)
Вильярреал
26.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
38% (57)
Меньше
62% (93)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (58)
1:2 Вильярреал
17% (26)
2:1 Хетафе
12.4% (19)
1:0 Хетафе
11.1% (17)
0:1 Вильярреал
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Хетафе
2.6% (4)
0:2 Вильярреал
2% (3)
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