  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
1:3
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
11' Гол
Алькасер Пако
1:1
16' Гол
Арамбарри Мауро
1:2
17' Гол
Тригерос Мануэль
21' Желтая карточка
Гомес Мойсес
27' Желтая карточка
Иборра Висенте
42' Желтая карточка
Тимор Давид
52' Желтая карточка
Чема Родригес
1:3
62' Гол
Морено Херард
65' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
90' Желтая карточка
Максимович Неманья
90' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
90'+5
13
Сория
Давид
3
Кабако
Эрик
2
Дьене
Даконам
6
Чема
Родригес
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
10
Унал
Энес
23
Эрнандес
Хуан
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
Хетафе
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

11'
0:1
Алькасер Пако
(Марио Гаспар)
16'
Арамбарри Мауро
1:1
17'
1:2
Тригерос Мануэль
21'
 
Гомес Мойсес
27'
 
Иборра Висенте
32'
Анхель Луис
Кабако Эрик
 
42'
Тимор Давид
 
46'
Мальехо Виктор
Тимор Давид
 
46'
Мата Хайме
Унал Энес
 
52'
Чема Родригес
 
62'
1:3
Морено Херард
(Алькасер Пако)
65'
 
Тригерос Мануэль
73'
 
Бакка Карлос
Алькасер Пако
73'
 
Коклен Франсис
Парехо Даниэль
86'
 
Кубо Такефуса
Морено Херард
86'
 
Эступиньян Первис
Гомес Мойсес
90'
Максимович Неманья
 
90'
 
Педраса Альфонсо

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 3 0.38
2. Мата Хайме 2 (1) 0.25
3. Эрнандес Хуан 1 0.13
4. Арамбарри Мауро 1 0.13
5. Кукурелья Марк 1 0.13
6. Ньом Аллан 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.56
2. Морено Херард 4 (2) 0.44
3. Чуквезе Саму 1 0.11
4. Парехо Даниэль 1 0.11
5. Тригерос Мануэль 1 0.11
6. Торрес Пау II 1 0.11
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Дьене Даконам 3 0
3. Мата Хайме 3 0
4. Арамбарри Мауро 3 0
5. Оливера Матиас 3 0
6. Максимович Неманья 2 0
7. Кабако Эрик 2 0
8. Этчейта Хавьер 1 0
9. Ньом Аллан 1 0
10. Тимор Давид 1 0
11. Эрнандес Хуан 1 0
12. Унал Энес 1 0
13. Чема Родригес 1 0
14. Кукурелья Марк 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 4 0
2. Иборра Висенте 3 0
3. Кубо Такефуса 1 1
4. Марио Гаспар 2 0
5. Альбиоль Рауль 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Гомес Мойсес 1 0
8. Тригерос Мануэль 1 0
9. Морено Херард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 25% (2)
 Вильярреал 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 46.15% (6) 0

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал
Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хетафе 1:3 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера
Вильярреал 1:0 Хетафе Примера Хетафе 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Вильярреал Примера Хетафе 1:1 Вильярреал Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Хетафе Кубок Короля Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вильярреал Примера Хетафе 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:2 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 2:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
5. Гранада 0:2 Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
14. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
15. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Хетафе 28.1% (43)
X 45.1% (69)
Вильярреал 26.8% (41)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
Ничья 2:2
fussball_01 #
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.47 3.10 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 4.60 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.30 2.24
  12.41 4.98 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.06 6.10 1.12 2.75 1.44 2.23 1.66 2.05 1.75 1.79 2.10 1.61 2.40 1.28 3.60 2.35 1.58 1.53 2.50 1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80 1.03 12.00 1.02 13.00
8.00 1.08 6.35 1.12 2.76 1.46 2.06 1.78 1.62 2.44 1.28 3.75 1.21 4.55 1.07 8.90 1.06 9.80 1.00 19.25
7.80 1.10 2.81 1.47 2.43 1.61 2.06 1.83 1.75 2.17 1.57 2.51 1.45 2.93 3.58 1.32 3.01 1.42 2.42 1.61 1.88 2.01 1.36 3.30 1.20 4.84 1.46 2.84 1.32 3.55 1.25 4.25 1.11 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
2.55 1.50 1.61 2.22 1.31 3.60 1.07 8.40 1.37 3.05 1.04 10.00 1.13 5.80
2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
2.45 1.59 2.01 1.87 1.55 2.54 1.36 3.26 1.27 3.97 1.17 5.32 1.43 2.92 1.16 5.56 1.12 6.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.18 4.50
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.81
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Хетафе 1:3 Вильярреал онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Хетафе 1:3 Вильярреал

Исход игры
Хетафе
28.1% (43)
Ничья
45.1% (69)
Вильярреал
26.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
38% (57)
Меньше
62% (93)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (58)
1:2 Вильярреал
17% (26)
2:1 Хетафе
12.4% (19)
1:0 Хетафе
11.1% (17)
0:1 Вильярреал
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Хетафе
2.6% (4)
0:2 Вильярреал
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный