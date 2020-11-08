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Реал Сосьедад
2:0
Перерыв

Стадион:
Гранада
0'
19' Желтая карточка
Мерино Микель
1:0
22' Гол
Монреаль Начо
2:0
27' Пенальти
Оярсабаль Микель
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
36
Субименди
Мартин
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
41
Angel
Jimenez
42
Sergio
Barcia
3
Перес
Неуэн
28
Санчес
Пепе
24
Кенеди
Роберт
8
Этеки
Ян
23
Видаль
Молина
7
Суарес
Луис
III
29
Руис
Исма
11
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

19'
Мерино Микель
 
22'
Монреаль Начо
1:0
27'
Оярсабаль Микель
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 6 (4) 0.67
2. Порту Кристиан 4 0.44
3. Виллиан Жозе 2 0.22
4. Лопес Роберто III 2 0.22
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.22
6. Сильва Давид 1 0.11
7. Мерино Микель 1 0.11
8. Исак Александр 1 0.11
9. Монреаль Начо 1 0.11
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 2 0.25
2. Эррера Янгель 2 0.25
3. Монторо Анхель 1 (1) 0.13
4. Сольдадо Роберто 1 0.13
5. Видаль Молина 1 0.13
6. Милья Луис 1 0.13
7. Санчес Герман 1 0.13
8. Кенеди Роберт 0 0
9. Гоналон Максим 0 0
10. Фулкье Димитри 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 3 0
2. Мерино Микель 2 0
3. Ариц Элустондо 2 0
4. Муньос Айхен 2 0
5. Субименди Мартин 2 0
6. Горосабел Андони 1 0
7. Ле Норман Робен 1 0
8. Гуриди Хон 1 0
9. Исак Александр 1 0
10. Оярсабаль Микель 1 0
11. Барренечеа Андер 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 4 0
2. Гоналон Максим 2 1
3. Эррера Янгель 2 0
4. Монторо Анхель 1 0
5. Кенеди Роберт 1 0
6. Фулкье Димитри 1 0
7. Вико Федерико 1 0
8. Пуэртас Антонио 1 0
9. Дуарте Домингуш 1 0
10. Суарес Луис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 33.33% (6)
 Гранада 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Гранада Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада
ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Реал Сосьедад 2:3 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 3:0 Гранада Примера Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 2:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
5. Гранада 0:2 Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
14. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
15. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Реал Сосьедад 83.1% (128)
X 12.3% (19)
Гранада 4.5% (7)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Гранада
1.16
8.33
22.09
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.75 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.77 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 7.90 18.75
  1.12 8.33 22.09

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
15.00 1.01 11.00 1.02 4.90 1.15 4.20 1.22 2.21 1.71 10.00 1.04 2.15 1.75 2.01 1.85 1.78 2.11 3.50 1.30 1.33 3.30 1.85 1.95 1.10 6.30 1.31 3.35 1.02 12.00 1.10 6.80 1.02 13.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.25 1.17 4.30 1.23 2.59 1.56 2.00 1.83 1.62 2.33 1.34 3.32 1.26 3.94 1.11 6.80
4.62 1.19 3.08 1.42 3.15 1.39 2.79 1.43 2.33 1.61 2.06 1.77 1.79 2.04 1.60 2.33 2.80 1.43 2.46 1.55 2.11 1.74 1.79 2.03 1.61 2.32 1.44 2.77 1.19 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.85 1.42 2.45 1.55 1.37 2.22 1.23 4.10 1.35 3.15 1.02 13.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.26 3.85 1.18 4.95
2.49 1.53 2.04 1.79 1.57 2.40 1.37 3.07 1.26 3.74 1.37 3.03 1.19 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.07 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
Где смотреть матч Реал Сосьедад 2:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Гранада

Исход игры
Реал Сосьедад
83.1% (128)
Ничья
12.3% (19)
Гранада
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.6% (61)
1:0 Реал Сосьедад
17.5% (27)
2:0 Реал Сосьедад
16.9% (26)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Реал Сосьедад
5.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Гранада
1.9% (3)
1:2 Гранада
1.9% (3)
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