  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Реал Сосьедад
2:0
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
19' Желтая карточка
Мерино Микель
1:0
22' Гол
Монреаль Начо
2:0
27' Пенальти
Оярсабаль Микель
2:0
54' Не забитый пенальти
Виллиан Жозе
80' Желтая карточка
Sergio Barcia
86' Красная карточка
Ле Норман Робен
90' Желтая карточка
Сильва Давид
2:0
90' Не забитый пенальти
Мачис Дарвин
90'+6
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
36
Субименди
Мартин
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
41
Angel
Jimenez
42
Sergio
Barcia
3
Перес
Неуэн
28
Санчес
Пепе
24
Кенеди
Роберт
8
Этеки
Ян
23
Видаль
Молина
7
Суарес
Луис
III
29
Руис
Исма
11
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

19'
Мерино Микель
 
22'
Монреаль Начо
1:0
27'
Оярсабаль Микель
2:0
46'
Гуриди Хон
Мерино Микель
 
46'
 
Пломер Даниэль
Сольдадо Роберто
46'
 
Kingsley Fobi
Кенеди Роберт
54'
Виллиан Жозе
2:0
61'
Субельдия Игор
Сальдуа Хосеба
 
62'
Порту Кристиан
Янузай Аднан
 
62'
Меркеланс Мартин
Оярсабаль Микель
 
68'
 
Брунет Хуан
Руис Исма
76'
 
Alvaro Bravo
Видаль Молина
79'
Муньос Айхен
Монреаль Начо
 
80'
 
Sergio Barcia
86'
Ле Норман Робен
 
90'
Сильва Давид
 
90'
2:0
Мачис Дарвин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 15 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 6 (4) 0.67
2. Порту Кристиан 4 0.44
3. Виллиан Жозе 2 0.22
4. Лопес Роберто III 2 0.22
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.22
6. Сильва Давид 1 0.11
7. Мерино Микель 1 0.11
8. Исак Александр 1 0.11
9. Монреаль Начо 1 0.11
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 2 0.25
2. Эррера Янгель 2 0.25
3. Монторо Анхель 1 (1) 0.13
4. Сольдадо Роберто 1 0.13
5. Видаль Молина 1 0.13
6. Милья Луис 1 0.13
7. Санчес Герман 1 0.13
8. Кенеди Роберт 0 0
9. Гоналон Максим 0 0
10. Фулкье Димитри 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Ле Норман Робен 1 1
3. Мерино Микель 2 0
4. Ариц Элустондо 2 0
5. Муньос Айхен 2 0
6. Субименди Мартин 2 0
7. Горосабел Андони 1 0
8. Гуриди Хон 1 0
9. Исак Александр 1 0
10. Оярсабаль Микель 1 0
11. Барренечеа Андер 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 4 0
2. Гоналон Максим 2 1
3. Эррера Янгель 2 0
4. Монторо Анхель 1 0
5. Кенеди Роберт 1 0
6. Фулкье Димитри 1 0
7. Вико Федерико 1 0
8. Пуэртас Антонио 1 0
9. Дуарте Домингуш 1 0
10. Суарес Луис III 1 0
11. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 20% (4) 15% (3) 20% (4) 15% (3) 30% (6)
 Гранада 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Гранада Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада
ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Реал Сосьедад 2:3 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 3:0 Гранада Примера Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
14. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
15. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Реал Сосьедад 83.1% (128)
X 12.3% (19)
Гранада 4.5% (7)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.75 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.77 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 7.90 18.75
  1.12 8.33 22.09

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
15.00 1.01 11.00 1.02 4.90 1.15 4.20 1.22 2.21 1.71 1.55 2.45 2.15 1.75 2.01 1.85 1.78 2.11 1.05 9.50 1.33 3.30 1.15 2.40 1.10 6.30 1.02 13.00 1.02 12.00 1.05 9.50 1.02 13.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.25 1.17 4.30 1.23 2.59 1.56 2.00 1.83 1.62 2.33 1.34 3.32 1.26 3.94 1.11 6.80
4.62 1.19 3.08 1.42 3.15 1.39 2.79 1.43 3.10 1.36 2.55 1.51 2.00 1.83 1.61 2.33 1.42 2.83 2.08 1.76 1.76 2.07 1.56 2.43 1.43 2.79 1.44 2.77 1.12 6.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.85 1.42 2.45 1.55 1.37 2.22 1.23 4.10 1.35 3.15 1.02 13.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.26 3.85 1.18 4.95
2.49 1.53 2.04 1.79 1.57 2.40 1.37 3.07 1.26 3.74 1.37 3.03 1.19 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.07 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
Где смотреть матч Реал Сосьедад 2:0 Гранада онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Гранада

Исход игры
Реал Сосьедад
83.1% (128)
Ничья
12.3% (19)
Гранада
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.6% (61)
1:0 Реал Сосьедад
17.5% (27)
2:0 Реал Сосьедад
16.9% (26)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Реал Сосьедад
5.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Гранада
1.9% (3)
0:1 Гранада
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный