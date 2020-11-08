Реал Сосьедад
2:0
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Гранада
19' Желтая карточкаМерино Микель
1:0
22' ГолМонреаль Начо
2:0
27' ПенальтиОярсабаль Микель
2:0
54' Не забитый пенальтиВиллиан Жозе
80' Желтая карточкаSergio Barcia
86' Красная карточкаЛе Норман Робен
90' Желтая карточкаСильва Давид
2:0
90' Не забитый пенальтиМачис Дарвин
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
28
Санчес
Пепе
8
Этеки
Ян
29
Руис
Исма
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Руис ИсмаПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 КарлосЗащитник
-
36 Брунет ХуанПолузащитник
-
39 Eris AbediniПолузащитник
- Нападающий
-
-
43 Rafa Romero
-
37 Alvaro Bravo
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
19'
22'
1:0
27'
2:0
54'
2:0
68'
80'
86'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
15 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|6 (4)
|0.67
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.44
|3.
|Виллиан Жозе
|2
|0.22
|4.
|Лопес Роберто III
|2
|0.22
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.22
|6.
|Сильва Давид
|1
|0.11
|7.
|Мерино Микель
|1
|0.11
|8.
|Исак Александр
|1
|0.11
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.11
|10.
|Горосабел Андони
|0
|0
|11.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0.25
|2.
|Эррера Янгель
|2
|0.25
|3.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.13
|4.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.13
|5.
|Видаль Молина
|1
|0.13
|6.
|Милья Луис
|1
|0.13
|7.
|Санчес Герман
|1
|0.13
|8.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|9.
|Гоналон Максим
|0
|0
|10.
|Фулкье Димитри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|4
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|1
|1
|3.
|Мерино Микель
|2
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|5.
|Муньос Айхен
|2
|0
|6.
|Субименди Мартин
|2
|0
|7.
|Горосабел Андони
|1
|0
|8.
|Гуриди Хон
|1
|0
|9.
|Исак Александр
|1
|0
|10.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|11.
|Барренечеа Андер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|4
|0
|2.
|Гоналон Максим
|2
|1
|3.
|Эррера Янгель
|2
|0
|4.
|Монторо Анхель
|1
|0
|5.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|6.
|Фулкье Димитри
|1
|0
|7.
|Вико Федерико
|1
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|10.
|Суарес Луис III
|1
|0
|11.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|Гранада
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Гранада Последние 20 матчей: +12 =4 -4Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада
ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Реал Сосьедад 3:0 Гранада Примера Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|12.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|14.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|16.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|15.00
|1.01
|11.00
|1.02
|4.90
|1.15
|—
|—
|4.20
|1.22
|2.21
|1.71
|1.55
|2.45
|2.15
|1.75
|2.01
|1.85
|1.78
|2.11
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.15
|2.40
|—
|—
|1.10
|6.30
|1.02
|13.00
|1.02
|12.00
|1.05
|9.50
|1.02
|13.00
|
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.25
|1.17
|—
|—
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.59
|1.56
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.11
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.62
|1.19
|3.08
|1.42
|3.15
|1.39
|2.79
|1.43
|3.10
|1.36
|2.55
|1.51
|2.00
|1.83
|1.61
|2.33
|1.42
|2.83
|2.08
|1.76
|1.76
|2.07
|1.56
|2.43
|1.43
|2.79
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.12
|6.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Гранада
Исход игры
Реал Сосьедад
83.1% (128)
Ничья
12.3% (19)
Гранада
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.6% (61)
1:0 Реал Сосьедад
17.5% (27)
2:0 Реал Сосьедад
16.9% (26)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Реал Сосьедад
5.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Гранада
1.9% (3)
0:1 Гранада
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!