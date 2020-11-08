  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вальядолид
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
14
Алькарас
Рубен
20
Сан
Эметерио
Феде
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
7
Гвардиола
Серхи
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
2
Морсильо
Хон
9
Уильямс
Иньяки
Вальядолид
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.13
2. Мичел Мигель 1 0.13
3. Бруно Гонсалес 1 0.13
4. Вилья Тони 1 0.13
5. Рубио Вальдо 1 (1) 0.13
6. Оскар Плано 0 0
7. Начо Мартинес 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.29
2. Уильямс Иньяки 1 0.14
3. Муньяин Икер 1 0.14
4. Беренгер Алекс 1 0.14
5. Сансет Ойян 1 0.14
6. Капа Андер 0 0
7. Гарсия Дани 0 0
8. Весга Микель 0 0
9. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Мичел Мигель 1 0
5. Алькарас Рубен 1 0
6. Вилья Тони 1 0
7. Гвардиола Серхи 1 0
8. Сан Эметерио Феде 1 0
9. Санчес Хавьер 1 0
10. Рубио Вальдо 1 0
11. Эль-Ямик Джавад 1 0
12. Карнеро Рауль 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 4 0
2. Лопес Унаи 3 0
3. Йерай Альварес 3 0
4. Гарсия Рауль 2 0
5. Кодро Кенан 2 0
6. Юри Берчиче 1 0
7. Капа Андер 1 0
8. Гарсия Дани 1 0
9. Вильялибре Асьер 1 0
10. Уильямс Иньяки 1 0
11. Нуньес Унай 1 0
12. Морсильо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0
 Атлетик Б 0 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 66.67% (4)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б
Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б
Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Вальядолид 1:4 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 1:2 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
14. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
15. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Вальядолид 13.5% (21)
X 34.2% (53)
Атлетик Б 52.3% (81)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Атлетик Б
4.01
3.02
2.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 2.95 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.00 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.94 2.96 2.22
  4.01 3.02 2.26

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.90 1.11 4.50 1.20 2.30 1.66 2.00 1.86 1.70 2.23 1.40 2.95 1.16 5.20 1.11 6.10 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 20.00
5.95 1.14 4.40 1.22 2.34 1.67 1.70 2.18 1.42 2.91 1.17 5.20 1.13 6.15 1.03 13.00 1.03 13.75
6.39 1.14 2.98 1.44 2.33 1.67 2.03 1.88 1.71 2.25 1.53 2.65 1.42 3.04 1.14 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.80 1.25 4.20 1.05 11.00
2.22 1.66 1.46 2.72 1.24 4.05 1.04 10.75 1.03 12.00
2.28 1.69 1.88 2.03 1.45 2.92 1.31 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.83 1.93 1.37 2.95 1.10 6.10
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.39 1.58
Букмекер Да Нет
6.90 1.11
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Где смотреть матч Вальядолид - Атлетик Б онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Вальядолид - Атлетик Б

Исход игры
Вальядолид
13.5% (21)
Ничья
34.2% (53)
Атлетик Б
52.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
71.05% (108)
Нет
28.95% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (49)
1:2 Атлетик Б
25.2% (39)
0:1 Атлетик Б
20.6% (32)
2:1 Вальядолид
8.4% (13)
1:0 Вальядолид
3.2% (5)
0:2 Атлетик Б
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный