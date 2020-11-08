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Вальядолид
2:1
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
17' Желтая карточка
Унай Симон
1:0
19' Пенальти
Орельяна Фабиан
38' Желтая карточка
Эрвиас Пабло
2:0
48' Гол
Андре Маркос
66' Желтая карточка
Алькарас Рубен
66' Желтая карточка
Муньяин Икер
71' Желтая карточка
Масип Хорди
2:1
86' Пенальти
Уильямс Иньяки
90' Желтая карточка
Карнеро Рауль
90'+6
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
14
Алькарас
Рубен
20
Сан
Эметерио
Феде
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
7
Гвардиола
Серхи
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
2
Морсильо
Хон
22
Гарсия
Рауль
Вальядолид
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Унай Симон
19'
Орельяна Фабиан
1:0
38'
Эрвиас Пабло
 
48'
Андре Маркос
2:0
52'
 
Беренгер Алекс
Морсильо Хон
53'
 
Вильялибре Асьер
Гарсия Рауль
53'
 
Весга Микель
Гарсия Дани
58'
Луис Перез
Эрвиас Пабло
 
66'
Алькарас Рубен
 
66'
 
Муньяин Икер
68'
Рубио Вальдо
Орельяна Фабиан
 
71'
Масип Хорди
 
75'
 
Саррага Ойер
Лопес Унаи
75'
 
Сансет Ойян
Муньяин Икер
82'
Эль-Ямик Джавад
Андре Маркос
 
82'
Карнеро Рауль
Оскар Плано
 
86'
2:1
Уильямс Иньяки
90'
Карнеро Рауль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 11
  • 3 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.11
2. Мичел Мигель 1 0.11
3. Бруно Гонсалес 1 0.11
4. Вилья Тони 1 0.11
5. Андре Маркос 1 0.11
6. Орельяна Фабиан 1 (1) 0.11
7. Рубио Вальдо 1 (1) 0.11
8. Оскар Плано 0 0
9. Начо Мартинес 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.25
2. Лопес Унаи 2 0.25
3. Муньяин Икер 1 0.13
4. Беренгер Алекс 1 0.13
5. Сансет Ойян 1 0.13
6. Капа Андер 0 0
7. Гарсия Дани 0 0
8. Весга Микель 0 0
9. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Алькарас Рубен 2 0
5. Карнеро Рауль 2 0
6. Масип Хорди 1 0
7. Мичел Мигель 1 0
8. Эрвиас Пабло 1 0
9. Вилья Тони 1 0
10. Гвардиола Серхи 1 0
11. Сан Эметерио Феде 1 0
12. Санчес Хавьер 1 0
13. Рубио Вальдо 1 0
14. Эль-Ямик Джавад 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 4 0
2. Лопес Унаи 3 0
3. Йерай Альварес 3 0
4. Гарсия Рауль 2 0
5. Кодро Кенан 2 0
6. Муньяин Икер 1 0
7. Юри Берчиче 1 0
8. Капа Андер 1 0
9. Гарсия Дани 1 0
10. Вильялибре Асьер 1 0
11. Уильямс Иньяки 1 0
12. Унай Симон 1 0
13. Нуньес Унай 1 0
14. Морсильо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 0
 Атлетик Б 0 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 71.43% (5)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б
Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б
Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Вальядолид 1:4 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 1:2 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид 1:1 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
14. Валенсия 1:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Вальядолид 13.5% (21)
X 34.2% (53)
Атлетик Б 52.3% (81)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 2.95 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 7.50 74.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.94 2.96 2.22
  1.11 9.24 30.19

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.55 1.14 4.50 1.20 2.90 1.40 2.00 1.86 1.70 2.23 1.97 1.82 1.16 5.20 1.18 4.75 1.02 11.50 1.07 15.00 0.00 20.00
5.95 1.14 4.40 1.22 2.34 1.67 1.70 2.18 1.42 2.91 1.17 5.20 1.13 6.15 1.03 13.00 1.03 13.75
5.90 1.15 2.80 1.47 3.15 1.38 2.62 1.52 2.09 1.79 1.68 2.26 1.85 2.03 1.54 2.57 1.91 1.97 1.59 2.45 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 1.44 2.80 1.07 8.40 1.05 11.00 1.08 7.77
2.22 1.66 1.46 2.72 1.24 4.05 1.04 10.75 1.03 12.00
2.12 1.77 1.75 2.16 1.36 3.28 1.31 3.74 1.46 2.82 1.26 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.83 1.93 1.37 2.95 1.10 6.10
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
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Прогнозы на матч Вальядолид 2:1 Атлетик Б

Исход игры
Вальядолид
13.5% (21)
Ничья
34.2% (53)
Атлетик Б
52.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
71.05% (108)
Нет
28.95% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (49)
1:2 Атлетик Б
25.2% (39)
0:1 Атлетик Б
20.6% (32)
2:1 Вальядолид
8.4% (13)
1:0 Вальядолид
3.2% (5)
0:2 Атлетик Б
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
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