Вальядолид
2:1
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Атлетик Б
17' Желтая карточкаУнай Симон
1:0
19' ПенальтиОрельяна Фабиан
38' Желтая карточкаЭрвиас Пабло
2:0
48' ГолАндре Маркос
66' Желтая карточкаАлькарас Рубен
66' Желтая карточкаМуньяин Икер
71' Желтая карточкаМасип Хорди
2:1
86' ПенальтиУильямс Иньяки
90' Желтая карточкаКарнеро Рауль
11
Эрвиас
Пабло
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
25 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
19'
1:0
38'
48'
2:0
66'
66'
71'
86'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 11
-
3 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.11
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.11
|3.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.11
|4.
|Вилья Тони
|1
|0.11
|5.
|Андре Маркос
|1
|0.11
|6.
|Орельяна Фабиан
|1 (1)
|0.11
|7.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.11
|8.
|Оскар Плано
|0
|0
|9.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.25
|2.
|Лопес Унаи
|2
|0.25
|3.
|Муньяин Икер
|1
|0.13
|4.
|Беренгер Алекс
|1
|0.13
|5.
|Сансет Ойян
|1
|0.13
|6.
|Капа Андер
|0
|0
|7.
|Гарсия Дани
|0
|0
|8.
|Весга Микель
|0
|0
|9.
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|3.
|Начо Мартинес
|1
|1
|4.
|Алькарас Рубен
|2
|0
|5.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|6.
|Масип Хорди
|1
|0
|7.
|Мичел Мигель
|1
|0
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|9.
|Вилья Тони
|1
|0
|10.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|11.
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|12.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|13.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|14.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|4
|0
|2.
|Лопес Унаи
|3
|0
|3.
|Йерай Альварес
|3
|0
|4.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|5.
|Кодро Кенан
|2
|0
|6.
|Муньяин Икер
|1
|0
|7.
|Юри Берчиче
|1
|0
|8.
|Капа Андер
|1
|0
|9.
|Гарсия Дани
|1
|0
|10.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|11.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|12.
|Унай Симон
|1
|0
|13.
|Нуньес Унай
|1
|0
|14.
|Морсильо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|Атлетик Б
|0
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|71.43% (5)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =5 -12Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б
Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =2 -10Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б
Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Атлетик Б 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 1:2 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|12.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|14.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.55
|1.14
|4.50
|1.20
|—
|—
|2.90
|1.40
|2.00
|1.86
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.97
|1.82
|—
|—
|1.16
|5.20
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.02
|11.50
|1.07
|15.00
|0.00
|20.00
|
|5.95
|1.14
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.17
|5.20
|—
|—
|1.13
|6.15
|1.03
|13.00
|1.03
|13.75
|—
|—
|
|5.90
|1.15
|—
|—
|2.80
|1.47
|3.15
|1.38
|2.62
|1.52
|2.09
|1.79
|1.68
|2.26
|1.85
|2.03
|1.54
|2.57
|1.91
|1.97
|1.59
|2.45
|1.43
|2.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Исход игры
Вальядолид
13.5% (21)
Ничья
34.2% (53)
Атлетик Б
52.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
38.82% (59)
Меньше
61.18% (93)
Обе команды забьют
Да
71.05% (108)
Нет
28.95% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (49)
1:2 Атлетик Б
25.2% (39)
0:1 Атлетик Б
20.6% (32)
2:1 Вальядолид
8.4% (13)
1:0 Вальядолид
3.2% (5)
0:2 Атлетик Б
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
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