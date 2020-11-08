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Насьонал Мадейра
0:1
Перерыв

Стадион:
Жил Висенте
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Талоша Жоау
0:0
44' Не забитый пенальти
Минеро Лукас
45' Желтая карточка
Тиль Венсан
0:1
45' Гол
Родригао
13
Daniel
VI
27
Ruben
Freitas
3
Lucas
Kal
4
Pedro
Henrique3
23
Вити
Витиньеш
7
Камачу
Жоау
6
Альхассан
Абдуллахи
5
Азуни
Ларри
45
Тиль
Венсан
14
Микаэл
Рубен
94
Риаскос
Брайан
1
Денис
2
Joel
V
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
25
Минеро
Лукас
6
Афонсо
Жоао
III
8
Гонсалвеш
Клод
7
Лоуренси
19
Ренан
Соарес
11
Лоте
Антуан
Насьонал Мадейра
4-4-2
Жил Висенте
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nuno Borges2 1 0.14
2. Вити Витиньеш 0 0
3. Горре Кенджи 0 0
Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 3 0.43
2. Родригао 1 0.14
3. Минеро Лукас 1 0.14
4. Талоша Жоау 0 0
5. Барай Ив 0 0
6. Лоте Антуан 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
# Игрок      
1. Азуни Ларри 2 0
2. Lucas Kal 2 0
3. Жоао Виктор 1 0
4. Рамуш Франсишку 1 0
5. Горре Кенджи 1 0
6. Альхассан Абдуллахи 1 0
7. Pedro Henrique3 1 0
8. Nuno Borges2 1 0
Жил Висенте
# Игрок      
1. Ногейра 3 0
2. Афонсо Жоао III 3 0
3. Родригао 2 0
4. Рубен Мигель 1 0
5. Leandro XII 1 0
6. Денис 1 0
7. Лоуренси 1 0
8. Joel V 1 0
9. Miullen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Насьонал Мадейра 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Жил Висенте 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш
Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Санта-Клара 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:1 Бенфика-2 Пенафьел 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Академика Насьонал Мадейра 5:1 Вилафранкенше Мафра 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Лейшоэш Шавиш 0:2 Насьонал Мадейра Кова-Пьедаде 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Оливейренсе Академику Визеу 0:0 Насьонал Мадейра Эшторил 1:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Фаренсе Каса Пиа 0:1 Насьонал Мадейра
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела
Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте

Последние игры между собой

Насьонал Мадейра: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Жил Висенте 0:0 Насьонал Мадейра Португальская вторая лига Насьонал Мадейра 1:1 Жил Висенте Португальская вторая лига Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра Кубок Насьонал Мадейра 3:2 Жил Висенте Примейра-лига
Жил Висенте 0:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:2 Жил Висенте Кубок лиги Насьонал Мадейра 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:1 Жил Висенте Примейра-лига Насьонал Мадейра 3:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 4:1 Жил Висенте Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Бенфика Заявка 6 5 0 1 15 - 6 15
3. Брага Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Порту Заявка 6 3 1 2 15 - 9 10
5. Санта-Клара Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
6. Витория Гимарайнш Заявка 7 3 1 3 4 - 7 10
7. Риу Аве Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
8. Фамаликан Заявка 7 2 3 2 11 - 14 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Морейренсе Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Жил Висенте 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
12. Тондела Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Маритиму Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14. Насьонал Мадейра 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Белененсеш Заявка 7 1 4 2 3 - 5 7
16. Боавишта 1:1 Заявка 7 1 4 2 10 - 13 7
17. Портимоненсе Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Фаренсе 1:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Родригао бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Тиль Венсан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Минеро Лукас пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Талоша Жоау пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Насьонал Мадейра 55.9% (85)
X 33.6% (51)
Жил Висенте 10.5% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Насьонал Мадейра
Ничья
Жил Висенте
3.09
4.00
3.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 4.00 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 3.90 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.57 3.18 2.88
  3.09 2.41 3.31

Самый высокий коэффициент на матч «Насьонал Мадейра» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Насьонал Мадейра» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.20 5.90 1.11 3.15 1.33 2.20 1.67 2.07 1.76 1.76 2.06 1.23 3.90 1.27 3.55 1.05 5.80 1.06 7.90 1.05 8.60 0.00 15.50
7.40 1.08 6.05 1.13 2.77 1.50 2.00 1.81 1.55 2.39 1.26 3.54 1.16 4.45 1.04 8.20 1.03 8.90
3.80 1.28 3.22 1.37 2.63 1.52 2.00 1.88 1.71 2.22 1.50 2.69 1.58 2.47 1.44 2.90 1.19 4.91 1.45 2.90 1.19 5.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.45 1.61 2.31 1.11 5.80 1.06 7.80
2.53 1.52 1.64 2.26 1.32 3.38 1.07 7.90 1.05 9.30
1.21 4.63 1.11 7.37 1.16 5.65 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
3.20 1.35 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Насьонал Мадейра 0:1 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 0:1 Жил Висенте

Исход игры
Насьонал Мадейра
55.9% (85)
Ничья
33.6% (51)
Жил Висенте
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
21.62% (32)
Меньше
78.38% (116)
Обе команды забьют
Да
52.03% (77)
Нет
47.97% (71)
Популярный счёт
1:0 Насьонал Мадейра
38.2% (58)
1:1 Ничья
29.6% (45)
2:1 Насьонал Мадейра
12.5% (19)
1:2 Жил Висенте
5.3% (8)
2:0 Насьонал Мадейра
3.3% (5)
0:1 Жил Висенте
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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