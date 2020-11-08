Порту
Позже
Стадион: Драгау
Портимоненсе
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
18
Муфи
Фахд
28
Виллиан
II
22
Андзаи
Коки
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
21 РомариуПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
57 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
-
29 Safawi Rasid
-
36 Канде Фали
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|3 (1)
|0.5
|2.
|Корона Хесус
|2
|0.33
|3.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.33
|4.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.33
|5.
|Марега Мусса
|2
|0.33
|6.
|Диас Луис
|1
|0.17
|7.
|Пепе Кеплер
|1
|0.17
|8.
|Урибе Матеус
|1
|0.17
|9.
|Эванилсон
|1
|0.17
|10.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|11.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|12.
|Занузи Зайду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.17
|2.
|Фабрисио Месиас
|1
|0.17
|3.
|Денер Клементе
|1
|0.17
|4.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.17
|5.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|6.
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Занузи Зайду
|2
|1
|2.
|Пепе Кеплер
|2
|0
|3.
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|4.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|5.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|6.
|Марчесин Агустин
|1
|0
|7.
|Урибе Матеус
|1
|0
|8.
|Корона Хесус
|1
|0
|9.
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андзаи Коки
|2
|0
|2.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|3.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|4.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|5.
|Маурисио Антонио
|1
|0
|6.
|Са Педру
|1
|0
|7.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|8.
|Канде Фали
|1
|0
|9.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|0
|6.67% (1)
|40% (6)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +13 =2 -5Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте
Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе
Последние игры между собой
Порту: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Бенфика
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Брага
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|4 - 7
|10
|7.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Тондела
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|15.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|3.95
|1.22
|—
|—
|2.39
|1.52
|2.11
|1.74
|1.95
|1.85
|1.72
|2.12
|1.58
|2.37
|1.30
|3.35
|1.23
|3.90
|1.09
|6.60
|1.08
|7.20
|1.01
|12.00
|
|12.00
|1.00
|14.00
|1.00
|5.05
|1.15
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.32
|1.30
|3.26
|1.21
|3.84
|1.07
|6.45
|1.06
|7.10
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.91
|1.19
|—
|—
|2.67
|1.50
|2.53
|1.55
|2.24
|1.68
|1.96
|1.90
|1.73
|2.17
|1.59
|2.45
|—
|—
|1.21
|4.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Порту - Портимоненсе
Исход игры
Порту
97.4% (151)
Ничья
1.9% (3)
Портимоненсе
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36% (54)
Меньше
64% (96)
Обе команды забьют
Да
16% (24)
Нет
84% (126)
Популярный счёт
2:0 Порту
55.5% (86)
3:0 Порту
19.4% (30)
3:1 Порту
7.7% (12)
1:0 Порту
5.8% (9)
2:1 Порту
5.8% (9)
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