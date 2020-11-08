Порту
3:1
Конец матча
Стадион: Драгау
Портимоненсе
0:1
14' ГолГомеш Бету
1:1
45' ГолМ'Бемба Шансель
2:1
46' ГолТареми Мехди
56' Желтая карточкаОливейра Сержиу
62' Желтая карточкаКорона Хесус
64' Желтая карточкаМаурисио Антонио
74' Желтая карточкаМ'Бемба Шансель
75' Желтая карточкаДенер Клементе
3:1
89' ГолОливейра Сержиу
90' Желтая карточкаСезар Жулио VII
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
18
Муфи
Фахд
28
Виллиан
II
22
Андзаи
Коки
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
21 РомариуПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
57 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
-
29 Safawi Rasid
-
36 Канде Фали
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
14'
0:1
45'
46'
2:1
56'
62'
64'
74'
75'
89'
3:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|4 (1)
|0.57
|2.
|Корона Хесус
|2
|0.29
|3.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.29
|4.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.29
|5.
|Марега Мусса
|2
|0.29
|6.
|Диас Луис
|1
|0.14
|7.
|Пепе Кеплер
|1
|0.14
|8.
|Урибе Матеус
|1
|0.14
|9.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.14
|10.
|Тареми Мехди
|1
|0.14
|11.
|Эванилсон
|1
|0.14
|12.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|13.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|14.
|Занузи Зайду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.14
|2.
|Фабрисио Месиас
|1
|0.14
|3.
|Денер Клементе
|1
|0.14
|4.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.14
|5.
|Гомеш Бету
|1
|0.14
|6.
|Муфи Фахд
|0
|0
|7.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|8.
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Занузи Зайду
|2
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|3.
|Пепе Кеплер
|2
|0
|4.
|Корона Хесус
|2
|0
|5.
|М'Бемба Шансель
|2
|0
|6.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|7.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|8.
|Марчесин Агустин
|1
|0
|9.
|Урибе Матеус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андзаи Коки
|2
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|2
|0
|3.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|4.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|5.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|6.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|7.
|Денер Клементе
|1
|0
|8.
|Са Педру
|1
|0
|9.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|10.
|Канде Фали
|1
|0
|11.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|0
|5.56% (1)
|38.89% (7)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|Портимоненсе
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +13 =2 -5Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте
Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе
Последние игры между собой
Порту: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Порту
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 10
|13
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|4 - 7
|10
|7.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Тондела
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|15.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|6.30
|1.09
|3.95
|1.22
|—
|—
|5.55
|1.12
|2.11
|1.74
|1.95
|1.85
|1.72
|2.12
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.30
|3.35
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.09
|6.60
|1.09
|7.50
|1.01
|12.00
|1.02
|11.00
|
|12.00
|1.00
|14.00
|1.00
|5.05
|1.15
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.32
|—
|—
|1.30
|3.26
|—
|—
|1.21
|3.84
|1.07
|6.45
|1.06
|7.10
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.96
|1.11
|—
|—
|3.02
|1.40
|6.23
|1.13
|2.02
|1.84
|1.69
|2.22
|2.77
|1.47
|1.24
|4.13
|1.12
|6.48
|1.47
|2.76
|1.31
|3.50
|1.23
|4.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Порту 3:1 Портимоненсе
Исход игры
Порту
97.4% (151)
Ничья
1.9% (3)
Портимоненсе
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36% (54)
Меньше
64% (96)
Обе команды забьют
Да
16% (24)
Нет
84% (126)
Популярный счёт
2:0 Порту
55.5% (86)
3:0 Порту
19.4% (30)
3:1 Порту
7.7% (12)
1:0 Порту
5.8% (9)
2:1 Порту
5.8% (9)
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