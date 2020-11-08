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Порту
3:1
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
0:1
14' Гол
Гомеш Бету
1:1
45' Гол
М'Бемба Шансель
2:1
46' Гол
Тареми Мехди
56' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
62' Желтая карточка
Корона Хесус
64' Желтая карточка
Маурисио Антонио
74' Желтая карточка
М'Бемба Шансель
75' Желтая карточка
Денер Клементе
3:1
89' Гол
Оливейра Сержиу
90' Желтая карточка
Сезар Жулио VII
90'+6
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
27
Оливейра
Сержиу
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
11
Марега
Мусса
7
Диас
Луис
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
2
Маурисио
Антонио
28
Виллиан
II
3
Поссиньоло
Лукас
22
Андзаи
Коки
8
Фернандес
Лукас
IV
7
Денер
Клементе
11
Оливейро
Андерсон
II
14
Гомеш
Бету
77
Боа
Морте
Аилтон
Порту
4-4-2
Портимоненсе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 4 (1) 0.57
2. Корона Хесус 2 0.29
3. Теллес Алекс 2 (2) 0.29
4. Отавио Эдмилсон 2 0.29
5. Марега Мусса 2 0.29
6. Диас Луис 1 0.14
7. Пепе Кеплер 1 0.14
8. Урибе Матеус 1 0.14
9. М'Бемба Шансель 1 0.14
10. Тареми Мехди 1 0.14
11. Эванилсон 1 0.14
12. Накацзима Шоя 0 0
13. Манафа Вилсон 0 0
14. Занузи Зайду 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боа Морте Аилтон 1 0.14
2. Фабрисио Месиас 1 0.14
3. Денер Клементе 1 0.14
4. Оливейро Андерсон II 1 0.14
5. Гомеш Бету 1 0.14
6. Муфи Фахд 0 0
7. Фернандес Лукас IV 0 0
8. Виллиан II 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Занузи Зайду 2 1
2. Оливейра Сержиу 3 0
3. Пепе Кеплер 2 0
4. Корона Хесус 2 0
5. М'Бемба Шансель 2 0
6. Отавио Эдмилсон 1 0
7. Накацзима Шоя 1 0
8. Марчесин Агустин 1 0
9. Урибе Матеус 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Андзаи Коки 2 0
2. Маурисио Антонио 2 0
3. Фернандес Лукас IV 2 0
4. Ваш Те Рикарду 1 0
5. Велинтон Соуза 1 0
6. Сезар Жулио VII 1 0
7. Денер Клементе 1 0
8. Са Педру 1 0
9. Боа Морте Аилтон 1 0
10. Канде Фали 1 0
11. Оливейро Андерсон II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 0 5.56% (1) 38.89% (7) 16.67% (3) 11.11% (2) 27.78% (5)
 Портимоненсе 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте
Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе

Последние игры между собой

Порту: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
Порту 1:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:3 Порту Примейра-лига Портимоненсе 0:3 Порту Примейра-лига Порту 4:1 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 2:1 Порту Товарищеские матчи Портимоненсе 1:5 Порту Примейра-лига Порту 3:2 Портимоненсе Кубок Порту 5:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:5 Порту Товарищеские матчи Портимоненсе 2:3 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Бенфика 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Порту Заявка 7 4 1 2 18 - 10 13
4. Брага 0:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Санта-Клара Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
6. Витория Гимарайнш Заявка 7 3 1 3 4 - 7 10
7. Насьонал Мадейра Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Риу Аве Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
9. Фамаликан Заявка 7 2 3 2 11 - 14 9
10. Пасуш де Феррейра Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Морейренсе Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Тондела Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Маритиму Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14. Белененсеш Заявка 7 1 4 2 3 - 5 7
15. Боавишта Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
16. Фаренсе Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17. Жил Висенте Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
18. Портимоненсе Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - М'Бемба Шансель бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Урибе Матеус уходит с поля. Тареми Мехди выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гомеш Бету бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Порту 97.4% (151)
X 1.9% (3)
Портимоненсе 0.6% (1)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 9.50 65.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.30 14.00
  1.44 3.81 10.58

Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 6.30 1.09 3.95 1.22 5.55 1.12 2.11 1.74 1.95 1.85 1.72 2.12 2.65 1.44 1.30 3.35 1.02 11.00 1.09 6.60 1.09 7.50 1.01 12.00 1.02 11.00
12.00 1.00 14.00 1.00 5.05 1.15 4.20 1.23 2.56 1.57 1.94 1.86 1.58 2.32 1.30 3.26 1.21 3.84 1.07 6.45 1.06 7.10
6.96 1.11 3.02 1.40 6.23 1.13 2.02 1.84 1.69 2.22 2.77 1.47 1.24 4.13 1.12 6.48 1.47 2.76 1.31 3.50 1.23 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.75 1.25 2.40 1.53 1.14 5.20 1.22 4.00 1.25 3.75 1.03 10.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.36 1.35 2.94 1.42 2.31 1.64 1.77 2.09 1.54 2.53 1.36 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.04 1.74 1.52 2.45 1.31 3.25
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Порту 3:1 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Порту 3:1 Портимоненсе

Исход игры
Порту
97.4% (151)
Ничья
1.9% (3)
Портимоненсе
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36% (54)
Меньше
64% (96)
Обе команды забьют
Да
16% (24)
Нет
84% (126)
Популярный счёт
2:0 Порту
55.5% (86)
3:0 Порту
19.4% (30)
3:1 Порту
7.7% (12)
1:0 Порту
5.8% (9)
2:1 Порту
5.8% (9)
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