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  3. Испания
Леванте
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Алавес
0' 4'
13
Айтор
Фернандес
2
Сон
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
21
Гомес
Даниэль
11
Моралес
Луис
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Леванте
4-4-2
Алавес
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 0.43
2. Рохер Марти 2 (1) 0.29
3. Везу Рубен 1 0.14
4. Мелеро Гонсало 1 0.14
5. Кампанья Хосе 0 0
6. Мирамон Хорхе 0 0
7. Барди Энис 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.13
2. Пина Томас 1 0.13
3. Эдгар Мендес 1 0.13
4. Эли Родриго 1 0.13
5. Риоха Луис 1 0.13
6. Сайнс Борха 1 0.13
7. Дейверсон Силва 0 0
8. Йота Пелетейро 0 0
9. Лукас Перес 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Постиго Серхио 1 0
3. Кампанья Хосе 1 0
4. Дуарте Оскар 1 0
5. Сон 1 0
6. Радоя Неманья 1 0
7. Малса Микаэль 1 0
8. Мирамон Хорхе 1 0
9. Антонио Гарсия 1 0
10. Барди Энис 1 0
11. Робер Пьер 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 2 1
2. Лежён Флорьян 3 0
3. Йота Пелетейро 1 1
4. Батталья Родриго 2 0
5. Лагуардия Виктор 1 0
6. Хави Лопеc 1 0
7. Химо Наварро 1 0
8. Пина Томас 1 0
9. Эдгар Мендес 1 0
10. Эли Родриго 1 0
11. Дейверсон Силва 1 0
12. Риоха Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Алавес 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид
Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна
Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Леванте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Леванте 0:1 Алавес Ла Лига Алавес 1:0 Леванте Ла Лига Алавес 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Алавес Примера
Алавес 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Алавес Примера Алавес 1:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:2 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
14. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
15. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
16. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
19. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • Первый тайм
  • 4'
    Леванте имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    3'
    Пина Томас наказан за толчок Малса Микаэль
  • 2'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Батталья Родриго из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Сон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Рочина Рубен из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Дуарте Рубен пострадал.
  • 1'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Алавес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Леванте 57.4% (89)
X 36.1% (56)
Алавес 6.5% (10)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Алавес
2.17
3.60
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.35 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.60 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.60 4.10
  2.17 3.54 3.59

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.50 1.02 8.20 1.05 3.50 1.30 2.70 1.47 2.20 1.72 1.90 1.96 1.72 2.20 1.50 2.70 1.33 3.35 1.14 5.60 1.10 6.10 1.02 11.00
11.00 1.05 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.94 1.96 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.65 1.12 6.50 1.03 12.50
3.70 1.31 3.02 1.43 2.83 1.48 2.23 1.72 1.93 1.97 1.71 2.25 1.50 2.77 1.33 3.52 1.12 7.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.86 1.93 1.41 2.90 1.12 6.20
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
3.00 1.44 2.47 1.60 1.93 1.97 1.58 2.52 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.06 1.29 3.35
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
5.10 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Леванте 0:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:0 Алавес

Исход игры
Леванте
57.4% (89)
Ничья
36.1% (56)
Алавес
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (52)
Меньше
65.79% (100)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (51)
2:1 Леванте
27.1% (42)
1:0 Леванте
25.2% (39)
1:2 Алавес
4.5% (7)
2:0 Леванте
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:2 Алавес
1.3% (2)
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