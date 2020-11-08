Леванте
1:1
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Алавес
0:1
4' ГолЛукас Перес
10' Желтая карточкаПина Томас
24' Желтая карточкаЭдгар Мендес
34' Вторая желтая карточкаЭдгар Мендес
1:1
51' ГолМоралес Луис
78' Желтая карточкаБатталья Родриго
81' Желтая карточкаРиоха Луис
83' Желтая карточкаПачеко Фернандо
90' Желтая карточкаКлерк Карлос
2
Сон
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
0:1
10'
24'
34'
51'
1:1
78'
81'
83'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
6 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|4
|0.5
|2.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.25
|3.
|Везу Рубен
|1
|0.13
|4.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.13
|5.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|6.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|7.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдгар Мендес
|1
|0.11
|2.
|Лукас Перес
|1
|0.11
|3.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.11
|4.
|Пина Томас
|1
|0.11
|5.
|Эли Родриго
|1
|0.11
|6.
|Риоха Луис
|1
|0.11
|7.
|Сайнс Борха
|1
|0.11
|8.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|9.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|3
|0
|2.
|Постиго Серхио
|1
|0
|3.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|4.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|5.
|Сон
|1
|0
|6.
|Клерк Карлос
|1
|0
|7.
|Радоя Неманья
|1
|0
|8.
|Малса Микаэль
|1
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|10.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|11.
|Барди Энис
|1
|0
|12.
|Робер Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|2
|1
|2.
|Дуарте Рубен
|2
|1
|3.
|Батталья Родриго
|3
|0
|4.
|Лежён Флорьян
|3
|0
|5.
|Йота Пелетейро
|1
|1
|6.
|Пина Томас
|2
|0
|7.
|Риоха Луис
|2
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|9.
|Хави Лопеc
|1
|0
|10.
|Химо Наварро
|1
|0
|11.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|12.
|Эли Родриго
|1
|0
|13.
|Дейверсон Силва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|Алавес
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид
Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: +3 =5 -12Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна
Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес
Последние игры между собой
Леванте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|12.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|14.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|8.20
|1.05
|5.30
|1.15
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.20
|1.72
|1.12
|6.10
|1.72
|2.20
|1.50
|2.70
|—
|—
|1.22
|4.20
|—
|—
|1.14
|5.60
|1.03
|12.00
|1.02
|11.00
|1.01
|15.00
|
|11.00
|1.05
|9.40
|1.06
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.96
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.15
|5.65
|1.12
|6.50
|1.03
|12.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.70
|1.31
|3.02
|1.43
|2.83
|1.48
|2.33
|1.63
|2.10
|1.77
|1.72
|2.17
|1.65
|2.29
|1.67
|2.29
|1.52
|2.62
|1.61
|2.41
|1.40
|3.07
|1.15
|5.82
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Алавес
Исход игры
Леванте
57.4% (89)
Ничья
36.1% (56)
Алавес
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (52)
Меньше
65.79% (100)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (51)
2:1 Леванте
27.1% (42)
1:0 Леванте
25.2% (39)
1:2 Алавес
4.5% (7)
2:0 Леванте
3.9% (6)
0:2 Алавес
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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