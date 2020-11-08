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Леванте
1:1
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
0:1
4' Гол
Лукас Перес
10' Желтая карточка
Пина Томас
24' Желтая карточка
Эдгар Мендес
34' Вторая желтая карточка
Эдгар Мендес
1:1
51' Гол
Моралес Луис
78' Желтая карточка
Батталья Родриго
81' Желтая карточка
Риоха Луис
83' Желтая карточка
Пачеко Фернандо
90' Желтая карточка
Клерк Карлос
90'+6
13
Айтор
Фернандес
2
Сон
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
21
Гомес
Даниэль
11
Моралес
Луис
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Леванте
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Лукас Перес
(Эдгар Мендес)
10'
 
Пина Томас
24'
 
Эдгар Мендес
34'
 
Эдгар Мендес
51'
Моралес Луис
1:1
56'
 
Ману Гарсия
Пина Томас
63'
Кампанья Хосе
Малса Микаэль
 
63'
Де Фрутос Хорхе
Рочина Рубен
 
70'
 
Сайнс Борха
Лукас Перес
74'
Леон Серхио
Гомес Даниэль
 
78'
 
Батталья Родриго
81'
 
Риоха Луис
83'
 
Хави Лопеc
Риоха Луис
83'
 
Дейверсон Силва
Хоселу Санмартин
83'
 
Пачеко Фернандо
86'
Радоя Неманья
Барди Энис
 
90'
Клерк Карлос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 1
  • 6 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 4 0.5
2. Рохер Марти 2 (1) 0.25
3. Везу Рубен 1 0.13
4. Мелеро Гонсало 1 0.13
5. Кампанья Хосе 0 0
6. Мирамон Хорхе 0 0
7. Барди Энис 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдгар Мендес 1 0.11
2. Лукас Перес 1 0.11
3. Хоселу Санмартин 1 0.11
4. Пина Томас 1 0.11
5. Эли Родриго 1 0.11
6. Риоха Луис 1 0.11
7. Сайнс Борха 1 0.11
8. Дейверсон Силва 0 0
9. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Постиго Серхио 1 0
3. Кампанья Хосе 1 0
4. Дуарте Оскар 1 0
5. Сон 1 0
6. Клерк Карлос 1 0
7. Радоя Неманья 1 0
8. Малса Микаэль 1 0
9. Мирамон Хорхе 1 0
10. Антонио Гарсия 1 0
11. Барди Энис 1 0
12. Робер Пьер 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 2 1
2. Дуарте Рубен 2 1
3. Батталья Родриго 3 0
4. Лежён Флорьян 3 0
5. Йота Пелетейро 1 1
6. Пина Томас 2 0
7. Риоха Луис 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хави Лопеc 1 0
10. Химо Наварро 1 0
11. Пачеко Фернандо 1 0
12. Эли Родриго 1 0
13. Дейверсон Силва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2) 0 25% (2)
 Алавес 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид
Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис
Алавес Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна
Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Леванте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Леванте 0:1 Алавес Ла Лига Алавес 1:0 Леванте Ла Лига Алавес 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Алавес Примера
Алавес 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Алавес Примера Алавес 1:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:2 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид 1:1 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
14. Валенсия 1:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Леванте 57.4% (89)
X 36.1% (56)
Алавес 6.5% (10)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.35 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.13 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.60 4.10
  2.18 1.96 13.74

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.20 1.05 5.30 1.15 2.70 1.47 2.20 1.72 1.12 6.10 1.72 2.20 1.50 2.70 1.22 4.20 1.14 5.60 1.03 12.00 1.02 11.00 1.01 15.00
11.00 1.05 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.94 1.96 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.65 1.12 6.50 1.03 12.50
3.70 1.31 3.02 1.43 2.83 1.48 2.33 1.63 2.10 1.77 1.72 2.17 1.65 2.29 1.67 2.29 1.52 2.62 1.61 2.41 1.40 3.07 1.15 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.90 1.40 1.86 1.93 1.82 1.97 1.12 6.20 1.12 6.10
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
3.00 1.44 2.47 1.60 1.93 1.97 1.58 2.52 1.62 2.39 1.36 3.25 1.64 2.34 1.41 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.06 1.29 3.35
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.19 4.60
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Леванте 1:1 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 1:1 Алавес

Исход игры
Леванте
57.4% (89)
Ничья
36.1% (56)
Алавес
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (52)
Меньше
65.79% (100)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (51)
2:1 Леванте
27.1% (42)
1:0 Леванте
25.2% (39)
1:2 Алавес
4.5% (7)
2:0 Леванте
3.9% (6)
0:2 Алавес
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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