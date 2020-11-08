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  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
1:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
0:1
23' Гол
Бензема Карим
0:1
30' Не забитый пенальти
Солер Карлос
1:1
30' Гол
Муса Юнус
33'
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
12
Марсело
Виера
10
Модрич
Лука
15
Вальверде
Федерико
22
Иско
Аларкон
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Валенсия
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

23'
0:1
Бензема Карим
(Марсело Виера)
30'
Солер Карлос
0:1
30'
Муса Юнус
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 3 0.33
2. Вальехо Ману 2 0.22
3. Муса Юнус 2 0.22
4. Васс Даниэль 1 0.11
5. Габриэль Паулиста 1 0.11
6. Солер Карлос 1 (1) 0.11
7. Лато Тони 1 0.11
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.11
9. Ли Кан Ин 0 0
10. Черышев Денис 0 0
11. Гайя Хосе 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.5
2. Вальверде Федерико 3 0.38
3. Винисиус Жуниор 2 0.25
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.25
5. Модрич Лука 1 0.13
6. Азар Эден 1 0.13
7. Родриго 0 0
8. Марсело Виера 0 0
9. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 2 1
2. Габриэль Паулиста 3 0
3. Васс Даниэль 2 0
4. Макси Гомес 2 0
5. Гильямон Уго 2 0
6. Лато Тони 1 0
7. Кондогбия Жоффрей 1 0
8. Черышев Денис 1 0
9. Гайя Хосе 1 0
10. Гуэдеш Гонсалу 1 0
11. Рачич Урош 1 0
12. Эскьердо Висенте 1 0
13. Муса Юнус 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Рамос Серхио 1 0
4. Модрич Лука 1 0
5. Марсело Виера 1 0
6. Начо Игнасио 1 0
7. Менди Ферлан 1 0
8. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Реал Мадрид 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Реал Мадрид 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Валенсия 1:1 Реал Мадрид Ла Лига Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид 1:1 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
12. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
14. Валенсия 1:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
  • Первый тайм
  • Пенальти
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Карлос Солер!!!
  • Пенальти!
    34'
    Но это лишь означает, что пенальти надо перебить!
  • Судья
    33'
    ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 0:1! Сам Хиль Мансано отправился к монитору смотреть эпизод, и заметил, что Муса всё-таки раньше времени вбежал в штрафную площадку.
  • Видеоповтор
    32'
    Судьи VAR долго смотрят эпизод с голом, чтобы убедиться, что Муса не вбегал раньше времени в штрафную площадку, и не был в офсайде во время добивания Солера.
  • 31'
    Удивительно пассивно играли защитники "Реала" в голевом эпизоде, которые не рвались в штрафную площадку, чтобы помешать расстреливать ворота нескольким соперникам.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Юнус Муса!!!
    Солер с точки не переиграл Куртуа, на добивании пробил в штангу, после чего уже Муса сумел направить мяч в створ ворот.
  • Пенальти!
    29'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РЕАЛА"! После прострела Гайя слева мяч попал в руку Васкеса в пределах штрафной площадки.
  • 28'
    У "Валенсии" пока не наблюдается креативных идей в атаке - "Реал" достаточно легко пресекает попытки обострения игры соперников.
  • Фол, нарушение
    27'
    Винисиус пытался ворваться с мячом в штрафную площадку, но оттеснил его от игрового снаряда защитник, после чего бразилец нарушил правила.
  • 26'
    Черышев принял длинный пас на левом фланге, после чего не лучшим образом прострелил вдоль ворот - мяч стал несложной добычей для Куртуа.
  • 25'
    Фактически не напрягаясь "бланкос" повели в счёте в этой встрече. Посмотрим, как изменится рисунок игры после этого.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Карим Бензема!!!
    Марсело с левого фланга коротко сыграл в центр чуть назад на Бензема, которому позволили спокойно подготовить удар и пальнуть по воротам метров с 24-х - Хауме Доменеку свою команду спасти не удалось.
  • 23'
    Модрич со стандарта подавал в штрафную площадку, но до Рамоса игровой снаряд там не дошёл.
  • Фол, нарушение
    22'
    Асенсио придержал руками Рачич в глубине поля. За такую задержку не лишним было бы и жёлтую карточку показать.
  • 20'
    Попытались хозяева запрессинговать Куртуа в чужой штрафной площадке, но голкипер сумел чётко выполнить длинный заброс на левый фланг на Марсело.
  • 19'
    "Валенсия" не имеет возможностей убегать в контратаки, так как "Реал" свои атаки строит с оглядкой на собственные тылы.
  • 18'
    Марсело запустил по левому флангу Иско, который подавал в центр в направлении Бензема, но там борьбу в воздухе проиграл форвард.
  • Угловой
    17'
    Два угловых кряду с правого фланга подали мадридцы. После второй подачи Бензема в борьбе переправлял мяч головой в ворота, но слишком слабо - вратарь легко забрал мяч.
  • Угловой
    16'
    Затяжная позиционная атака "Реала" закончилась лишь заработанным угловым на правом фланге.
  • Опасный момент
    14'
    После прострела с левого фланга в район полукружия штрафной площади, в касание по воротам пробивал Модрич - Хауме Доменек с трудом потащил мяч из правого от себя нижнего угла ворот.
  • Фол, нарушение
    13'
    Через центр пытались протиснуться в чужую штрафную площадку "летучие мыши", но мяч был потерян, после чего судья зафиксировал фол против Модрича.
  • 12'
    Букмекеры перед матчем видели "Реал" достаточно большим фаворитом матча, но команда Зинедина Зидана не торопится оправдывать свой статус активными действиями.
  • 11'
    С дальней дистанции плотно пробил Асенсио, после скидки Винисиуса - мяч полетел на полтора метра правее створа ворот.
  • 10'
    Марсело с левого фланга мягкой подачей нашёл в чужой штрафной площади Бензема, но против француза плотно отыграл Гайя, не позволив Кариму потревожить ударом Хауме Доменека.
  • Фол, нарушение
    9'
    Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали хозяева. Накоротке разыграли мяч подопечные Хави Грасии, но последовал непонятный безадресный заброс вперёд по флангу.
  • 8'
    Бензема с левого фланга смещался в чужую штрафную площадку, где пытался обыграться в короткий пас с Иско, но мяч был перехвачен валенсийцами.
  • 7'
    Черышев с левого фланга подал мяч на дальний край штрафной площади, откуда с лёту пытался пробить Васс, но толком не попал по мячу.
  • 6'
    Марсело левым флангом подключился к первой атаке "Реала", получил пас от Модрича, после чего простреливал в штрафную площадку - защитники "Валенсии" выбили мяч в аут.
  • Угловой
    5'
    Подача углового у "летучих мышей" не получилась опасной - Куртуа уверенно забрал мяч на выходе.
  • Угловой
    4'
    Заброс на левый фланг атаки хозяев прошёл на Черышева, который умело обработал мяч, но Васкеса обыграть не удалось - защитник отбил мяч на угловой.
  • 3'
    "Реал" пока что достаточно пассивен в своих действиях, присматриваясь к сопернику, привыкая к газону на "Месталье".
  • 2'
    Хозяева поля активно прессингуют большими силами на чужой половине поля на первых минутах. Хави Грасия от кромки поля подбадривает подопечных хлопками в ладоши.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 4.35 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.70 5.40 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 5.70 1.47
  6.41 4.65 1.50

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.44 1.20 4.90 1.28 2.22 1.65 2.17 1.74 1.77 1.69 1.95 1.91 1.76 2.63 1.42 3.90 1.30 4.60 1.14 5.30 1.11 5.90 1.03 10.00
13.00 1.00 12.75 1.00 5.65 1.10 4.80 1.15 2.91 1.43 2.21 1.67 1.81 2.15 1.42 2.88 1.30 3.40 1.12 5.45 1.09 5.95 1.01 10.25
4.31 1.24 2.58 1.54 2.18 1.74 1.95 1.94 1.70 2.25 1.55 2.56 1.45 2.87 1.56 2.54 1.28 3.90 1.11 7.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.75 2.05 1.35 3.15 1.28 3.85
4.30 1.22 2.95 1.40 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.38 1.62 1.96 1.93 1.50 2.68 1.33 3.45 1.66 2.30 1.46 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.22 1.61 1.65 2.22 1.38 2.90
5.70 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Где смотреть матч Валенсия 1:1 Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 1:1 Реал Мадрид

Исход игры
Валенсия
4.4% (7)
Ничья
10.1% (16)
Реал Мадрид
85.4% (135)
Тотал 2.5
Больше
80% (124)
Меньше
20% (31)
Обе команды забьют
Да
85.81% (133)
Нет
14.19% (22)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
55.7% (88)
1:3 Реал Мадрид
11.4% (18)
0:2 Реал Мадрид
8.9% (14)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:1 Реал Мадрид
3.2% (5)
2:1 Валенсия
2.5% (4)
2:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
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