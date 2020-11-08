Удивительно пассивно играли защитники "Реала" в голевом эпизоде, которые не рвались в штрафную площадку, чтобы помешать расстреливать ворота нескольким соперникам.

Судьи VAR долго смотрят эпизод с голом, чтобы убедиться, что Муса не вбегал раньше времени в штрафную площадку, и не был в офсайде во время добивания Солера.

ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 0:1! Сам Хиль Мансано отправился к монитору смотреть эпизод, и заметил, что Муса всё-таки раньше времени вбежал в штрафную площадку.

Но это лишь означает, что пенальти надо перебить!

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Юнус Муса!!!

Солер с точки не переиграл Куртуа, на добивании пробил в штангу, после чего уже Муса сумел направить мяч в створ ворот.

29' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РЕАЛА"! После прострела Гайя слева мяч попал в руку Васкеса в пределах штрафной площадки.

28' У "Валенсии" пока не наблюдается креативных идей в атаке - "Реал" достаточно легко пресекает попытки обострения игры соперников.

27' Винисиус пытался ворваться с мячом в штрафную площадку, но оттеснил его от игрового снаряда защитник, после чего бразилец нарушил правила.

26' Черышев принял длинный пас на левом фланге, после чего не лучшим образом прострелил вдоль ворот - мяч стал несложной добычей для Куртуа.

25' Фактически не напрягаясь "бланкос" повели в счёте в этой встрече. Посмотрим, как изменится рисунок игры после этого.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Карим Бензема!!!

Марсело с левого фланга коротко сыграл в центр чуть назад на Бензема, которому позволили спокойно подготовить удар и пальнуть по воротам метров с 24-х - Хауме Доменеку свою команду спасти не удалось.

23' Модрич со стандарта подавал в штрафную площадку, но до Рамоса игровой снаряд там не дошёл.

22' Асенсио придержал руками Рачич в глубине поля. За такую задержку не лишним было бы и жёлтую карточку показать.

20' Попытались хозяева запрессинговать Куртуа в чужой штрафной площадке, но голкипер сумел чётко выполнить длинный заброс на левый фланг на Марсело.

19' "Валенсия" не имеет возможностей убегать в контратаки, так как "Реал" свои атаки строит с оглядкой на собственные тылы.

18' Марсело запустил по левому флангу Иско, который подавал в центр в направлении Бензема, но там борьбу в воздухе проиграл форвард.

17' Два угловых кряду с правого фланга подали мадридцы. После второй подачи Бензема в борьбе переправлял мяч головой в ворота, но слишком слабо - вратарь легко забрал мяч.

16' Затяжная позиционная атака "Реала" закончилась лишь заработанным угловым на правом фланге.

14' После прострела с левого фланга в район полукружия штрафной площади, в касание по воротам пробивал Модрич - Хауме Доменек с трудом потащил мяч из правого от себя нижнего угла ворот.

13' Через центр пытались протиснуться в чужую штрафную площадку "летучие мыши", но мяч был потерян, после чего судья зафиксировал фол против Модрича.

12' Букмекеры перед матчем видели "Реал" достаточно большим фаворитом матча, но команда Зинедина Зидана не торопится оправдывать свой статус активными действиями.

11' С дальней дистанции плотно пробил Асенсио, после скидки Винисиуса - мяч полетел на полтора метра правее створа ворот.

10' Марсело с левого фланга мягкой подачей нашёл в чужой штрафной площади Бензема, но против француза плотно отыграл Гайя, не позволив Кариму потревожить ударом Хауме Доменека.

9' Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали хозяева. Накоротке разыграли мяч подопечные Хави Грасии, но последовал непонятный безадресный заброс вперёд по флангу.

8' Бензема с левого фланга смещался в чужую штрафную площадку, где пытался обыграться в короткий пас с Иско, но мяч был перехвачен валенсийцами.

7' Черышев с левого фланга подал мяч на дальний край штрафной площади, откуда с лёту пытался пробить Васс, но толком не попал по мячу.

6' Марсело левым флангом подключился к первой атаке "Реала", получил пас от Модрича, после чего простреливал в штрафную площадку - защитники "Валенсии" выбили мяч в аут.

5' Подача углового у "летучих мышей" не получилась опасной - Куртуа уверенно забрал мяч на выходе.

4' Заброс на левый фланг атаки хозяев прошёл на Черышева, который умело обработал мяч, но Васкеса обыграть не удалось - защитник отбил мяч на угловой.

3' "Реал" пока что достаточно пассивен в своих действиях, присматриваясь к сопернику, привыкая к газону на "Месталье".

2' Хозяева поля активно прессингуют большими силами на чужой половине поля на первых минутах. Хави Грасия от кромки поля подбадривает подопечных хлопками в ладоши.