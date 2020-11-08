Валенсия
1:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Месталья
Реал Мадрид
0:1
23' ГолБензема Карим
0:1
30' Не забитый пенальтиСолер Карлос
1:1
30' ГолМуса Юнус
18
Васс
Даниэль
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
19
Рачич
Урош
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
-
25 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
23'
0:1
30'
0:1
30'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|3
|0.33
|2.
|Вальехо Ману
|2
|0.22
|3.
|Муса Юнус
|2
|0.22
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.11
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.11
|6.
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.11
|7.
|Лато Тони
|1
|0.11
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.11
|9.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|10.
|Черышев Денис
|0
|0
|11.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.5
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.38
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.25
|4.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.25
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.13
|6.
|Азар Эден
|1
|0.13
|7.
|Родриго
|0
|0
|8.
|Марсело Виера
|0
|0
|9.
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|2.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|3.
|Васс Даниэль
|2
|0
|4.
|Макси Гомес
|2
|0
|5.
|Гильямон Уго
|2
|0
|6.
|Лато Тони
|1
|0
|7.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|8.
|Черышев Денис
|1
|0
|9.
|Гайя Хосе
|1
|0
|10.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|11.
|Рачич Урош
|1
|0
|12.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|13.
|Муса Юнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|1
|0
|4.
|Модрич Лука
|1
|0
|5.
|Марсело Виера
|1
|0
|6.
|Начо Игнасио
|1
|0
|7.
|Менди Ферлан
|1
|0
|8.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Реал Мадрид
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =3 -3Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|12.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|14.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.44
|1.20
|4.90
|1.28
|—
|—
|2.22
|1.65
|2.17
|1.74
|1.77
|1.69
|1.95
|1.91
|1.76
|2.63
|—
|—
|1.42
|3.90
|1.30
|4.60
|1.14
|5.30
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|
|13.00
|1.00
|12.75
|1.00
|5.65
|1.10
|4.80
|1.15
|—
|—
|2.91
|1.43
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.81
|2.15
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.30
|3.40
|1.12
|5.45
|1.09
|5.95
|1.01
|10.25
|
|—
|—
|—
|—
|4.31
|1.24
|—
|—
|2.58
|1.54
|2.18
|1.74
|1.95
|1.94
|1.70
|2.25
|1.55
|2.56
|1.45
|2.87
|1.56
|2.54
|—
|—
|1.28
|3.90
|—
|—
|1.11
|7.70
|—
|—
Прогнозы на матч Валенсия 1:1 Реал Мадрид
Исход игры
Валенсия
4.4% (7)
Ничья
10.1% (16)
Реал Мадрид
85.4% (135)
Тотал 2.5
Больше
80% (124)
Меньше
20% (31)
Обе команды забьют
Да
85.81% (133)
Нет
14.19% (22)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
55.7% (88)
1:3 Реал Мадрид
11.4% (18)
0:2 Реал Мадрид
8.9% (14)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:1 Реал Мадрид
3.2% (5)
2:1 Валенсия
2.5% (4)
2:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
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