Валенсия
Позже
Стадион: Месталья
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|3
|0.38
|2.
|Вальехо Ману
|2
|0.25
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.13
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.13
|5.
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.13
|6.
|Лато Тони
|1
|0.13
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.13
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.13
|9.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|10.
|Черышев Денис
|0
|0
|11.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|3
|0.43
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.43
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.29
|4.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.29
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.14
|6.
|Азар Эден
|1
|0.14
|7.
|Родриго
|0
|0
|8.
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|2.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|3.
|Васс Даниэль
|2
|0
|4.
|Макси Гомес
|2
|0
|5.
|Гильямон Уго
|2
|0
|6.
|Лато Тони
|1
|0
|7.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|8.
|Черышев Денис
|1
|0
|9.
|Гайя Хосе
|1
|0
|10.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|11.
|Рачич Урош
|1
|0
|12.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|13.
|Муса Юнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|1
|0
|4.
|Модрич Лука
|1
|0
|5.
|Марсело Виера
|1
|0
|6.
|Начо Игнасио
|1
|0
|7.
|Менди Ферлан
|1
|0
|8.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Реал Мадрид
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =3 -3Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|13.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|3.95
|1.25
|2.45
|1.61
|2.18
|1.73
|1.92
|1.97
|—
|—
|1.57
|2.46
|1.30
|3.55
|1.23
|4.20
|1.08
|6.80
|1.07
|7.40
|
|13.00
|1.00
|11.75
|1.00
|4.80
|1.17
|3.95
|1.25
|2.55
|1.65
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.54
|2.39
|1.28
|3.40
|1.19
|4.25
|1.06
|6.75
|1.04
|7.80
|
|—
|—
|—
|—
|5.31
|1.19
|—
|—
|2.49
|1.59
|2.21
|1.73
|1.94
|1.96
|1.72
|2.23
|1.58
|2.51
|—
|—
|1.22
|4.71
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид
Исход игры
Валенсия
3.6% (2)
Ничья
21.8% (12)
Реал Мадрид
74.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (45)
Меньше
16.67% (9)
Обе команды забьют
Да
94.44% (51)
Нет
5.56% (3)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
58.2% (32)
1:1 Ничья
12.7% (7)
2:2 Ничья
7.3% (4)
0:2 Реал Мадрид
3.6% (2)
1:3 Реал Мадрид
3.6% (2)
2:1 Валенсия
3.6% (2)
2:3 Реал Мадрид
3.6% (2)
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