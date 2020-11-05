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Валенсия
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 3 0.38
2. Вальехо Ману 2 0.25
3. Васс Даниэль 1 0.13
4. Габриэль Паулиста 1 0.13
5. Солер Карлос 1 (1) 0.13
6. Лато Тони 1 0.13
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.13
8. Муса Юнус 1 0.13
9. Ли Кан Ин 0 0
10. Черышев Денис 0 0
11. Гайя Хосе 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 3 0.43
2. Вальверде Федерико 3 0.43
3. Винисиус Жуниор 2 0.29
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.29
5. Модрич Лука 1 0.14
6. Азар Эден 1 0.14
7. Родриго 0 0
8. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 2 1
2. Габриэль Паулиста 3 0
3. Васс Даниэль 2 0
4. Макси Гомес 2 0
5. Гильямон Уго 2 0
6. Лато Тони 1 0
7. Кондогбия Жоффрей 1 0
8. Черышев Денис 1 0
9. Гайя Хосе 1 0
10. Гуэдеш Гонсалу 1 0
11. Рачич Урош 1 0
12. Эскьердо Висенте 1 0
13. Муса Юнус 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Рамос Серхио 1 0
4. Модрич Лука 1 0
5. Марсело Виера 1 0
6. Начо Игнасио 1 0
7. Менди Ферлан 1 0
8. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Реал Мадрид 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Реал Мадрид 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Валенсия 1:1 Реал Мадрид Ла Лига Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера Реал Мадрид 0:0 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Валенсия 3.6% (2)
    X 21.8% (12)
    Реал Мадрид 74.5% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.95
    4.95
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.70 4.35 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.80 1.49
    Бонус: 5 000 ₽ 6.95 4.85 1.53
      6.28 4.95 1.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 4.70 1.17 3.95 1.25 2.45 1.61 2.18 1.73 1.92 1.97 1.57 2.46 1.30 3.55 1.23 4.20 1.08 6.80 1.07 7.40
    13.00 1.00 11.75 1.00 4.80 1.17 3.95 1.25 2.55 1.65 1.83 1.97 1.54 2.39 1.28 3.40 1.19 4.25 1.06 6.75 1.04 7.80
    5.31 1.19 2.49 1.59 2.21 1.73 1.94 1.96 1.72 2.23 1.58 2.51 1.22 4.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.59 1.58 2.37 1.22 4.10
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
    3.12 1.41 2.46 1.60 1.87 2.05 1.60 2.47 1.41 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.00 1.75 1.49 2.50 1.30 3.30
    5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.38
    Где смотреть матч Валенсия - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид

    Исход игры
    Валенсия
    3.6% (2)
    Ничья
    21.8% (12)
    Реал Мадрид
    74.5% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (45)
    Меньше
    16.67% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    94.44% (51)
    Нет
    5.56% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    58.2% (32)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    2:2 Ничья
    7.3% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    3.6% (2)
    1:3 Реал Мадрид
    3.6% (2)
    2:1 Валенсия
    3.6% (2)
    2:3 Реал Мадрид
    3.6% (2)
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