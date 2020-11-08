Малатьяспор
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Malatya Stadyumu
Денизлиспор
1:0
7' ГолКанатсизкуш Кубилай
2:0
17' ГолАскуа Африйе
40' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
61
Явру
Зеки
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
11
Лукоки
Джоди
15
Йылмаз
Огуз
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукоки ДжодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
44 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
-
98 Топали ЕтмирНападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гёнен ДженкВратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
Ход матча
7'
17'
2:0
36'
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Канатсизкуш Кубилай
|2
|0.25
|2.
|Бюйюк Адем
|2 (2)
|0.25
|3.
|Явру Зеки
|1
|0.13
|4.
|Тетте Бенджамин
|1
|0.13
|5.
|Кайя Семих
|1
|0.13
|6.
|Аскуа Африйе
|1
|0.13
|7.
|Хафез Карим
|0
|0
|8.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|9.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суботич Невен
|1
|0.14
|2.
|Родальега Уго
|1
|0.14
|3.
|Мешанович Мурис
|1
|0.14
|4.
|Сако Хади
|1
|0.14
|5.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.14
|6.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|7.
|Нияз Реджеп
|0
|0
|8.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|9.
|Оздемир Озер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|2
|0
|2.
|Хафез Карим
|2
|0
|3.
|Шебаке Иссам
|2
|0
|4.
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|5.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|6.
|Лукоки Джоди
|1
|0
|7.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|1
|0
|9.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сако Хади
|1
|1
|2.
|Юмлу Мустафа
|2
|0
|3.
|Бакалорц Марвин
|2
|0
|4.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|5.
|Родальега Уго
|1
|0
|6.
|Лопеш Тьягу
|1
|0
|7.
|Муравски Радослав
|1
|0
|8.
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Денизлиспор
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +5 =4 -11Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор
Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =5 -11Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 3
|17
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|2:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Малатьяспор
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 11
|11
|9.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|10.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|13.
|Хатайспор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|15.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Денизлиспор
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|21.
|Анкарагюджю
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Денизлиспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|8.50
|1.06
|7.20
|1.07
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.41
|1.57
|1.99
|1.79
|5.30
|1.15
|1.70
|2.15
|1.38
|2.85
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.10
|6.30
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.01
|12.50
|1.08
|7.77
|1.01
|15.00
|
|8.60
|1.03
|7.60
|1.06
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.62
|1.53
|—
|—
|1.83
|2.08
|—
|—
|1.46
|2.72
|—
|—
|1.33
|3.20
|—
|—
|1.10
|6.05
|—
|—
|1.07
|6.60
|—
|—
|1.00
|11.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.34
|2.96
|1.43
|2.56
|1.54
|2.07
|1.80
|1.82
|2.06
|3.01
|1.41
|2.60
|1.53
|3.57
|1.31
|2.72
|1.49
|2.37
|1.62
|2.02
|1.86
|1.73
|2.18
|1.56
|2.51
|1.40
|3.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.13
|5.80
|
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.12
|6.35
|—
|—
|1.08
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.80
|1.47
|2.29
|1.66
|1.79
|2.10
|1.50
|2.69
|2.65
|1.51
|2.18
|1.74
|1.69
|2.25
|1.44
|2.89
|1.68
|2.26
|1.41
|3.02
|1.15
|5.99
|1.11
|7.31
|—
|—