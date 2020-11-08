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Малатьяспор
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Денизлиспор
0'
1:0
7' Гол
Канатсизкуш Кубилай
2:0
17' Гол
Аскуа Африйе
40' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
45'+5
1
Дамлу
Абдулсамед
61
Явру
Зеки
26
Кайя
Семих
17
Хадебе
Тинейдж
45
Хафез
Карим
10
Куэва
Кристиан
6
Аскуа
Африйе
11
Лукоки
Джоди
Бюйюк
Адем
90
Канатсизкуш
Кубилай
Тетте
Бенджамин
29
Пантилимон
Костел
15
Йылмаз
Огуз
4
Суботич
Невен
91
Фабиано
Лейсманн
2
Лопеш
Тьягу
6
Бакалорц
Марвин
20
Нияз
Реджеп
10
Айсатти
Исмаил
28
Сагаль
Анхело
11
Мешанович
Мурис
7
Родальега
Уго
Малатьяспор
4-2-3-1
Денизлиспор
3-5-2

Ход матча

7'
Канатсизкуш Кубилай
(Лукоки Джоди)
1:0
17'
Аскуа Африйе
(Тетте Бенджамин)
2:0
36'
Акча Мурат
Явру Зеки
 
37'
Ндайишимийе Юссуф
Куэва Кристиан
 
40'
 
Фабиано Лейсманн

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Канатсизкуш Кубилай 2 0.25
2. Бюйюк Адем 2 (2) 0.25
3. Явру Зеки 1 0.13
4. Тетте Бенджамин 1 0.13
5. Кайя Семих 1 0.13
6. Аскуа Африйе 1 0.13
7. Хафез Карим 0 0
8. Куэва Кристиан 0 0
9. Лукоки Джоди 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суботич Невен 1 0.14
2. Родальега Уго 1 0.14
3. Мешанович Мурис 1 0.14
4. Сако Хади 1 0.14
5. Йылмаз Огуз 1 0.14
6. Лопеш Тьягу 0 0
7. Нияз Реджеп 0 0
8. Сагаль Анхело 0 0
9. Оздемир Озер 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 2 0
2. Хафез Карим 2 0
3. Шебаке Иссам 2 0
4. Тетте Бенджамин 2 0
5. Йылдыз Ахмед 2 0
6. Лукоки Джоди 1 0
7. Сукуи Фернандо 1 0
8. Сантос Уоллес 1 0
9. Дамлу Абдулсамед 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Сако Хади 1 1
2. Юмлу Мустафа 2 0
3. Бакалорц Марвин 2 0
4. Йылмаз Огуз 2 0
5. Родальега Уго 1 0
6. Лопеш Тьягу 1 0
7. Муравски Радослав 1 0
8. Фабиано Лейсманн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Денизлиспор 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор
Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Малатьяспор 3:1 Денизлиспор Первая лига Турции
Денизлиспор 1:1 Малатьяспор Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Первая лига Турции Малатьяспор 1:2 Денизлиспор Первая лига Турции
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Малатьяспор
Ничья
Денизлиспор
2.12
9.24
7.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 9.50 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 10.00 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.46 3.44
  1.12 9.24 19.86

Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Денизлиспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
8.50 1.06 7.20 1.07 3.15 1.35 2.41 1.57 1.99 1.79 5.30 1.15 1.70 2.15 1.38 2.85 2.04 1.77 1.10 6.30 1.31 3.35 1.01 12.50 1.08 7.77 1.01 15.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.50 1.28 2.62 1.53 1.83 2.08 1.46 2.72 1.33 3.20 1.10 6.05 1.07 6.60 1.00 11.00
3.37 1.34 2.96 1.43 2.56 1.54 2.07 1.80 1.82 2.06 3.01 1.41 2.60 1.53 3.57 1.31 2.72 1.49 2.37 1.62 2.02 1.86 1.73 2.18 1.56 2.51 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.75 1.44 1.78 2.03 1.35 3.05 1.09 6.50 1.85 1.95 1.13 5.80
2.95 1.40 1.93 1.87 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.40
2.80 1.47 2.29 1.66 1.79 2.10 1.50 2.69 2.65 1.51 2.18 1.74 1.69 2.25 1.44 2.89 1.68 2.26 1.41 3.02 1.15 5.99 1.11 7.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85
3.95 1.25 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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