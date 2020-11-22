  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
2:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
2' Гол
Химо Наварро
2:0
16' Пенальти
Лукас Перес
30'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
20
Ли
Кан
Ин
9
Гамейро
Кевин
Алавес
4-4-2
Валенсия
4-4-2

Ход матча

2'
Химо Наварро
(Лукас Перес)
1:0
16'
Лукас Перес
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 1 0.1
2. Эдгар Мендес 1 0.1
3. Хоселу Санмартин 1 0.1
4. Химо Наварро 1 0.1
5. Пина Томас 1 0.1
6. Эли Родриго 1 0.1
7. Риоха Луис 1 0.1
8. Сайнс Борха 1 0.1
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 4 (4) 0.4
2. Макси Гомес 3 0.3
3. Вальехо Ману 2 0.2
4. Васс Даниэль 1 0.1
5. Габриэль Паулиста 1 0.1
6. Лато Тони 1 0.1
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.1
8. Муса Юнус 1 0.1
9. Ли Кан Ин 0 0
10. Черышев Денис 0 0
11. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 2 1
2. Дуарте Рубен 2 1
3. Батталья Родриго 3 0
4. Лежён Флорьян 3 0
5. Йота Пелетейро 1 1
6. Пина Томас 2 0
7. Риоха Луис 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хави Лопеc 1 0
10. Химо Наварро 1 0
11. Пачеко Фернандо 1 0
12. Эли Родриго 1 0
13. Дейверсон Силва 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 2 1
2. Габриэль Паулиста 3 0
3. Гильямон Уго 3 0
4. Васс Даниэль 2 0
5. Макси Гомес 2 0
6. Лато Тони 1 0
7. Кондогбия Жоффрей 1 0
8. Черышев Денис 1 0
9. Хауме Доменек 1 0
10. Гайя Хосе 1 0
11. Гуэдеш Гонсалу 1 0
12. Солер Карлос 1 0
13. Рачич Урош 1 0
14. Эскьердо Висенте 1 0
15. Муса Юнус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Валенсия 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче
Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия
Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес 1:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:1 Алавес Ла Лига Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера
Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Алавес Кубок Короля Алавес 1:2 Валенсия Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Алавес 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
12. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Валенсия 0:2 Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
15. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
17. Вальядолид Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
  • Первый тайм
  • 32'
    Обрезался в своей штрафной Доменек, в попытке выбить мяч угодил он в Переса, но сразу же исправил свою ошибку, забрав мяч в руки.
  • 31'
    Со штрафного навесил Перес на дальнюю штангу, но здесь Батталья нарушил правила в борьбе против Рачича.
  • 30'
    Получил по ногам на фланге Наварро от Черышева. Судья все видел и зафиксировал фол в атаке.
  • 29'
    Долго катают мяч на чужой половине поля "летучие мыши", но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 28'
    Прорвался по левой бровке Черышев и подал на дальнюю штангу, но здесь Муса нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 27'
    Оторвался от опеки по флангу Хоселу и прострелил вдоль ворот, но прочитал эпизод Доменек и на выходе перехватил этот пас.
  • 26'
    Риоха прострелил с фланга в центр на Йоту, который пробил с лету, но мяч от ноги защитника полетел точно в руки Доменеку.
  • 25'
    Отличным разрезным пасом Рачич выводил в штрафную соперника Гамейро, но вышел из ворот Пачеко и забрал мяч в руки.
  • 24'
    Дальний заброс исполнял Йота на ход Пересу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 23'
    Прорывался по флангу на скорости Перес и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 22'
    В верховой борьбе против Баттальи в центре поля получил локтем по затылку Муса. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 21'
    Мягко забросил в штрафную Солер на ход Гамейро, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.
  • 20'
    Убежал в контратаку по флангу Перес и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 19'
    С левого фланга покатил в центр Гайя под удар Рачичу, но выстрел последнего заблокировал Батталья в подкате.
  • 18'
    Налетел в центре поля Рачич на ногу Пине. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
  • Пенальти
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Лукас Перес! Уверенно реализовал пенальти Перес, пробив точно под перекладину в левый от себя угол. Как ни старался Доменек, дотянуться до мяча не смог.
  • Пенальти!
    16'
    На скорости ворвался в штрафную соперника Наварро, но его откровенно в подкате снес Гильямон. Судья без раздумий назначил пенальти!
  • 15'
    Низом Перес покатил с углового на ближнюю штангу, где в касание пробил Риоха, но мяч угодил в голову Рачичу.
  • 14'
    С правого фланга навесил Йота на дальнюю штангу., но здесь до удара дело так и не дошло. Мячом завладел Солер.
  • 13'
    Еще один штрафной исполнил Перес, навесив на линию вратарской, где смог пробить Батталья, но на пути мяча оказался защитник.
  • 12'
    Со штрафного навесил Пина на дальнюю штангу, но здесь Хоселу не смог пробить в верховой борьбе против Габриэля.
  • 11'
    Налетел теперь уже Муса в центре поля на Переса. Можно было показать желтую карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 10'
    С углового навесил Ли Кан Ин на ближнюю штангу, куда вбежал Габриэль и пробил головой. Немного неточным вышел этот выстрел.
  • 9'
    Муса получил по ногам в центре поля от Баттальи. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Валенсии".
  • 8'
    По флангу отдавал Дуарте на ход Риохе, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 7'
    Теперь уже никуда торопиться не будут хозяева, катают они мяч в центре поля, сбивая темп и запал соперника.
  • 6'
    Диагональ исполнял Гильямон на ход Черышеву, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 5'
    На фланге получил сзади по ногам Ли Кан Ин от Риохи. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Химо Наварро! Навесил Перес с углового в центр штрафной, где оставили защитники  совсем одного Наварро, который с лету вколотил снаряд точно под перекладину, без шансов для голкипера.
  • Угловой
    3'
    Прорывался по левой бровке Пина и прострелил вдоль ворот, но в штрафной первым на мяче оказался Гайя и вынес мяч на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.00 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.77 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.38 2.91
  1.15 8.76 19.71

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.60 1.04 7.20 1.09 3.15 1.36 2.27 1.62 1.99 1.87 7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 1.52 2.52 1.23 4.05 1.17 4.90 0.00 21.00 0.00 15.00
9.40 1.06 7.80 1.09 3.15 1.37 2.39 1.59 1.78 2.15 1.39 3.05 1.27 3.84 1.11 6.95 1.09 7.80 1.02 15.25
3.25 1.38 2.85 1.47 2.44 1.61 2.01 1.89 7.28 1.11 1.56 2.54 2.58 1.54 2.24 1.70 1.90 1.99 1.65 2.35 1.50 2.71 1.16 5.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.65 1.47 1.75 2.05 1.36 3.15 1.10 7.60 2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60
2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
2.70 1.50 2.22 1.71 1.72 2.20 1.46 2.83 1.33 3.45 1.92 1.96 1.58 2.47 1.25 4.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.52 1.60 2.25 1.23 3.95
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.55 1.29
Где смотреть матч Алавес 2:0 Валенсия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Алавес 2:0 Валенсия

Исход игры
Алавес
14.7% (23)
Ничья
43.6% (68)
Валенсия
41.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
44.81% (69)
Меньше
55.19% (85)
Обе команды забьют
Да
85.71% (132)
Нет
14.29% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (63)
1:2 Валенсия
30.8% (48)
2:1 Алавес
9% (14)
0:1 Валенсия
5.1% (8)
1:0 Алавес
5.1% (8)
0:2 Валенсия
2.6% (4)
1:3 Валенсия
1.9% (3)
3:3 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный