Алавес
2:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Мендисорроса
Валенсия
1:0
2' ГолХимо Наварро
2:0
16' ПенальтиЛукас Перес
23
Химо
Наварро
11
Риоха
Луис
18
Васс
Даниэль
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
19
Рачич
Урош
20
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
16'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|1
|0.1
|2.
|Эдгар Мендес
|1
|0.1
|3.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.1
|4.
|Химо Наварро
|1
|0.1
|5.
|Пина Томас
|1
|0.1
|6.
|Эли Родриго
|1
|0.1
|7.
|Риоха Луис
|1
|0.1
|8.
|Сайнс Борха
|1
|0.1
|9.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|4 (4)
|0.4
|2.
|Макси Гомес
|3
|0.3
|3.
|Вальехо Ману
|2
|0.2
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.1
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.1
|6.
|Лато Тони
|1
|0.1
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.1
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.1
|9.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|10.
|Черышев Денис
|0
|0
|11.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|2
|1
|2.
|Дуарте Рубен
|2
|1
|3.
|Батталья Родриго
|3
|0
|4.
|Лежён Флорьян
|3
|0
|5.
|Йота Пелетейро
|1
|1
|6.
|Пина Томас
|2
|0
|7.
|Риоха Луис
|2
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|9.
|Хави Лопеc
|1
|0
|10.
|Химо Наварро
|1
|0
|11.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|12.
|Эли Родриго
|1
|0
|13.
|Дейверсон Силва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|2.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|3.
|Гильямон Уго
|3
|0
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0
|5.
|Макси Гомес
|2
|0
|6.
|Лато Тони
|1
|0
|7.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|8.
|Черышев Денис
|1
|0
|9.
|Хауме Доменек
|1
|0
|10.
|Гайя Хосе
|1
|0
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|12.
|Солер Карлос
|1
|0
|13.
|Рачич Урош
|1
|0
|14.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|15.
|Муса Юнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Валенсия
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +3 =6 -11Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче
Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия
Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Алавес
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Валенсия
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|15.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алавес 2:0 Валенсия
Исход игры
Алавес
14.7% (23)
Ничья
43.6% (68)
Валенсия
41.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
44.81% (69)
Меньше
55.19% (85)
Обе команды забьют
Да
85.71% (132)
Нет
14.29% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (63)
1:2 Валенсия
30.8% (48)
2:1 Алавес
9% (14)
0:1 Валенсия
5.1% (8)
1:0 Алавес
5.1% (8)
0:2 Валенсия
2.6% (4)
1:3 Валенсия
1.9% (3)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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