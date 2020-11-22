Прорвался по левой бровке Черышев и подал на дальнюю штангу, но здесь Муса нарушил правила в борьбе с защитником.

Долго катают мяч на чужой половине поля "летучие мыши", но пройти массированную оборону им пока не удается.

Получил по ногам на фланге Наварро от Черышева. Судья все видел и зафиксировал фол в атаке.

Со штрафного навесил Перес на дальнюю штангу, но здесь Батталья нарушил правила в борьбе против Рачича.

Обрезался в своей штрафной Доменек, в попытке выбить мяч угодил он в Переса, но сразу же исправил свою ошибку, забрав мяч в руки.

27' Оторвался от опеки по флангу Хоселу и прострелил вдоль ворот, но прочитал эпизод Доменек и на выходе перехватил этот пас.

26' Риоха прострелил с фланга в центр на Йоту, который пробил с лету, но мяч от ноги защитника полетел точно в руки Доменеку.

25' Отличным разрезным пасом Рачич выводил в штрафную соперника Гамейро, но вышел из ворот Пачеко и забрал мяч в руки.

24' Дальний заброс исполнял Йота на ход Пересу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

23' Прорывался по флангу на скорости Перес и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

22' В верховой борьбе против Баттальи в центре поля получил локтем по затылку Муса. Штрафной удар исполнять будут гости.

21' Мягко забросил в штрафную Солер на ход Гамейро, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.

20' Убежал в контратаку по флангу Перес и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

19' С левого фланга покатил в центр Гайя под удар Рачичу, но выстрел последнего заблокировал Батталья в подкате.

18' Налетел в центре поля Рачич на ногу Пине. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Лукас Перес! Уверенно реализовал пенальти Перес, пробив точно под перекладину в левый от себя угол. Как ни старался Доменек, дотянуться до мяча не смог.

16' На скорости ворвался в штрафную соперника Наварро, но его откровенно в подкате снес Гильямон. Судья без раздумий назначил пенальти!

15' Низом Перес покатил с углового на ближнюю штангу, где в касание пробил Риоха, но мяч угодил в голову Рачичу.

14' С правого фланга навесил Йота на дальнюю штангу., но здесь до удара дело так и не дошло. Мячом завладел Солер.

13' Еще один штрафной исполнил Перес, навесив на линию вратарской, где смог пробить Батталья, но на пути мяча оказался защитник.

12' Со штрафного навесил Пина на дальнюю штангу, но здесь Хоселу не смог пробить в верховой борьбе против Габриэля.

11' Налетел теперь уже Муса в центре поля на Переса. Можно было показать желтую карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

10' С углового навесил Ли Кан Ин на ближнюю штангу, куда вбежал Габриэль и пробил головой. Немного неточным вышел этот выстрел.

9' Муса получил по ногам в центре поля от Баттальи. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Валенсии".

8' По флангу отдавал Дуарте на ход Риохе, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

7' Теперь уже никуда торопиться не будут хозяева, катают они мяч в центре поля, сбивая темп и запал соперника.

6' Диагональ исполнял Гильямон на ход Черышеву, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

5' На фланге получил сзади по ногам Ли Кан Ин от Риохи. Судья все видел и назначил штрафной удар.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Химо Наварро! Навесил Перес с углового в центр штрафной, где оставили защитники совсем одного Наварро, который с лету вколотил снаряд точно под перекладину, без шансов для голкипера.

3' Прорывался по левой бровке Пина и прострелил вдоль ворот, но в штрафной первым на мяче оказался Гайя и вынес мяч на угловой.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.