  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдгар Мендес 1 0.11
2. Лукас Перес 1 0.11
3. Хоселу Санмартин 1 0.11
4. Пина Томас 1 0.11
5. Эли Родриго 1 0.11
6. Риоха Луис 1 0.11
7. Сайнс Борха 1 0.11
8. Дейверсон Силва 0 0
9. Йота Пелетейро 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 4 (4) 0.44
2. Макси Гомес 3 0.33
3. Вальехо Ману 2 0.22
4. Васс Даниэль 1 0.11
5. Габриэль Паулиста 1 0.11
6. Лато Тони 1 0.11
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.11
8. Муса Юнус 1 0.11
9. Ли Кан Ин 0 0
10. Черышев Денис 0 0
11. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 2 1
2. Дуарте Рубен 2 1
3. Батталья Родриго 3 0
4. Лежён Флорьян 3 0
5. Йота Пелетейро 1 1
6. Пина Томас 2 0
7. Риоха Луис 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хави Лопеc 1 0
10. Химо Наварро 1 0
11. Пачеко Фернандо 1 0
12. Эли Родриго 1 0
13. Дейверсон Силва 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 2 1
2. Габриэль Паулиста 3 0
3. Гильямон Уго 3 0
4. Васс Даниэль 2 0
5. Макси Гомес 2 0
6. Лато Тони 1 0
7. Кондогбия Жоффрей 1 0
8. Черышев Денис 1 0
9. Хауме Доменек 1 0
10. Гайя Хосе 1 0
11. Гуэдеш Гонсалу 1 0
12. Солер Карлос 1 0
13. Рачич Урош 1 0
14. Эскьердо Висенте 1 0
15. Муса Юнус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Валенсия 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче
Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия
Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес 1:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:1 Алавес Ла Лига Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера
Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Алавес Кубок Короля Алавес 1:2 Валенсия Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
12. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
13. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Алавес 11.1% (6)
    X 40.7% (22)
    Валенсия 48.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Валенсия
    2.75
    3.30
    2.86
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.10 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.20 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.30 2.71
      2.70 3.19 2.86

    Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    7.60 1.05 6.00 1.13 2.75 1.42 2.08 1.75 1.80 2.06 1.62 2.40 1.30 3.65 1.20 4.30 1.08 7.80 1.06 8.50 1.01 14.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00
    8.20 1.08 6.60 1.12 2.83 1.44 2.12 1.74 1.62 2.44 1.30 3.60 1.22 4.40 1.07 8.50 1.06 9.40 1.01 18.50
    1.80 2.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.63 2.28 1.30 3.45 1.08 8.20
    2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.30 1.08 7.80 1.06 9.10
    2.58 1.53 2.12 1.78 1.63 2.35 1.41 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.63 1.48 2.44 1.20 4.50
    3.32 1.33 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.27
    Где смотреть матч Алавес - Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Алавес - Валенсия

    Исход игры
    Алавес
    11.1% (6)
    Ничья
    40.7% (22)
    Валенсия
    48.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (28)
    Меньше
    46.15% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    90.38% (47)
    Нет
    9.62% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    40.7% (22)
    1:1 Ничья
    35.2% (19)
    2:1 Алавес
    5.6% (3)
    1:0 Алавес
    3.7% (2)
    3:3 Ничья
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный