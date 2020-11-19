Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдгар Мендес
|1
|0.11
|2.
|Лукас Перес
|1
|0.11
|3.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.11
|4.
|Пина Томас
|1
|0.11
|5.
|Эли Родриго
|1
|0.11
|6.
|Риоха Луис
|1
|0.11
|7.
|Сайнс Борха
|1
|0.11
|8.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|9.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|4 (4)
|0.44
|2.
|Макси Гомес
|3
|0.33
|3.
|Вальехо Ману
|2
|0.22
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.11
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.11
|6.
|Лато Тони
|1
|0.11
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.11
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.11
|9.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|10.
|Черышев Денис
|0
|0
|11.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|2
|1
|2.
|Дуарте Рубен
|2
|1
|3.
|Батталья Родриго
|3
|0
|4.
|Лежён Флорьян
|3
|0
|5.
|Йота Пелетейро
|1
|1
|6.
|Пина Томас
|2
|0
|7.
|Риоха Луис
|2
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|9.
|Хави Лопеc
|1
|0
|10.
|Химо Наварро
|1
|0
|11.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|12.
|Эли Родриго
|1
|0
|13.
|Дейверсон Силва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|2.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|3.
|Гильямон Уго
|3
|0
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0
|5.
|Макси Гомес
|2
|0
|6.
|Лато Тони
|1
|0
|7.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|8.
|Черышев Денис
|1
|0
|9.
|Хауме Доменек
|1
|0
|10.
|Гайя Хосе
|1
|0
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|12.
|Солер Карлос
|1
|0
|13.
|Рачич Урош
|1
|0
|14.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|15.
|Муса Юнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Валенсия
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +3 =6 -11Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче
Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия
Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|12.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|7.60
|1.05
|6.00
|1.13
|2.75
|1.42
|2.08
|1.75
|1.80
|2.06
|1.62
|2.40
|1.30
|3.65
|1.20
|4.30
|1.08
|7.80
|1.06
|8.50
|1.01
|14.00
|0.00
|15.00
|0.00
|15.00
|0.00
|15.00
|
|8.20
|1.08
|6.60
|1.12
|2.83
|1.44
|2.12
|1.74
|—
|—
|1.62
|2.44
|1.30
|3.60
|1.22
|4.40
|1.07
|8.50
|1.06
|9.40
|1.01
|18.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.80
|2.09
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Алавес - Валенсия
Исход игры
Алавес
11.1% (6)
Ничья
40.7% (22)
Валенсия
48.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (28)
Меньше
46.15% (24)
Обе команды забьют
Да
90.38% (47)
Нет
9.62% (5)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
40.7% (22)
1:1 Ничья
35.2% (19)
2:1 Алавес
5.6% (3)
1:0 Алавес
3.7% (2)
3:3 Ничья
3.7% (2)
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