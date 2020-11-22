20
Корреа
Робер
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Нолан РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|3
|0.33
|2.
|Бургос Эстебан
|2 (1)
|0.22
|3.
|Кевин Родригес
|1
|0.11
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Папа Диоп
|0
|0
|6.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|7.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|8.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|3
|0.38
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.25
|3.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.13
|4.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.13
|5.
|Кукурелья Марк
|1
|0.13
|6.
|Ньом Аллан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|3.
|Педро Леон
|1
|0
|4.
|Альварес Серхио
|1
|0
|5.
|Ресио Хосе
|1
|0
|6.
|Бигас Педро
|1
|0
|7.
|Корреа Робер
|1
|0
|8.
|Кевин Родригес
|1
|0
|9.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|10.
|Техеро Альваро
|1
|0
|11.
|Эспозито Эду
|1
|0
|12.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|13.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|5
|1
|2.
|Дьене Даконам
|3
|0
|3.
|Мата Хайме
|3
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|5.
|Оливера Матиас
|3
|0
|6.
|Максимович Неманья
|2
|0
|7.
|Кабако Эрик
|2
|0
|8.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|9.
|Ньом Аллан
|1
|0
|10.
|Тимор Давид
|1
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|12.
|Унал Энес
|1
|0
|13.
|Чема Родригес
|1
|0
|14.
|Кукурелья Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Хетафе
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =6 -8Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна
Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар - Хетафе
Исход игры
Эйбар
20.4% (31)
Ничья
49.3% (75)
Хетафе
30.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
23.84% (36)
Меньше
76.16% (115)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
0:1 Хетафе
15.8% (24)
1:2 Хетафе
10.5% (16)
2:1 Эйбар
8.6% (13)
1:0 Эйбар
7.9% (12)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:2 Хетафе
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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