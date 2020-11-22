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Эйбар
 
Позже

Стадион:
Хетафе
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
23
Арбилья
Анайц
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
6
Чема
Родригес
2
Дьене
Даконам
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
7
Мата
Хайме
Эйбар
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 3 0.33
2. Бургос Эстебан 2 (1) 0.22
3. Кевин Родригес 1 0.11
4. Педро Леон 0 0
5. Папа Диоп 0 0
6. Паулу Оливейра 0 0
7. Арбилья Анайц 0 0
8. Эспозито Эду 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 3 0.38
2. Мата Хайме 2 (1) 0.25
3. Эрнандес Хуан 1 0.13
4. Арамбарри Мауро 1 0.13
5. Кукурелья Марк 1 0.13
6. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 2
2. Бургос Эстебан 3 0
3. Педро Леон 1 0
4. Альварес Серхио 1 0
5. Ресио Хосе 1 0
6. Бигас Педро 1 0
7. Корреа Робер 1 0
8. Кевин Родригес 1 0
9. Арбилья Анайц 1 0
10. Техеро Альваро 1 0
11. Эспозито Эду 1 0
12. Атьенса Мигель 1 0
13. Мендиа Эньяут 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Дьене Даконам 3 0
3. Мата Хайме 3 0
4. Арамбарри Мауро 3 0
5. Оливера Матиас 3 0
6. Максимович Неманья 2 0
7. Кабако Эрик 2 0
8. Этчейта Хавьер 1 0
9. Ньом Аллан 1 0
10. Тимор Давид 1 0
11. Эрнандес Хуан 1 0
12. Унал Энес 1 0
13. Чема Родригес 1 0
14. Кукурелья Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Хетафе 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна
Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Хетафе 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:1 Хетафе Ла Лига Эйбар 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Эйбар Примера
Эйбар 0:1 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эйбар Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Хетафе Примера Эйбар 1:2 Хетафе Кубок Короля Хетафе 3:0 Эйбар Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
2. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
10. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
12. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
18. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
19. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Эйбар 20.4% (31)
X 49.3% (75)
Хетафе 30.3% (46)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Хетафе
3.68
3.00
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 2.90 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.00 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.46 2.96 2.46
  3.68 2.91 2.46

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.15 4.20 1.23 2.18 1.73 1.90 1.96 1.63 2.40 1.36 3.00 1.14 5.80 1.10 6.40 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 26.00
5.80 1.14 4.30 1.23 2.23 1.73 1.61 2.34 1.37 3.15 1.14 5.80 1.11 6.80 1.02 14.50 1.02 15.25
5.85 1.16 2.80 1.49 2.22 1.72 1.93 1.97 1.62 2.42 1.47 2.87 1.37 3.29 1.12 7.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.41 2.90 1.20 4.60 1.05 12.00
2.19 1.68 1.43 2.83 1.22 4.30 1.04 11.50 1.02 13.00
2.17 1.76 1.79 2.15 1.40 3.20 1.28 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.81 1.93 1.37 3.05 1.09 6.10
2.65 1.48 1.73 2.11 1.36 3.12 1.09 7.40 1.06 8.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.55
Букмекер Да Нет
7.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.80 1.20
Где смотреть матч Эйбар - Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар - Хетафе

Исход игры
Эйбар
20.4% (31)
Ничья
49.3% (75)
Хетафе
30.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
23.84% (36)
Меньше
76.16% (115)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
0:1 Хетафе
15.8% (24)
1:2 Хетафе
10.5% (16)
2:1 Эйбар
8.6% (13)
1:0 Эйбар
7.9% (12)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:2 Хетафе
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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