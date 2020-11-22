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Эйбар
0:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
28' Желтая карточка
Ньом Аллан
45' Желтая карточка
Папа Диоп
58' Желтая карточка
Кике Гарсия
75' Желтая карточка
Кукурелья Марк
79' Желтая карточка
Мата Хайме
86' Желтая карточка
Оливера Матиас
88' Вторая желтая карточка
Кике Гарсия
90' Желтая карточка
Чема Родригес
90'+6
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
23
Арбилья
Анайц
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
6
Чема
Родригес
2
Дьене
Даконам
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
7
Мата
Хайме
Эйбар
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

28'
 
Ньом Аллан
45'
Папа Диоп
 
58'
Кике Гарсия
 
61'
 
Анхель Луис
Ньом Аллан
62'
Посо Алехандро
Педро Леон
 
75'
 
Кукурелья Марк
77'
Энрич Серхи
Муто Йосинори
 
79'
 
Мата Хайме
86'
 
Оливера Матиас
88'
Кике Гарсия
 
90'
 
Чема Родригес
90'
Альварес Серхио
Эспозито Эду
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 3 0.3
2. Бургос Эстебан 2 (1) 0.2
3. Кевин Родригес 1 0.1
4. Педро Леон 0 0
5. Папа Диоп 0 0
6. Паулу Оливейра 0 0
7. Арбилья Анайц 0 0
8. Эспозито Эду 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 3 0.33
2. Мата Хайме 2 (1) 0.22
3. Эрнандес Хуан 1 0.11
4. Арамбарри Мауро 1 0.11
5. Кукурелья Марк 1 0.11
6. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 3 0
3. Кике Гарсия 1 1
4. Педро Леон 1 0
5. Альварес Серхио 1 0
6. Ресио Хосе 1 0
7. Бигас Педро 1 0
8. Корреа Робер 1 0
9. Кевин Родригес 1 0
10. Арбилья Анайц 1 0
11. Техеро Альваро 1 0
12. Эспозито Эду 1 0
13. Атьенса Мигель 1 0
14. Мендиа Эньяут 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Мата Хайме 4 0
3. Оливера Матиас 4 0
4. Дьене Даконам 3 0
5. Арамбарри Мауро 3 0
6. Ньом Аллан 2 0
7. Максимович Неманья 2 0
8. Кабако Эрик 2 0
9. Чема Родригес 2 0
10. Кукурелья Марк 2 0
11. Этчейта Хавьер 1 0
12. Тимор Давид 1 0
13. Эрнандес Хуан 1 0
14. Унал Энес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Хетафе 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна
Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Хетафе 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:1 Хетафе Ла Лига Эйбар 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Эйбар Примера
Эйбар 0:1 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эйбар Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Хетафе Примера Эйбар 1:2 Хетафе Кубок Короля Хетафе 3:0 Эйбар Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 4 21
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Кадис 0:0 Заявка 10 4 3 3 8 - 10 15
6. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
12. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
15. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
16. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
17. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
18. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
19. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
Новости матча
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Прогнозы
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Эйбар 20.4% (31)
X 49.3% (75)
Хетафе 30.3% (46)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 1.47 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.46 2.96 2.46
  7.53 1.35 5.53

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.90 1.96 1.02 13.00 1.09 7.20 1.04 10.00 1.04 10.00 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 26.00
5.80 1.14 4.30 1.23 2.23 1.73 1.61 2.34 1.37 3.15 1.14 5.80 1.11 6.80 1.02 14.50 1.02 15.25
1.41 3.01 1.24 4.31 1.34 3.40 1.66 2.31 1.19 5.01 1.44 2.90 1.48 2.76 1.47 2.87 1.10 7.56 1.12 7.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.03 12.00 1.10 6.80 1.05 12.00
2.19 1.68 1.43 2.83 1.22 4.30 1.04 11.50 1.02 13.00
1.20 4.74 1.10 7.59 1.16 5.72 1.12 6.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.81 2.05 1.37 3.15 1.09 6.10
2.65 1.48 1.73 2.11 1.36 3.12 1.09 7.40 1.06 8.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Где смотреть матч Эйбар 0:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Хетафе

Исход игры
Эйбар
20.4% (31)
Ничья
49.3% (75)
Хетафе
30.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
23.84% (36)
Меньше
76.16% (115)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
0:1 Хетафе
15.8% (24)
1:2 Хетафе
10.5% (16)
2:1 Эйбар
8.6% (13)
1:0 Эйбар
7.9% (12)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:2 Хетафе
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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