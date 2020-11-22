28' Желтая карточкаНьом Аллан
45' Желтая карточкаПапа Диоп
58' Желтая карточкаКике Гарсия
75' Желтая карточкаКукурелья Марк
79' Желтая карточкаМата Хайме
86' Желтая карточкаОливера Матиас
88' Вторая желтая карточкаКике Гарсия
90' Желтая карточкаЧема Родригес
20
Корреа
Робер
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Нолан РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
Ход матча
28'
45'
58'
75'
79'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|3
|0.3
|2.
|Бургос Эстебан
|2 (1)
|0.2
|3.
|Кевин Родригес
|1
|0.1
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Папа Диоп
|0
|0
|6.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|7.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|8.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|3
|0.33
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.22
|3.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.11
|4.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.11
|5.
|Кукурелья Марк
|1
|0.11
|6.
|Ньом Аллан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|3
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|3.
|Кике Гарсия
|1
|1
|4.
|Педро Леон
|1
|0
|5.
|Альварес Серхио
|1
|0
|6.
|Ресио Хосе
|1
|0
|7.
|Бигас Педро
|1
|0
|8.
|Корреа Робер
|1
|0
|9.
|Кевин Родригес
|1
|0
|10.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|11.
|Техеро Альваро
|1
|0
|12.
|Эспозито Эду
|1
|0
|13.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|14.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|5
|1
|2.
|Мата Хайме
|4
|0
|3.
|Оливера Матиас
|4
|0
|4.
|Дьене Даконам
|3
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0
|8.
|Кабако Эрик
|2
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|0
|10.
|Кукурелья Марк
|2
|0
|11.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|12.
|Тимор Давид
|1
|0
|13.
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|14.
|Унал Энес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Хетафе
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =6 -8Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна
Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 4
|21
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Кадис
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 10
|15
|6.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Хетафе
Исход игры
Эйбар
20.4% (31)
Ничья
49.3% (75)
Хетафе
30.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
23.84% (36)
Меньше
76.16% (115)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
0:1 Хетафе
15.8% (24)
1:2 Хетафе
10.5% (16)
2:1 Эйбар
8.6% (13)
1:0 Эйбар
7.9% (12)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:2 Хетафе
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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