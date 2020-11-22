Гранада
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Вальядолид
38' Желтая карточкаГоналон Максим
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
11
Эрвиас
Пабло
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0.22
|2.
|Эррера Янгель
|2
|0.22
|3.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.11
|4.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.11
|5.
|Видаль Молина
|1
|0.11
|6.
|Милья Луис
|1
|0.11
|7.
|Санчес Герман
|1
|0.11
|8.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|9.
|Гоналон Максим
|0
|0
|10.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.1
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.1
|3.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.1
|4.
|Вилья Тони
|1
|0.1
|5.
|Андре Маркос
|1
|0.1
|6.
|Орельяна Фабиан
|1 (1)
|0.1
|7.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.1
|8.
|Оскар Плано
|0
|0
|9.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|4
|0
|2.
|Гоналон Максим
|2
|1
|3.
|Эррера Янгель
|2
|0
|4.
|Монторо Анхель
|1
|0
|5.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|6.
|Фулкье Димитри
|1
|0
|7.
|Вико Федерико
|1
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|10.
|Суарес Луис III
|1
|0
|11.
|Sergio Barcia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|3.
|Начо Мартинес
|1
|1
|4.
|Алькарас Рубен
|2
|0
|5.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|6.
|Масип Хорди
|1
|0
|7.
|Мичел Мигель
|1
|0
|8.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|9.
|Вилья Тони
|1
|0
|10.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|11.
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|12.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|13.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|14.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|Вальядолид
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК
Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =4 -12Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес
Последние игры между собой
Гранада: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Вальядолид
Исход игры
Гранада
77.9% (120)
Ничья
17.5% (27)
Вальядолид
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
25% (38)
Меньше
75% (114)
Обе команды забьют
Да
38.16% (58)
Нет
61.84% (94)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.9% (66)
2:1 Гранада
18.2% (28)
1:1 Ничья
14.3% (22)
2:0 Гранада
13.6% (21)
1:2 Вальядолид
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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