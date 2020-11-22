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Гранада
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Вальядолид
0'
38' Желтая карточка
Гоналон Максим
38'
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
14
Вико
Федерико
4
Гоналон
Максим
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
14
Алькарас
Рубен
20
Сан
Эметерио
Феде
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
7
Гвардиола
Серхи
Гранада
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

38'
Гоналон Максим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 2 0.22
2. Эррера Янгель 2 0.22
3. Монторо Анхель 1 (1) 0.11
4. Сольдадо Роберто 1 0.11
5. Видаль Молина 1 0.11
6. Милья Луис 1 0.11
7. Санчес Герман 1 0.11
8. Кенеди Роберт 0 0
9. Гоналон Максим 0 0
10. Фулкье Димитри 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.1
2. Мичел Мигель 1 0.1
3. Бруно Гонсалес 1 0.1
4. Вилья Тони 1 0.1
5. Андре Маркос 1 0.1
6. Орельяна Фабиан 1 (1) 0.1
7. Рубио Вальдо 1 (1) 0.1
8. Оскар Плано 0 0
9. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 4 0
2. Гоналон Максим 2 1
3. Эррера Янгель 2 0
4. Монторо Анхель 1 0
5. Кенеди Роберт 1 0
6. Фулкье Димитри 1 0
7. Вико Федерико 1 0
8. Пуэртас Антонио 1 0
9. Дуарте Домингуш 1 0
10. Суарес Луис III 1 0
11. Sergio Barcia 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Алькарас Рубен 2 0
5. Карнеро Рауль 2 0
6. Масип Хорди 1 0
7. Мичел Мигель 1 0
8. Эрвиас Пабло 1 0
9. Вилья Тони 1 0
10. Гвардиола Серхи 1 0
11. Сан Эметерио Феде 1 0
12. Санчес Хавьер 1 0
13. Рубио Вальдо 1 0
14. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3)
 Вальядолид 0 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК
Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Гранада: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Гранада 0:3 Вальядолид Товарищеские матчи Гранада 2:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи
Гранада 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Гранада Сегунда Вальядолид 0:1 Гранада Примера Гранада 4:0 Вальядолид Примера Гранада 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Гранада Примера Вальядолид 2:3 Гранада Сегунда Гранада 0:1 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада 0:0 Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
12. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
15. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
16. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
17. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
18. Вальядолид 0:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 14 7
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Гранада 77.9% (120)
X 17.5% (27)
Вальядолид 4.5% (7)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Вальядолид
2.90
3.22
3.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 2.80 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.65 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.22 3.74
  2.90 2.45 3.52

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.44 1.20 5.40 1.15 1.87 1.92 2.23 1.70 1.89 1.97 1.70 2.15 1.25 3.90 1.22 4.30 1.06 8.80 1.04 9.40 1.03 10.00 0.00 24.00
7.00 1.10 5.45 1.16 2.46 1.56 1.86 1.96 1.51 2.74 1.22 4.40 1.16 5.45 1.05 10.75 1.04 11.75 1.00 20.00
3.82 1.29 3.21 1.38 2.60 1.54 1.97 1.93 1.68 2.29 1.47 2.80 1.75 2.17 1.55 2.55 1.18 5.19 1.16 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.35 1.50 2.60 1.06 8.80 1.04 9.90 1.04 10.00
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68 1.06 9.20 1.04 10.75
1.37 3.22 1.20 4.76 1.38 3.19 1.26 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.45 2.70 1.14 5.30
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
6.60 1.10
Букмекер Да Нет
4.60 1.21
Где смотреть матч Гранада 0:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 Вальядолид

Исход игры
Гранада
77.9% (120)
Ничья
17.5% (27)
Вальядолид
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
25% (38)
Меньше
75% (114)
Обе команды забьют
Да
38.16% (58)
Нет
61.84% (94)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.9% (66)
2:1 Гранада
18.2% (28)
1:1 Ничья
14.3% (22)
2:0 Гранада
13.6% (21)
1:2 Вальядолид
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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