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Гранада
1:3
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
37' Желтая карточка
Гоналон Максим
39' Желтая карточка
Нева Карлос
45' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
0:1
45' Гол
Оскар Плано
0:2
53' Гол
Андре Маркос
1:2
63' Гол
Дуарте Домингуш
70' Желтая карточка
Янко Саиди
71' Желтая карточка
Монторо Анхель
88' Желтая карточка
Жота Серран
1:3
90' Гол
Жота Серран
90' Желтая карточка
Суарес Луис III
90'+5
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
14
Вико
Федерико
4
Гоналон
Максим
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
14
Алькарас
Рубен
20
Сан
Эметерио
Феде
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
7
Гвардиола
Серхи
Гранада
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

37'
Гоналон Максим
 
39'
Нева Карлос
 
45'
 
Сан Эметерио Феде
45'
0:1
Оскар Плано
(Гвардиола Серхи)
53'
0:2
Андре Маркос
(Оскар Плано)
54'
Сольдадо Роберто
Видаль Молина
 
55'
Эррера Янгель
Вико Федерико
 
55'
Суарес Луис III
Гоналон Максим
 
63'
Дуарте Домингуш
(Фулкье Димитри)
1:2
68'
 
Янко Саиди
Орельяна Фабиан
70'
 
Янко Саиди
71'
Монторо Анхель
 
76'
 
Санчес Хавьер
Эрвиас Пабло
77'
 
Жота Серран
Оскар Плано
77'
 
Вилья Тони
Сан Эметерио Феде
80'
Соро Альберто
Монторо Анхель
 
88'
 
Жота Серран
90'
1:3
Жота Серран
90'
Суарес Луис III
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 2 0.22
2. Эррера Янгель 2 0.22
3. Монторо Анхель 1 (1) 0.11
4. Сольдадо Роберто 1 0.11
5. Видаль Молина 1 0.11
6. Дуарте Домингуш 1 0.11
7. Милья Луис 1 0.11
8. Санчес Герман 1 0.11
9. Фулкье Димитри 0 0
10. Кенеди Роберт 0 0
11. Гоналон Максим 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 2 0.2
2. Оскар Плано 1 0.1
3. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.1
4. Мичел Мигель 1 0.1
5. Жота Серран 1 0.1
6. Бруно Гонсалес 1 0.1
7. Вилья Тони 1 0.1
8. Орельяна Фабиан 1 (1) 0.1
9. Рубио Вальдо 1 (1) 0.1
10. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 3 1
2. Санчес Герман 4 0
3. Монторо Анхель 2 0
4. Эррера Янгель 2 0
5. Суарес Луис III 2 0
6. Кенеди Роберт 1 0
7. Фулкье Димитри 1 0
8. Вико Федерико 1 0
9. Пуэртас Антонио 1 0
10. Дуарте Домингуш 1 0
11. Нева Карлос 1 0
12. Sergio Barcia 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Алькарас Рубен 2 0
5. Сан Эметерио Феде 2 0
6. Карнеро Рауль 2 0
7. Масип Хорди 1 0
8. Мичел Мигель 1 0
9. Эрвиас Пабло 1 0
10. Жота Серран 1 0
11. Янко Саиди 1 0
12. Вилья Тони 1 0
13. Гвардиола Серхи 1 0
14. Санчес Хавьер 1 0
15. Рубио Вальдо 1 0
16. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 30% (3)
 Вальядолид 0 10% (1) 40% (4) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК
Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Гранада: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Гранада 0:3 Вальядолид Товарищеские матчи Гранада 2:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи
Гранада 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Гранада Сегунда Вальядолид 0:1 Гранада Примера Гранада 4:0 Вальядолид Примера Гранада 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Гранада Примера Вальядолид 2:3 Гранада Сегунда Гранада 0:1 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Алавес 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
12. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Валенсия 0:2 Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
15. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
17. Вальядолид Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Гранада 77.9% (120)
X 17.5% (27)
Вальядолид 4.5% (7)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 77.00 7.77 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.22 3.74
  18.72 3.90 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.75 1.44 5.40 1.15 3.00 1.38 2.23 1.70 1.89 1.97 1.70 2.15 1.42 2.85 1.22 4.30 2.05 1.75 1.04 9.40 1.18 4.75 0.00 24.00 1.02 13.00
7.00 1.10 5.45 1.16 2.46 1.56 1.86 1.96 1.51 2.74 1.22 4.40 1.16 5.45 1.05 10.75 1.04 11.75 1.00 20.00
3.82 1.29 3.21 1.38 2.60 1.54 1.97 1.93 3.24 1.37 2.62 1.53 2.01 1.88 1.59 2.46 1.41 3.04 1.94 1.95 1.59 2.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.35 1.50 2.60 1.06 8.80 1.04 9.90 1.04 10.00
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68 1.06 9.20 1.04 10.75
1.37 3.22 1.20 4.76 1.38 3.19 1.26 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.45 2.70 1.14 5.30
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
6.60 1.10
Букмекер Да Нет
4.60 1.21
Где смотреть матч Гранада 1:3 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 1:3 Вальядолид

Исход игры
Гранада
77.9% (120)
Ничья
17.5% (27)
Вальядолид
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
25% (38)
Меньше
75% (114)
Обе команды забьют
Да
38.16% (58)
Нет
61.84% (94)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.9% (66)
2:1 Гранада
18.2% (28)
1:1 Ничья
14.3% (22)
2:0 Гранада
13.6% (21)
1:2 Вальядолид
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:0 Гранада
1.3% (2)
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