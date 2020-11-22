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  3. Испания
Кадис
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
13' Желтая карточка
Гарридо Хон
18' Желтая карточка
Хименес Фали
19'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
5
Гарридо
Хон
8
Алекс
Фернандес
24
Малбашич
Филип
25
Искьердо
Хайро
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
Кадис
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

13'
Гарридо Хон
 
18'
Хименес Фали
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 15 Владение мячом, % 85

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.2
2. Санчес Сальвадор 2 0.2
3. Лосано Энтони 1 0.1
4. Помбо Хорхе 1 0.1
5. Алехо Иван 1 0.1
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0
8. Альфонсо Луис 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 6 (4) 0.6
2. Порту Кристиан 4 0.4
3. Виллиан Жозе 2 0.2
4. Лопес Роберто III 2 0.2
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.2
6. Сильва Давид 1 0.1
7. Мерино Микель 1 0.1
8. Исак Александр 1 0.1
9. Монреаль Начо 1 0.1
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 3 0
2. Негредо Альваро 1 1
3. Акапо Карлос 1 1
4. Кала Хуан 2 0
5. Альфонсо Луис 2 0
6. Лосано Энтони 1 0
7. Йонссон Йенс 1 0
8. Аугусто Фернандес 1 0
9. Малбашич Филип 1 0
10. Мари Хосе 1 0
11. Помбо Хорхе 1 0
12. Гарридо Хон 1 0
13. Искьердо Хайро 1 0
14. Санчес Сальвадор 1 0
15. Мауро Маркос 1 0
16. Алехо Иван 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Ле Норман Робен 1 1
3. Мерино Микель 2 0
4. Ариц Элустондо 2 0
5. Муньос Айхен 2 0
6. Субименди Мартин 2 0
7. Горосабел Андони 1 0
8. Гуриди Хон 1 0
9. Исак Александр 1 0
10. Оярсабаль Микель 1 0
11. Барренечеа Андер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Реал Сосьедад 0 20% (4) 15% (3) 20% (4) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис
Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Реал Сосьедад: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Кадис 1:3 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 4:1 Кадис Сегунда Кадис 2:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 4 21
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Кадис 0:0 Заявка 10 4 3 3 8 - 10 15
6. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
12. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
15. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
16. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
17. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
18. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
19. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Кадис 3.2% (5)
X 11.7% (18)
Реал Сосьедад 85.1% (131)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Реал Сосьедад
7.01
3.94
1.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.70 3.60 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 3.75 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 6.60 3.94 1.65
  7.01 3.71 1.60

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.13 5.80 1.14 2.20 1.66 2.26 1.69 1.99 1.87 1.72 2.20 1.38 3.00 1.25 3.95 1.11 6.50 1.05 8.60 1.02 13.00 0.00 24.00
7.40 1.04 6.10 1.10 2.54 1.49 1.95 1.85 1.61 2.62 1.24 4.05 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.80 1.00 19.25
7.84 1.10 2.63 1.53 2.28 1.68 1.93 1.96 1.66 2.31 1.51 2.67 1.50 2.75 1.17 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.58 2.39 1.12 6.10 1.08 8.80 1.04 10.00
2.68 1.47 1.64 2.26 1.28 3.64 1.07 8.50 1.05 9.90
2.36 1.63 1.94 1.94 1.50 2.69 1.33 3.45 1.34 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.47 2.55 1.16 4.90
3.00 1.39 2.00 1.81 1.44 2.77 1.14 5.75 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
7.00 1.10
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Где смотреть матч Кадис 0:0 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Кадис
3.2% (5)
Ничья
11.7% (18)
Реал Сосьедад
85.1% (131)
Тотал 2.5
Больше
55.92% (85)
Меньше
44.08% (67)
Обе команды забьют
Да
63.16% (96)
Нет
36.84% (56)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
46.8% (72)
0:1 Реал Сосьедад
26% (40)
1:1 Ничья
9.1% (14)
0:2 Реал Сосьедад
5.2% (8)
1:3 Реал Сосьедад
2.6% (4)
0:3 Реал Сосьедад
1.9% (3)
2:1 Кадис
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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