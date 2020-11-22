Кадис
0:1
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Реал Сосьедад
13' Желтая карточкаГарридо Хон
17' Желтая карточкаХименес Фали
0:1
66' ГолИсак Александр
88' Желтая карточкаГевара Андер
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Алехо ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
17'
66'
0:1
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|2
|0.2
|2.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.2
|3.
|Лосано Энтони
|1
|0.1
|4.
|Помбо Хорхе
|1
|0.1
|5.
|Алехо Иван
|1
|0.1
|6.
|Малбашич Филип
|0
|0
|7.
|Хименес Альваро
|0
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|6 (4)
|0.6
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.4
|3.
|Исак Александр
|2
|0.2
|4.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.2
|5.
|Виллиан Жозе
|2
|0.2
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.2
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.1
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.1
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.1
|10.
|Горосабел Андони
|0
|0
|11.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|3
|0
|2.
|Негредо Альваро
|1
|1
|3.
|Акапо Карлос
|1
|1
|4.
|Кала Хуан
|2
|0
|5.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|6.
|Лосано Энтони
|1
|0
|7.
|Йонссон Йенс
|1
|0
|8.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|9.
|Малбашич Филип
|1
|0
|10.
|Мари Хосе
|1
|0
|11.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|12.
|Гарридо Хон
|1
|0
|13.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|14.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|15.
|Мауро Маркос
|1
|0
|16.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|4
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|1
|1
|3.
|Мерино Микель
|2
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|5.
|Муньос Айхен
|2
|0
|6.
|Субименди Мартин
|2
|0
|7.
|Горосабел Андони
|1
|0
|8.
|Гуриди Хон
|1
|0
|9.
|Исак Александр
|1
|0
|10.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|11.
|Гевара Андер
|1
|0
|12.
|Барренечеа Андер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Реал Сосьедад
|0
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =6 -4Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада
Последние игры между собой
Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Реал Сосьедад: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|16.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Кадис
3.2% (5)
Ничья
11.7% (18)
Реал Сосьедад
85.1% (131)
Тотал 2.5
Больше
55.92% (85)
Меньше
44.08% (67)
Обе команды забьют
Да
63.16% (96)
Нет
36.84% (56)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
46.8% (72)
0:1 Реал Сосьедад
26% (40)
1:1 Ничья
9.1% (14)
0:2 Реал Сосьедад
5.2% (8)
1:3 Реал Сосьедад
2.6% (4)
2:1 Кадис
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:3 Реал Сосьедад
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!