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  3. Испания
Кадис
0:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
13' Желтая карточка
Гарридо Хон
17' Желтая карточка
Хименес Фали
0:1
66' Гол
Исак Александр
88' Желтая карточка
Гевара Андер
90'+4
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
5
Гарридо
Хон
8
Алекс
Фернандес
24
Малбашич
Филип
25
Искьердо
Хайро
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
Кадис
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

13'
Гарридо Хон
 
17'
Хименес Фали
 
46'
Хименес Альваро
Гарридо Хон
 
57'
Акапо Карлос
Карселен Исаак
 
57'
Алехо Иван
Малбашич Филип
 
66'
0:1
Исак Александр
(Янузай Аднан)
72'
Санчес Сальвадор
Йонссон Йенс
 
72'
Переа Альберто
Бодиже Янн
 
74'
 
Виллиан Жозе
Исак Александр
74'
 
Порту Кристиан
Янузай Аднан
84'
 
Барренечеа Андер
Оярсабаль Микель
85'
 
Гуриди Хон
Мерино Микель
88'
 
Гевара Андер
90'
 
Субименди Мартин
Гевара Андер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.2
2. Санчес Сальвадор 2 0.2
3. Лосано Энтони 1 0.1
4. Помбо Хорхе 1 0.1
5. Алехо Иван 1 0.1
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0
8. Альфонсо Луис 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 6 (4) 0.6
2. Порту Кристиан 4 0.4
3. Исак Александр 2 0.2
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.2
5. Виллиан Жозе 2 0.2
6. Лопес Роберто III 2 0.2
7. Сильва Давид 1 0.1
8. Мерино Микель 1 0.1
9. Монреаль Начо 1 0.1
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 3 0
2. Негредо Альваро 1 1
3. Акапо Карлос 1 1
4. Кала Хуан 2 0
5. Альфонсо Луис 2 0
6. Лосано Энтони 1 0
7. Йонссон Йенс 1 0
8. Аугусто Фернандес 1 0
9. Малбашич Филип 1 0
10. Мари Хосе 1 0
11. Помбо Хорхе 1 0
12. Гарридо Хон 1 0
13. Искьердо Хайро 1 0
14. Санчес Сальвадор 1 0
15. Мауро Маркос 1 0
16. Алехо Иван 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Ле Норман Робен 1 1
3. Мерино Микель 2 0
4. Ариц Элустондо 2 0
5. Муньос Айхен 2 0
6. Субименди Мартин 2 0
7. Горосабел Андони 1 0
8. Гуриди Хон 1 0
9. Исак Александр 1 0
10. Оярсабаль Микель 1 0
11. Гевара Андер 1 0
12. Барренечеа Андер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Реал Сосьедад 0 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис
Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Реал Сосьедад: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Кадис 1:3 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 4:1 Кадис Сегунда Кадис 2:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада 0:0 Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
12. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
15. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
16. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
17. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
18. Вальядолид 0:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 14 7
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Кадис 3.2% (5)
X 11.7% (18)
Реал Сосьедад 85.1% (131)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 12.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 98.00 11.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 6.60 3.94 1.65
  10.85 2.09 2.15

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.70 1.45 5.80 1.14 1.44 2.75 2.26 1.69 1.99 1.87 1.72 2.20 1.04 10.00 1.25 3.95 1.03 12.00 1.05 8.60 1.02 13.00 0.00 24.00
7.40 1.04 6.10 1.10 2.54 1.49 1.95 1.85 1.61 2.62 1.24 4.05 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.80 1.00 19.25
2.37 1.63 1.95 1.93 1.51 2.67 1.34 3.41 1.32 3.53 1.17 5.35 1.56 2.53 1.42 2.99 1.19 5.00 1.50 2.75 1.17 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.23 4.05 1.58 2.39 1.12 6.10 1.08 8.80 1.04 10.00
2.68 1.47 1.64 2.26 1.28 3.64 1.07 8.50 1.05 9.90
1.73 2.18 1.45 2.87 1.17 5.46 1.33 3.45 1.34 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.47 2.55 1.16 4.90
3.00 1.39 2.00 1.81 1.44 2.77 1.14 5.75 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
7.00 1.10
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Где смотреть матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Кадис
3.2% (5)
Ничья
11.7% (18)
Реал Сосьедад
85.1% (131)
Тотал 2.5
Больше
55.92% (85)
Меньше
44.08% (67)
Обе команды забьют
Да
63.16% (96)
Нет
36.84% (56)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
46.8% (72)
0:1 Реал Сосьедад
26% (40)
1:1 Ничья
9.1% (14)
0:2 Реал Сосьедад
5.2% (8)
1:3 Реал Сосьедад
2.6% (4)
2:1 Кадис
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:3 Реал Сосьедад
1.9% (3)
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