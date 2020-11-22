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Гёзтепе
 
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Стадион:
Анкарагюджю
Гёзтепе
Анкарагюджю

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбунар Халиль 2 0.29
2. Гильерме Маркес 2 (1) 0.29
3. Айдогду Сонер 1 0.14
4. Моссоро Марсио 1 0.14
5. Трипич Златко 1 0.14
6. Идейе Браун 1 0.14
7. Нукан Атынч 1 0.14
8. Ндиайе Чериф 1 0.14
9. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.14
10. Эмир Беркан 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пейнтсил Джозеф 2 0.33
2. Борвен Торгейр 2 (1) 0.33
3. Гюрал Эмре 1 0.17
4. Болинжи Жонатан 1 0.17
5. Пинту Тьягу 0 0
6. Лобжанидзе Саба 0 0

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
1. Айдогду Сонер 2 0
2. Каян Ялчин 2 0
3. Трипич Златко 1 0
4. Идейе Браун 1 0
5. Эзтюрк Алпаслан 1 0
6. Поко Андре 1 0
7. Акбунар Халиль 1 0
8. Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
9. Михоевич Марко 1 0
10. Нвободо Обинна 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Потук Алпер 2 1
2. Паздан Михал 3 0
3. Шарлия Звонимир 3 0
4. Аджич Лука 2 0
5. Пинту Тьягу 1 0
6. Туран Атила 1 0
7. Борвен Торгейр 1 0
8. Гюрал Эмре 1 0
9. Диуссе Ассан 1 0
10. Болинжи Жонатан 1 0
11. Atakan Cankaya 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гёзтепе 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 0
 Анкарагюджю 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор
Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Товарищеские матчи Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Суперлига
Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Вторая лига Анкарагюджю 1:1 Гёзтепе Любители Анкарагюджю 3:1 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Анкарагюджю Турецкая первая лига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gursel Aksel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Анкарагюджю
2.14
3.61
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.97 3.60 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.45 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.38 3.44
  2.12 3.61 3.51

Самый высокий коэффициент на матч «Гёзтепе» – «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гёзтепе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гёзтепе» – «Анкарагюджю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.90 1.04 3.85 1.22 3.15 1.36 2.04 1.73 1.88 1.92 1.61 2.23 1.39 2.75 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 8.70 1.03 9.30 0.00 16.00
9.40 1.02 8.70 1.04 3.78 1.25 3.12 1.36 2.10 1.81 1.64 2.26 1.43 2.74 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.40 1.05 7.50
4.45 1.22 3.19 1.37 2.56 1.54 2.14 1.75 1.91 1.96 1.66 2.29 1.52 2.62 1.42 2.93 1.16 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.71 1.48 2.60 1.16 4.80
2.95 1.40 2.05 1.77 1.52 2.53 1.17 4.95 1.12 6.15
3.22 1.37 2.66 1.51 2.09 1.80 1.66 2.29 1.47 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.92 1.35 3.10 1.29 3.40
4.20 1.23 3.12 1.36 1.83 1.97 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
4.00 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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