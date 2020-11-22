Гёзтепе
3:1
Конец матча
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Анкарагюджю
1:0
10' ГолНдиайе Чериф
1:0
29' Не забитый пенальтиЦекици Эндри
42' Желтая карточкаЭмир Беркан
42' Желтая карточкаКициу Стелиос
2:0
62' ГолАкбунар Халиль
3:0
68' ГолНдиайе Чериф
83' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
90' Желтая карточкаСёнмез Кулибай
3:1
90' ГолБорвен Торгейр
77
Палули
Мурат
4
Тити
41
Эмир
Беркан
30
Каян
Ялчин
89
Туран
Атила
88
Цекици
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Озчимен АрдаВратарь
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
- Защитник
-
90 Биниджи ЭфеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
14 Диуссе АссанПолузащитник
-
10 Чынар ОрканПолузащитник
-
20 Потук АлперПолузащитник
-
77 Гюрал ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фуат Капа
Ход матча
10'
1:0
29'
1:0
42'
42'
62'
2:0
68'
3:0
83'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбунар Халиль
|3
|0.38
|2.
|Ндиайе Чериф
|3
|0.38
|3.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.25
|4.
|Айдогду Сонер
|1
|0.13
|5.
|Моссоро Марсио
|1
|0.13
|6.
|Трипич Златко
|1
|0.13
|7.
|Идейе Браун
|1
|0.13
|8.
|Нукан Атынч
|1
|0.13
|9.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.13
|10.
|Эмир Беркан
|0
|0
|11.
|Нвободо Обинна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|3 (1)
|0.43
|2.
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.29
|3.
|Гюрал Эмре
|1
|0.14
|4.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.14
|5.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|6.
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айдогду Сонер
|2
|0
|2.
|Каян Ялчин
|2
|0
|3.
|Трипич Златко
|1
|0
|4.
|Идейе Браун
|1
|0
|5.
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0
|6.
|Поко Андре
|1
|0
|7.
|Акбунар Халиль
|1
|0
|8.
|Эмир Беркан
|1
|0
|9.
|Сёнмез Кулибай
|1
|0
|10.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|11.
|Михоевич Марко
|1
|0
|12.
|Нвободо Обинна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Потук Алпер
|2
|1
|2.
|Паздан Михал
|3
|0
|3.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|4.
|Болинжи Жонатан
|2
|0
|5.
|Аджич Лука
|2
|0
|6.
|Пинту Тьягу
|1
|0
|7.
|Туран Атила
|1
|0
|8.
|Кициу Стелиос
|1
|0
|9.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|10.
|Гюрал Эмре
|1
|0
|11.
|Диуссе Ассан
|1
|0
|12.
|Atakan Cankaya
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гёзтепе
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|0
|Анкарагюджю
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор
Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +4 =5 -11Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 3
|17
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|6.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 11
|13
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гёзтепе» – «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гёзтепе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гёзтепе» – «Анкарагюджю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров