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Хатайспор
2:2
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Диуф Маме Бирам
25' Желтая карточка
Мериа Яссин
1:1
35' Гол
Абид Рейан
63' Желтая карточка
Сакей Айзаак
1:2
64' Гол
Болдрин Фернандо
70' Желтая карточка
Дурак Абдулла
2:2
90' Гол
Бупендза Аарон
90'+8
1
Мунир
Моханд
2
Чамоглу
Бурак
55
Абдиоглу
Юсуф
14
Сантос
Пабло
16
Джайтемель
Месут
5
Сакей
Айзаак
8
Абид
Рейан
17
Акинтола
Дэвид
10
Ылгаз
Селим
Траоре
Адама
II
92
Диуф
Маме
Бирам
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
5
Дурак
Абдулла
26
Булут
Онур
10
Болдрин
Фернандо
8
Сантос
Фабрисио
21
Шкода
Милан
Хатайспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Диуф Маме Бирам
25'
 
Мериа Яссин
35'
Абид Рейан
(Диуф Маме Бирам)
1:1
63'
Сакей Айзаак
 
64'
1:2
Болдрин Фернандо
64'
Рибейру Рубен
Сакей Айзаак
 
70'
 
Дурак Абдулла
71'
Бупендза Аарон
Ылгаз Селим
 
73'
 
Кейбаши Исмаил
Мелняк Дарио
73'
 
Йованчич Душан
Дурак Абдулла
73'
 
Самудио Брайан
Булут Онур
79'
Карадениз Гёкхан
Траоре Адама II
 
89'
 
Реми Лоик
Шкода Милан
90'
 
Эрдоган Доган
Сантос Фабрисио
90'
Бупендза Аарон
2:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диуф Маме Бирам 2 0.29
2. Ылгаз Селим 1 0.14
3. Барбоза Элдер 1 0.14
4. Акинтола Дэвид 1 0.14
5. Абид Рейан 1 0.14
6. Бупендза Аарон 1 0.14
7. Джайтемель Месут 0 0
8. Карадениз Гёкхан 0 0
9. Траоре Адама II 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.75
2. Болдрин Фернандо 2 0.25
3. Сантос Фабрисио 1 0.13
4. Шкода Милан 1 0.13
5. Андраде Фернандо 1 0.13
6. Дурак Абдулла 0 0
7. Дилавер Эмир 0 0
8. Мелняк Дарио 0 0
9. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Хатайспор
# Игрок      
1. Рибейру Рубен 3 2
2. Сакей Айзаак 4 1
3. Сантос Пабло 3 0
4. Абид Рейан 2 0
5. Диуф Маме Бирам 1 0
6. Джайтемель Месут 1 0
7. Абдиоглу Юсуф 1 0
8. Акинтола Дэвид 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 2 0
2. Дурак Абдулла 2 0
3. Пехливан Ясин 2 0
4. Мериа Яссин 2 0
5. Реми Лоик 1 0
6. Кейбаши Исмаил 1 0
7. Донса Годфред 1 0
8. Болдрин Фернандо 1 0
9. Самудио Брайан 1 0
10. Сантос Фабрисио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хатайспор 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Ризеспор 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Хатайспор Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кайсериспор 0:1 Хатайспор Хатайспор 2:1 Шанлыурфаспор Хатайспор 1:1 Сивасспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор
Хатайспор 1:0 Касымпаша Фенербахче 0:0 Хатайспор Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Галатасарай 1:1 Хатайспор Хатайспор 3:1 Бурсаспор Аданаспор 1:2 Хатайспор Хатайспор 1:0 Кеджиоренгюджю Болуспор 1:0 Хатайспор Хатайспор 2:0 Балыкесирспор Истанбулспор 2:2 Хатайспор Хатайспор 2:0 Умраньеспор Алтай 2:1 Хатайспор Хатайспор 0:0 Эрзурумспор Адана Демирспор 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:0 Османлыспор Эскишехирспор 0:1 Хатайспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор
Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Абид Рейан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Мериа Яссин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Диуф Маме Бирам уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hatay Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 55.00 5.60 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 6.80 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.12 3.12
  19.66 3.96 1.34

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.09 6.60 1.06 4.90 1.17 2.25 1.65 1.88 1.92 3.35 1.31 1.32 3.20 1.24 1.87 1.08 7.00 1.12 6.10 1.02 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
7.40 1.05 6.35 1.09 3.04 1.36 2.28 1.63 1.75 2.19 1.36 3.12 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.30
6.67 1.12 5.12 1.17 2.14 1.74 3.48 1.32 2.29 1.65 2.90 1.43 2.40 1.60 1.89 1.97 1.56 2.49 1.93 1.94 1.57 2.46 1.23 4.23 1.12 6.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.68 2.18 1.55 2.45 1.10 7.20 1.06 8.80
2.59 1.50 1.75 2.08 1.37 3.10 1.10 7.00 1.07 8.10
2.20 1.70 1.81 2.06 1.40 3.02 1.27 3.83 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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