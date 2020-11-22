Хатайспор
2:2
Конец матча
Стадион: Хатай Ататюрк
Ризеспор
0:1
12' Гол в свои воротаДиуф Маме Бирам
25' Желтая карточкаМериа Яссин
1:1
35' ГолАбид Рейан
63' Желтая карточкаСакей Айзаак
1:2
64' ГолБолдрин Фернандо
70' Желтая карточкаДурак Абдулла
2:2
90' ГолБупендза Аарон
14
Сантос
Пабло
10
Ылгаз
Селим
25
Аккан
Гёкхан
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
26
Булут
Онур
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ылгаз СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Алкан АкинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айдин МирканНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Ход матча
12'
0:1
25'
35'
1:1
63'
64'
1:2
70'
89'
90'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диуф Маме Бирам
|2
|0.29
|2.
|Ылгаз Селим
|1
|0.14
|3.
|Барбоза Элдер
|1
|0.14
|4.
|Акинтола Дэвид
|1
|0.14
|5.
|Абид Рейан
|1
|0.14
|6.
|Бупендза Аарон
|1
|0.14
|7.
|Джайтемель Месут
|0
|0
|8.
|Карадениз Гёкхан
|0
|0
|9.
|Траоре Адама II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.75
|2.
|Болдрин Фернандо
|2
|0.25
|3.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.13
|4.
|Шкода Милан
|1
|0.13
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.13
|6.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|7.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|8.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|9.
|Йованчич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рибейру Рубен
|3
|2
|2.
|Сакей Айзаак
|4
|1
|3.
|Сантос Пабло
|3
|0
|4.
|Абид Рейан
|2
|0
|5.
|Диуф Маме Бирам
|1
|0
|6.
|Джайтемель Месут
|1
|0
|7.
|Абдиоглу Юсуф
|1
|0
|8.
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морозюк Николай
|2
|0
|2.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|3.
|Пехливан Ясин
|2
|0
|4.
|Мериа Яссин
|2
|0
|5.
|Реми Лоик
|1
|0
|6.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|7.
|Донса Годфред
|1
|0
|8.
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|9.
|Самудио Брайан
|1
|0
|10.
|Сантос Фабрисио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хатайспор
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Ризеспор
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Хатайспор Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кайсериспор 0:1 Хатайспор Хатайспор 2:1 Шанлыурфаспор Хатайспор 1:1 Сивасспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор
Хатайспор 1:0 Касымпаша Фенербахче 0:0 Хатайспор Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Галатасарай 1:1 Хатайспор Хатайспор 3:1 Бурсаспор Аданаспор 1:2 Хатайспор Хатайспор 1:0 Кеджиоренгюджю Болуспор 1:0 Хатайспор Хатайспор 2:0 Балыкесирспор Истанбулспор 2:2 Хатайспор Хатайспор 2:0 Умраньеспор Алтай 2:1 Хатайспор Хатайспор 0:0 Эрзурумспор Адана Демирспор 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:0 Османлыспор Эскишехирспор 0:1 Хатайспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор
Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 3
|17
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|6.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 11
|13
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|15.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Победитель
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