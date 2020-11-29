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Хетафе
0:1
Перерыв

Стадион:
Атлетик Б
0'
0:1
9' Гол
Вильялибре Асьер
14' Желтая карточка
Капа Андер
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Чема
Родригес
17
Оливера
Матиас
23
Эрнандес
Хуан
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
9
Анхель
Луис
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
Хетафе
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Вильялибре Асьер
(Беренгер Алекс)
14'
 
Капа Андер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 3 0.3
2. Мата Хайме 2 (1) 0.2
3. Эрнандес Хуан 1 0.1
4. Арамбарри Мауро 1 0.1
5. Кукурелья Марк 1 0.1
6. Ньом Аллан 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.2
2. Беренгер Алекс 2 0.2
3. Муньяин Икер 2 0.2
4. Лопес Унаи 2 0.2
5. Капа Андер 1 0.1
6. Вильялибре Асьер 1 0.1
7. Сансет Ойян 1 0.1
8. Юри Берчиче 0 0
9. Гарсия Дани 0 0
10. Весга Микель 0 0
11. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Мата Хайме 4 0
3. Оливера Матиас 4 0
4. Дьене Даконам 3 0
5. Арамбарри Мауро 3 0
6. Ньом Аллан 2 0
7. Максимович Неманья 2 0
8. Кабако Эрик 2 0
9. Чема Родригес 2 0
10. Кукурелья Марк 2 0
11. Этчейта Хавьер 1 0
12. Тимор Давид 1 0
13. Эрнандес Хуан 1 0
14. Унал Энес 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 4 0
2. Лопес Унаи 3 0
3. Йерай Альварес 3 0
4. Гарсия Рауль 2 0
5. Капа Андер 2 0
6. Кодро Кенан 2 0
7. Муньяин Икер 1 0
8. Юри Берчиче 1 0
9. Гарсия Дани 1 0
10. Вильялибре Асьер 1 0
11. Уильямс Иньяки 1 0
12. Унай Симон 1 0
13. Нуньес Унай 1 0
14. Морсильо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 25% (2)
 Атлетик Б 0 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 50% (5)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада
Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетик Б 0:2 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:1 Атлетик Б Ла Лига Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Хетафе Примера
Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
2. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 10 5 0 5 12 - 9 15
7. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
8. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
9. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
10. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
12. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
13. Хетафе 0:1 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
14. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
15. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
8. Хетафе 0:1 Заявка 6 3 0 3 6 - 5 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
14. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Атлетик Б 1:0 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
11. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе 0:1 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Хетафе 45.7% (69)
X 40.4% (61)
Атлетик Б 13.9% (21)
Все прогнозы
2.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Атлетик Б
8.50
3.60
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 2.85 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 3.60 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.88 3.05
  2.84 2.76 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.20 1.23 3.35 1.31 1.92 1.94 1.63 2.37 1.53 2.50 1.13 5.70 1.27 3.70 1.01 13.00 1.07 8.40 0.00 26.00
5.70 1.15 4.15 1.24 2.23 1.73 1.63 2.31 1.37 3.15 1.15 5.90 1.11 6.95 1.02 14.75 1.02 15.50
6.06 1.15 2.94 1.45 2.32 1.67 2.01 1.90 1.68 2.31 1.50 2.75 1.39 3.17 1.12 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.39 3.00 1.15 5.30 1.05 12.00 1.10 6.80
2.15 1.70 1.42 2.88 1.22 4.30 1.03 11.75 1.02 13.00
2.23 1.72 1.83 2.09 1.42 3.06 1.29 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.02 1.33 3.05 1.09 6.70
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.10 1.19
Где смотреть матч Хетафе 0:1 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Атлетик Б

Исход игры
Хетафе
45.7% (69)
Ничья
40.4% (61)
Атлетик Б
13.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (49)
Меньше
66.67% (98)
Обе команды забьют
Да
70.75% (104)
Нет
29.25% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (55)
1:0 Хетафе
21.9% (33)
2:1 Хетафе
19.9% (30)
1:2 Атлетик Б
9.9% (15)
0:1 Атлетик Б
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Хетафе
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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