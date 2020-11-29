Хетафе
1:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Атлетик Б
0:1
9' ГолВильялибре Асьер
14' Желтая карточкаКапа Андер
48' Желтая карточкаВесга Микель
61' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
71' Желтая карточкаКабако Эрик
1:1
75' ГолАнхель Луис
88' Желтая карточкаМорсильо Хон
88' Желтая карточкаИньиго Мартинес
13
Сория
Давид
24
Тимор
Давид
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
9'
14'
48'
61'
71'
75'
1:1
88'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.4
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.2
|3.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.1
|4.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.1
|5.
|Кукурелья Марк
|1
|0.1
|6.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.2
|2.
|Беренгер Алекс
|2
|0.2
|3.
|Муньяин Икер
|2
|0.2
|4.
|Лопес Унаи
|2
|0.2
|5.
|Капа Андер
|1
|0.1
|6.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.1
|7.
|Сансет Ойян
|1
|0.1
|8.
|Юри Берчиче
|0
|0
|9.
|Гарсия Дани
|0
|0
|10.
|Весга Микель
|0
|0
|11.
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|5
|1
|2.
|Мата Хайме
|4
|0
|3.
|Оливера Матиас
|4
|0
|4.
|Дьене Даконам
|3
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|6.
|Кабако Эрик
|3
|0
|7.
|Ньом Аллан
|2
|0
|8.
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|9.
|Максимович Неманья
|2
|0
|10.
|Чема Родригес
|2
|0
|11.
|Кукурелья Марк
|2
|0
|12.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|13.
|Тимор Давид
|1
|0
|14.
|Унал Энес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|2.
|Лопес Унаи
|3
|0
|3.
|Йерай Альварес
|3
|0
|4.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|5.
|Капа Андер
|2
|0
|6.
|Кодро Кенан
|2
|0
|7.
|Морсильо Хон
|2
|0
|8.
|Муньяин Икер
|1
|0
|9.
|Юри Берчиче
|1
|0
|10.
|Гарсия Дани
|1
|0
|11.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|12.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|13.
|Весга Микель
|1
|0
|14.
|Унай Симон
|1
|0
|15.
|Нуньес Унай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Атлетик Б
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада
Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =2 -10Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Гранада
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 15
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|8.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 10
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|19.
|Сельта
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 20
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Гранада
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Сельта
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Гранада
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Сельта
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Хетафе
45.7% (69)
Ничья
40.4% (61)
Атлетик Б
13.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (49)
Меньше
66.67% (98)
Обе команды забьют
Да
70.75% (104)
Нет
29.25% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (55)
1:0 Хетафе
21.9% (33)
2:1 Хетафе
19.9% (30)
1:2 Атлетик Б
9.9% (15)
0:1 Атлетик Б
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Хетафе
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!