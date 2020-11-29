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  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
1:1
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
0:1
9' Гол
Вильялибре Асьер
14' Желтая карточка
Капа Андер
48' Желтая карточка
Весга Микель
61' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
71' Желтая карточка
Кабако Эрик
1:1
75' Гол
Анхель Луис
88' Желтая карточка
Морсильо Хон
88' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90'+5
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Чема
Родригес
17
Оливера
Матиас
23
Эрнандес
Хуан
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
9
Анхель
Луис
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
Хетафе
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Вильялибре Асьер
(Беренгер Алекс)
14'
 
Капа Андер
46'
Кабако Эрик
Тимор Давид
 
48'
 
Весга Микель
49'
 
Баленсиага Микель
Юри Берчиче
61'
Эрнандес Хуан
 
71'
Кабако Эрик
 
72'
 
Сансет Ойян
Муньяин Икер
72'
 
Гарсия Рауль
Уильямс Иньяки
75'
Портильо Франсиско
Мата Хайме
 
75'
Анхель Луис
(Эрнандес Хуан)
1:1
79'
 
Морсильо Хон
Беренгер Алекс
79'
 
Де Маркос Оскар
Капа Андер
85'
Ньом Аллан
Дамиан Суарес
 
85'
Унал Энес
Эрнандес Хуан
 
88'
 
Морсильо Хон
88'
 
Иньиго Мартинес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.4
2. Мата Хайме 2 (1) 0.2
3. Эрнандес Хуан 1 0.1
4. Арамбарри Мауро 1 0.1
5. Кукурелья Марк 1 0.1
6. Ньом Аллан 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.2
2. Беренгер Алекс 2 0.2
3. Муньяин Икер 2 0.2
4. Лопес Унаи 2 0.2
5. Капа Андер 1 0.1
6. Вильялибре Асьер 1 0.1
7. Сансет Ойян 1 0.1
8. Юри Берчиче 0 0
9. Гарсия Дани 0 0
10. Весга Микель 0 0
11. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Мата Хайме 4 0
3. Оливера Матиас 4 0
4. Дьене Даконам 3 0
5. Арамбарри Мауро 3 0
6. Кабако Эрик 3 0
7. Ньом Аллан 2 0
8. Эрнандес Хуан 2 0
9. Максимович Неманья 2 0
10. Чема Родригес 2 0
11. Кукурелья Марк 2 0
12. Этчейта Хавьер 1 0
13. Тимор Давид 1 0
14. Унал Энес 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 5 0
2. Лопес Унаи 3 0
3. Йерай Альварес 3 0
4. Гарсия Рауль 2 0
5. Капа Андер 2 0
6. Кодро Кенан 2 0
7. Морсильо Хон 2 0
8. Муньяин Икер 1 0
9. Юри Берчиче 1 0
10. Гарсия Дани 1 0
11. Вильялибре Асьер 1 0
12. Уильямс Иньяки 1 0
13. Весга Микель 1 0
14. Унай Симон 1 0
15. Нуньес Унай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Атлетик Б 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада
Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетик Б 0:2 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:1 Атлетик Б Ла Лига Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Хетафе Примера
Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
2. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Гранада 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 15 15
7. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
8. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
14. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
15. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта 1:1 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Гранада 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
14. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Сельта 1:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Гранада 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 10 5
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта 1:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Хетафе 45.7% (69)
X 40.4% (61)
Атлетик Б 13.9% (21)
Все прогнозы
2.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 2.85 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 3.75 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.88 3.05
  2.84 2.76 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.20 1.23 2.15 1.40 1.92 1.94 1.63 2.37 1.19 4.60 1.13 5.70 1.02 13.00 1.01 13.00 1.07 8.40 0.00 26.00
5.70 1.15 4.15 1.24 2.23 1.73 1.63 2.31 1.37 3.15 1.15 5.90 1.11 6.95 1.02 14.75 1.02 15.50
6.06 1.15 2.94 1.45 2.32 1.67 2.01 1.90 1.68 2.31 1.50 2.75 1.39 3.17 1.12 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.39 3.00 1.15 5.30 1.05 12.00 1.10 6.80
2.15 1.70 1.42 2.88 1.22 4.30 1.03 11.75 1.02 13.00
2.23 1.72 1.83 2.09 1.42 3.06 1.29 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.02 1.33 3.05 1.09 6.70
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.10 1.19
Где смотреть матч Хетафе 1:1 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Хетафе
45.7% (69)
Ничья
40.4% (61)
Атлетик Б
13.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (49)
Меньше
66.67% (98)
Обе команды забьют
Да
70.75% (104)
Нет
29.25% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (55)
1:0 Хетафе
21.9% (33)
2:1 Хетафе
19.9% (30)
1:2 Атлетик Б
9.9% (15)
0:1 Атлетик Б
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Хетафе
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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