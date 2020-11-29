Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Municipal de Barcelos
Риу Аве
1
Денис
44
Ногейра
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
7
Лоуренси
2
Joel
V
25
Минеро
Лукас
29
Лино
Сэмуел
19
Ренан
Соарес
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
14
Пиазон
Лукас
18
Пеле
Мамаду
21
Мане
Карлуш
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
44 НогейраЗащитник
-
5 РодригаоЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
7 ЛоуренсиПолузащитник
-
2 Joel VПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелНападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
27 Leandro XII
-
-
9 Miullen
-
Главный тренер: Алмейда Руй
- Основной состав
- Вратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 РонанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|3
|0.43
|2.
|Родригао
|1
|0.14
|3.
|Минеро Лукас
|1
|0.14
|4.
|Талоша Жоау
|0
|0
|5.
|Барай Ив
|0
|0
|6.
|Лоте Антуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.29
|2.
|Мане Карлуш
|1
|0.14
|3.
|Сантос Адерлан
|1
|0.14
|4.
|Ryotaro Meshino
|1
|0.14
|5.
|Диего Лопес III
|0
|0
|6.
|Пеле Мамаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ногейра
|4
|0
|2.
|Афонсо Жоао III
|3
|0
|3.
|Родригао
|2
|0
|4.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|5.
|Рубен Мигель
|1
|0
|6.
|Leandro XII
|1
|0
|7.
|Денис
|1
|0
|8.
|Лоуренси
|1
|0
|9.
|Joel V
|1
|0
|10.
|Минеро Лукас
|1
|0
|11.
|Лоте Антуан
|1
|0
|12.
|Miullen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеле Мамаду
|2
|0
|2.
|Сантос Адерлан
|2
|0
|3.
|Боревкович Тони
|2
|0
|4.
|Пинту Иву
|1
|0
|5.
|Филипе Аугусто
|1
|0
|6.
|Диего Лопес III
|1
|0
|7.
|Ронан
|1
|0
|8.
|Ямбор Никола
|1
|0
|9.
|Амарал Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Риу Аве
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте
Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =7 -4Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве
Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Риу Аве: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Жил Висенте 3:1 Риу Аве Товарищеские матчи Жил Висенте 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 5:2 Жил Висенте Кубок Риу Аве 0:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Жил Висенте Примейра-лига Риу Аве 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:1 Риу Аве Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Жил Висенте Кубок лиги Риу Аве 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Риу Аве Кубок лиги Жил Висенте 3:2 Риу Аве Кубок Риу Аве 1:0 Жил Висенте Товарищеские матчи Жил Висенте 1:1 Риу Аве Главная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|4.
|Брага
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|6 - 7
|13
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Тондела
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 14
|8
|13.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|15.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Порту
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Маритиму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|15.
|Боавишта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Бенфика
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Боавишта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Тондела
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Жил Висенте» – «Риу Аве» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жил Висенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риу Аве» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жил Висенте» – «Риу Аве», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Риу Аве
Исход игры
Жил Висенте
17.6% (26)
Ничья
38.5% (57)
Риу Аве
43.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (43)
Меньше
70.34% (102)
Обе команды забьют
Да
64.14% (93)
Нет
35.86% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (50)
0:1 Риу Аве
21.6% (32)
1:2 Риу Аве
18.2% (27)
2:1 Жил Висенте
8.1% (12)
1:0 Жил Висенте
8.1% (12)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Риу Аве
2% (3)
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