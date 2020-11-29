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Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Риу Аве
0' 6'
1
Денис
44
Ногейра
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
7
Лоуренси
2
Joel
V
6
Афонсо
Жоао
III
25
Минеро
Лукас
8
Гонсалвеш
Клод
29
Лино
Сэмуел
19
Ренан
Соарес
1
Кишек
Павел
20
Коштинья
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
14
Пиазон
Лукас
18
Пеле
Мамаду
5
Филипе
Аугусто
21
Мане
Карлуш
7
Желсон
Дала
10
Диего
Лопес
III
Жил Висенте
3-5-2
Риу Аве
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 3 0.43
2. Родригао 1 0.14
3. Минеро Лукас 1 0.14
4. Талоша Жоау 0 0
5. Барай Ив 0 0
6. Лоте Антуан 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиазон Лукас 2 (1) 0.29
2. Мане Карлуш 1 0.14
3. Сантос Адерлан 1 0.14
4. Ryotaro Meshino 1 0.14
5. Диего Лопес III 0 0
6. Пеле Мамаду 0 0

Карточки

Жил Висенте
# Игрок      
1. Ногейра 4 0
2. Афонсо Жоао III 3 0
3. Родригао 2 0
4. Гонсалвеш Клод 1 0
5. Рубен Мигель 1 0
6. Leandro XII 1 0
7. Денис 1 0
8. Лоуренси 1 0
9. Joel V 1 0
10. Минеро Лукас 1 0
11. Лоте Антуан 1 0
12. Miullen 1 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Пеле Мамаду 2 0
2. Сантос Адерлан 2 0
3. Боревкович Тони 2 0
4. Пинту Иву 1 0
5. Филипе Аугусто 1 0
6. Диего Лопес III 1 0
7. Ронан 1 0
8. Ямбор Никола 1 0
9. Амарал Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
 Риу Аве 20% (1) 20% (1) 0 0 0 60% (3)

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте
Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве
Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Риу Аве: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Жил Висенте 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Жил Висенте Кубок лиги Риу Аве 1:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:3 Риу Аве Товарищеские матчи
Жил Висенте 3:1 Риу Аве Товарищеские матчи Жил Висенте 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 5:2 Жил Висенте Кубок Риу Аве 0:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Жил Висенте Примейра-лига Риу Аве 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:1 Риу Аве Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Жил Висенте Кубок лиги Риу Аве 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Риу Аве Кубок лиги Жил Висенте 3:2 Риу Аве Кубок Риу Аве 1:0 Жил Висенте Товарищеские матчи Жил Висенте 1:1 Риу Аве Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Порту Заявка 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Бенфика Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
4. Брага Заявка 7 5 0 2 12 - 7 15
5. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 1 3 6 - 7 13
6. Пасуш де Феррейра Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Насьонал Мадейра Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Риу Аве Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
9. Санта-Клара Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
10. Фамаликан Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
11. Морейренсе Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Тондела Заявка 8 2 2 4 6 - 14 8
13. Маритиму Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14. Белененсеш Заявка 7 1 4 2 3 - 5 7
15. Боавишта Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
16. Фаренсе Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17. Жил Висенте Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
18. Портимоненсе Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
2. Бенфика Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Порту Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Пасуш де Феррейра Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Морейренсе Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Тондела Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Брага Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
9. Фамаликан Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
10. Жил Висенте Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Маритиму Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Риу Аве Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Санта-Клара Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Фаренсе Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
15. Боавишта Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Витория Гимарайнш Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
17. Белененсеш Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
18. Портимоненсе Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Витория Гимарайнш Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Порту Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Бенфика Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
6. Санта-Клара Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Риу Аве Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Насьонал Мадейра Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Белененсеш Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Фамаликан Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Портимоненсе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Маритиму Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Боавишта Заявка 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Пасуш де Феррейра Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Фаренсе Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Тондела Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Жил Висенте Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Морейренсе Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Barcelos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Жил Висенте 17.6% (26)
X 38.5% (57)
Риу Аве 43.9% (65)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Риу Аве
3.17
3.24
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.10 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.10 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.24 2.49
  3.17 3.21 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Жил Висенте» – «Риу Аве» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жил Висенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риу Аве» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жил Висенте» – «Риу Аве», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.30 1.06 6.20 1.11 2.75 1.41 2.11 1.72 1.80 2.02 1.62 2.30 1.28 3.45 1.19 4.40 1.06 7.60 1.05 8.30 1.01 15.50
7.50 1.05 6.30 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.19 4.40 1.06 7.60 1.04 8.10
8.08 1.10 2.87 1.45 2.52 1.57 2.16 1.75 1.84 2.06 1.65 2.35 1.48 2.79 1.23 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.20 1.31 3.25 1.06 7.20
2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
2.65 1.52 2.17 1.76 1.67 2.29 1.44 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.63 1.51 2.45 1.16 4.40
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.56 1.18 4.80 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.81
Букмекер Да Нет
5.20 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Риу Аве

Исход игры
Жил Висенте
17.6% (26)
Ничья
38.5% (57)
Риу Аве
43.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (43)
Меньше
70.34% (102)
Обе команды забьют
Да
64.14% (93)
Нет
35.86% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (50)
0:1 Риу Аве
21.6% (32)
1:2 Риу Аве
18.2% (27)
2:1 Жил Висенте
8.1% (12)
1:0 Жил Висенте
8.1% (12)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Риу Аве
2% (3)
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