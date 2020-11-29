Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Вильярреал
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|6 (4)
|0.6
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.4
|3.
|Исак Александр
|2
|0.2
|4.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.2
|5.
|Виллиан Жозе
|2
|0.2
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.2
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.1
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.1
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.1
|10.
|Горосабел Андони
|0
|0
|11.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.5
|2.
|Морено Херард
|5 (3)
|0.5
|3.
|Чуквезе Саму
|1
|0.1
|4.
|Парехо Даниэль
|1
|0.1
|5.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.1
|6.
|Торрес Пау II
|1
|0.1
|7.
|Марио Гаспар
|0
|0
|8.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|4
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|1
|1
|3.
|Мерино Микель
|2
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|5.
|Муньос Айхен
|2
|0
|6.
|Субименди Мартин
|2
|0
|7.
|Горосабел Андони
|1
|0
|8.
|Гуриди Хон
|1
|0
|9.
|Исак Александр
|1
|0
|10.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|11.
|Гевара Андер
|1
|0
|12.
|Барренечеа Андер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|4
|0
|2.
|Иборра Висенте
|3
|0
|3.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|4.
|Марио Гаспар
|2
|0
|5.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|6.
|Коклен Франсис
|1
|0
|7.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|8.
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|9.
|Морено Херард
|1
|0
|10.
|Пино Йереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|Вильярреал
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|0
|42.86% (6)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =5 -4Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Примера Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 3:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 10
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал
Исход игры
Реал Сосьедад
61.6% (93)
Ничья
30.5% (46)
Вильярреал
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
78.91% (116)
Нет
21.09% (31)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
40.4% (61)
1:1 Ничья
23.2% (35)
1:0 Реал Сосьедад
15.9% (24)
2:2 Ничья
5.3% (8)
1:2 Вильярреал
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Реал Сосьедад
1.3% (2)
0:1 Вильярреал
1.3% (2)
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