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  3. Испания
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Вильярреал
0' 1'
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
16
Гевара
Андер
22
Барренечеа
Андер
28
Лопес
Роберто
III
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
24
Педраса
Альфонсо
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 6 (4) 0.6
2. Порту Кристиан 4 0.4
3. Исак Александр 2 0.2
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.2
5. Виллиан Жозе 2 0.2
6. Лопес Роберто III 2 0.2
7. Сильва Давид 1 0.1
8. Мерино Микель 1 0.1
9. Монреаль Начо 1 0.1
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.5
2. Морено Херард 5 (3) 0.5
3. Чуквезе Саму 1 0.1
4. Парехо Даниэль 1 0.1
5. Тригерос Мануэль 1 0.1
6. Торрес Пау II 1 0.1
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Ле Норман Робен 1 1
3. Мерино Микель 2 0
4. Ариц Элустондо 2 0
5. Муньос Айхен 2 0
6. Субименди Мартин 2 0
7. Горосабел Андони 1 0
8. Гуриди Хон 1 0
9. Исак Александр 1 0
10. Оярсабаль Микель 1 0
11. Гевара Андер 1 0
12. Барренечеа Андер 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 4 0
2. Иборра Висенте 3 0
3. Кубо Такефуса 1 1
4. Марио Гаспар 2 0
5. Альбиоль Рауль 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Гомес Мойсес 1 0
8. Тригерос Мануэль 1 0
9. Морено Херард 1 0
10. Пино Йереми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6)
 Вильярреал 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 0 42.86% (6) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3
АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Ла Лига Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Примера Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 3:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
2. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
14. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
15. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Вильярреал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Реал Сосьедад 61.6% (93)
X 30.5% (46)
Вильярреал 7.9% (12)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Вильярреал
2.46
3.38
3.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.20 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.35 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.38 3.55
  2.46 3.25 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.04 7.50 1.10 3.05 1.38 2.33 1.63 1.89 1.97 1.70 2.18 1.79 2.10 1.35 2.90 1.25 3.90 1.09 7.20 1.07 7.77 1.01 14.00 1.02 22.00 0.00 21.00
8.90 1.07 7.30 1.10 3.05 1.39 2.31 1.63 1.78 2.27 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
3.25 1.38 2.84 1.48 2.40 1.63 1.96 1.94 1.72 2.23 1.55 2.59 1.45 2.95 1.52 2.68 1.28 3.96 1.10 8.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.00 1.37 3.10 1.10 7.10
2.68 1.47 1.77 2.05 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
2.86 1.47 2.34 1.66 1.83 2.10 1.52 2.68 1.38 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.40 1.52 1.59 2.26 1.19 4.40
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.95
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал

Исход игры
Реал Сосьедад
61.6% (93)
Ничья
30.5% (46)
Вильярреал
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
78.91% (116)
Нет
21.09% (31)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
40.4% (61)
1:1 Ничья
23.2% (35)
1:0 Реал Сосьедад
15.9% (24)
2:2 Ничья
5.3% (8)
1:2 Вильярреал
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Реал Сосьедад
1.3% (2)
0:1 Вильярреал
1.3% (2)
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