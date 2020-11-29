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  3. Испания
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
5' Желтая карточка
Ариц Элустондо
0:1
6' Пенальти
Морено Херард
31' Желтая карточка
Торрес Пау II
32' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
1:1
33' Пенальти
Оярсабаль Микель
37' Желтая карточка
Ле Норман Робен
53' Желтая карточка
Барренечеа Андер
73' Желтая карточка
Иборра Висенте
75' Желтая карточка
Муньос Айхен
86' Желтая карточка
Субименди Мартин
90'+7
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
16
Гевара
Андер
22
Барренечеа
Андер
28
Лопес
Роберто
III
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
24
Педраса
Альфонсо
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

5'
Ариц Элустондо
 
6'
0:1
Морено Херард
31'
 
Торрес Пау II
32'
 
Альбиоль Рауль
33'
Оярсабаль Микель
1:1
37'
Ле Норман Робен
 
46'
Сальдуа Хосеба
Ариц Элустондо
 
46'
 
Чуквезе Саму
Бакка Карлос
53'
Барренечеа Андер
 
55'
 
Коклен Франсис
Тригерос Мануэль
69'
Субименди Мартин
Гевара Андер
 
70'
Порту Кристиан
Барренечеа Андер
 
73'
 
Иборра Висенте
74'
 
Кубо Такефуса
Педраса Альфонсо
75'
Муньос Айхен
 
81'
Янузай Аднан
Оярсабаль Микель
 
81'
Монреаль Начо
Муньос Айхен
 
86'
Субименди Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.64
2. Порту Кристиан 4 0.36
3. Исак Александр 2 0.18
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.18
5. Виллиан Жозе 2 0.18
6. Лопес Роберто III 2 0.18
7. Сильва Давид 1 0.09
8. Мерино Микель 1 0.09
9. Монреаль Начо 1 0.09
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 6 (4) 0.55
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.45
3. Чуквезе Саму 1 0.09
4. Парехо Даниэль 1 0.09
5. Тригерос Мануэль 1 0.09
6. Торрес Пау II 1 0.09
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Ле Норман Робен 2 1
3. Ариц Элустондо 3 0
4. Муньос Айхен 3 0
5. Субименди Мартин 3 0
6. Мерино Микель 2 0
7. Барренечеа Андер 2 0
8. Горосабел Андони 1 0
9. Гуриди Хон 1 0
10. Исак Александр 1 0
11. Оярсабаль Микель 1 0
12. Гевара Андер 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 4 0
2. Педраса Альфонсо 4 0
3. Кубо Такефуса 1 1
4. Альбиоль Рауль 2 0
5. Марио Гаспар 2 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Гомес Мойсес 1 0
8. Тригерос Мануэль 1 0
9. Морено Херард 1 0
10. Пино Йереми 1 0
11. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 27.27% (6)
 Вильярреал 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 0 40% (6) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3
АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Ла Лига Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Примера Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 3:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
14. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
15. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Реал Сосьедад 61.6% (93)
X 30.5% (46)
Вильярреал 7.9% (12)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.20 1.35 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 1.70 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.54 3.30 3.26
  4.52 1.58 5.28

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.04 7.50 1.10 5.55 1.14 4.20 1.22 1.89 1.97 1.08 7.77 1.79 2.10 1.24 4.00 1.13 5.80 1.22 6.10 1.10 5.30 1.01 12.00 1.02 13.00 0.00 21.00
8.70 1.07 7.10 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.76 2.30 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.08 8.50 1.01 16.50
7.77 1.10 2.84 1.48 2.40 1.63 1.96 1.94 1.72 2.19 1.45 2.85 1.65 2.32 1.43 2.94 1.61 2.41 1.41 3.00 1.44 2.90 1.27 3.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.75 1.44 1.80 2.00 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
2.86 1.47 2.34 1.66 1.83 2.10 1.52 2.68 2.02 1.86 1.65 2.31 1.30 3.70 1.33 3.46 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.52 1.65 2.22 1.19 4.40
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
3.50 1.29
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал

Исход игры
Реал Сосьедад
61.6% (93)
Ничья
30.5% (46)
Вильярреал
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
78.91% (116)
Нет
21.09% (31)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
40.4% (61)
1:1 Ничья
23.2% (35)
1:0 Реал Сосьедад
15.9% (24)
2:2 Ничья
5.3% (8)
1:2 Вильярреал
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Вильярреал
1.3% (2)
2:0 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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