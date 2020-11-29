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  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Гранада
0'
21' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
0:1
25' Гол
Суарес Луис III
1:1
27' Гол
Нолито Агудо
37'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
1
Силва
Руи
20
Вальехо
Хесус
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
2
Фулкье
Димитри
21
Эррера
Янгель
5
Милья
Луис
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
7
Суарес
Луис
III
Сельта
4-1-3-2
Гранада
3-4-3

Ход матча

21'
Мурильо Джейсон
 
25'
0:1
Суарес Луис III
(Милья Луис)
27'
Нолито Агудо
(Олаза Лукас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 5 (1) 0.45
2. Нолито Агудо 1 0.09
3. Мина Сантьяго 1 0.09
4. Каррейра Серхио 1 0.09
5. Денис Суарес 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 2 0.2
2. Эррера Янгель 2 0.2
3. Монторо Анхель 1 (1) 0.1
4. Сольдадо Роберто 1 0.1
5. Видаль Молина 1 0.1
6. Дуарте Домингуш 1 0.1
7. Милья Луис 1 0.1
8. Санчес Герман 1 0.1
9. Фулкье Димитри 0 0
10. Кенеди Роберт 0 0
11. Гоналон Максим 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 4 0
2. Аспас Яго 3 0
3. Олаза Лукас 3 0
4. Тапия Ренато 3 0
5. Пейнадо Франсиско 3 0
6. Фонтан Хосе 1 1
7. Родригес Мигель 2 0
8. Йокушлу Окай 2 0
9. Мальо Уго 2 0
10. Нолито Агудо 2 0
11. Денис Суарес 2 0
12. Араухо Нестор 1 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 3 1
2. Санчес Герман 4 0
3. Монторо Анхель 2 0
4. Эррера Янгель 2 0
5. Суарес Луис III 2 0
6. Кенеди Роберт 1 0
7. Фулкье Димитри 1 0
8. Вико Федерико 1 0
9. Пуэртас Антонио 1 0
10. Дуарте Домингуш 1 0
11. Нева Карлос 1 0
12. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 25% (2) 0 37.5% (3) 25% (2) 0 12.5% (1)
 Гранада 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта
Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада
Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Гранада: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Гранада 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:3 Сельта Примера Сельта 3:1 Гранада Примера
Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Сельта Примера Гранада 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Гранада Примера Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Сельта Примера Гранада 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
2. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Гранада 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 15 15
7. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
8. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
14. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
15. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта 1:1 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Гранада 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
14. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Сельта 1:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Гранада 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 10 5
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта 1:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Сельта 52.6% (80)
X 27.6% (42)
Гранада 19.7% (30)
Все прогнозы
2.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Гранада
3.90
3.55
5.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.20 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.55 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.48 3.96
  1.97 2.91 5.38

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.06 6.30 1.12 5.30 1.15 2.14 1.77 1.81 2.08 2.10 1.72 1.32 3.65 1.31 3.35 1.06 7.10 1.09 7.20 1.01 23.00 1.01 15.00
8.70 1.07 7.00 1.12 2.91 1.42 2.21 1.68 1.69 2.30 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.90 1.07 8.80 1.01 17.25
2.71 1.49 2.35 1.64 1.98 1.90 1.69 2.25 5.03 1.19 1.47 2.85 3.52 1.32 2.38 1.62 1.95 1.93 1.69 2.25 1.44 2.91 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.52 1.52 1.70 2.15 1.60 2.33 1.09 7.90 1.07 8.40
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.90
2.34 1.64 1.93 1.96 1.48 2.74 1.32 3.51 1.35 3.47 1.46 2.82 1.26 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.53 2.37 1.19 4.30
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.17 4.70 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Сельта 1:1 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 1:1 Гранада

Исход игры
Сельта
52.6% (80)
Ничья
27.6% (42)
Гранада
19.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
44% (66)
Меньше
56% (84)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
2:1 Сельта
28.9% (44)
1:1 Ничья
26.3% (40)
1:0 Сельта
15.8% (24)
1:2 Гранада
10.5% (16)
0:1 Гранада
6.6% (10)
2:0 Сельта
5.9% (9)
3:2 Сельта
1.3% (2)
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