21' Желтая карточкаМурильо Джейсон
0:1
25' ГолСуарес Луис III
1:1
27' ГолНолито Агудо
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельНападающий
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Нева КарлосПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
25'
0:1
27'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.45
|2.
|Нолито Агудо
|1
|0.09
|3.
|Мина Сантьяго
|1
|0.09
|4.
|Каррейра Серхио
|1
|0.09
|5.
|Денис Суарес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0.2
|2.
|Эррера Янгель
|2
|0.2
|3.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.1
|4.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.1
|5.
|Видаль Молина
|1
|0.1
|6.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.1
|7.
|Милья Луис
|1
|0.1
|8.
|Санчес Герман
|1
|0.1
|9.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|10.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|11.
|Гоналон Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|4
|0
|2.
|Аспас Яго
|3
|0
|3.
|Олаза Лукас
|3
|0
|4.
|Тапия Ренато
|3
|0
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|6.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|7.
|Родригес Мигель
|2
|0
|8.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|9.
|Мальо Уго
|2
|0
|10.
|Нолито Агудо
|2
|0
|11.
|Денис Суарес
|2
|0
|12.
|Араухо Нестор
|1
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|3
|1
|2.
|Санчес Герман
|4
|0
|3.
|Монторо Анхель
|2
|0
|4.
|Эррера Янгель
|2
|0
|5.
|Суарес Луис III
|2
|0
|6.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|7.
|Фулкье Димитри
|1
|0
|8.
|Вико Федерико
|1
|0
|9.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|11.
|Нева Карлос
|1
|0
|12.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|Гранада
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +3 =9 -8Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта
Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада
Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Сельта: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Гранада: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Сельта Примера Гранада 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Гранада Примера Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Сельта Примера Гранада 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Гранада Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Гранада
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 15
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|8.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 10
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|19.
|Сельта
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 20
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Гранада
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Сельта
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Гранада
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Сельта
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Гранада
Исход игры
Сельта
52.6% (80)
Ничья
27.6% (42)
Гранада
19.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
44% (66)
Меньше
56% (84)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
2:1 Сельта
28.9% (44)
1:1 Ничья
26.3% (40)
1:0 Сельта
15.8% (24)
1:2 Гранада
10.5% (16)
0:1 Гранада
6.6% (10)
2:0 Сельта
5.9% (9)
3:2 Сельта
1.3% (2)
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