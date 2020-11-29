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  3. Испания
Сельта
3:1
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
21' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
0:1
25' Гол
Суарес Луис III
1:1
27' Гол
Нолито Агудо
45' Желтая карточка
Тапия Ренато
53' Желтая карточка
Фулкье Димитри
2:1
81' Гол
Баэса Мигель
3:1
85' Гол
Пейнадо Франсиско
90' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
90' Желтая карточка
Олаза Лукас
90' Желтая карточка
Йокушлу Окай
90' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
90' Желтая карточка
Мальо Уго
90' Красная карточка
Йокушлу Окай
90'+9
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
1
Силва
Руи
20
Вальехо
Хесус
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
2
Фулкье
Димитри
21
Эррера
Янгель
5
Милья
Луис
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
7
Суарес
Луис
III
Сельта
4-1-3-2
Гранада
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 5 (1) 0.45
2. Нолито Агудо 2 0.18
3. Мина Сантьяго 1 0.09
4. Пейнадо Франсиско 1 0.09
5. Баэса Мигель 1 0.09
6. Каррейра Серхио 1 0.09
7. Денис Суарес 0 0
8. Олаза Лукас 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 2 0.2
2. Эррера Янгель 2 0.2
3. Милья Луис 1 0.1
4. Монторо Анхель 1 (1) 0.1
5. Сольдадо Роберто 1 0.1
6. Видаль Молина 1 0.1
7. Дуарте Домингуш 1 0.1
8. Санчес Герман 1 0.1
9. Суарес Луис III 1 0.1
10. Фулкье Димитри 0 0
11. Кенеди Роберт 0 0
12. Гоналон Максим 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Йокушлу Окай 3 1
2. Мурильо Джейсон 4 0
3. Олаза Лукас 4 0
4. Тапия Ренато 4 0
5. Аспас Яго 3 0
6. Мальо Уго 3 0
7. Пейнадо Франсиско 3 0
8. Фонтан Хосе 1 1
9. Родригес Мигель 2 0
10. Нолито Агудо 2 0
11. Денис Суарес 2 0
12. Араухо Нестор 1 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 3 1
2. Санчес Герман 4 0
3. Монторо Анхель 2 0
4. Фулкье Димитри 2 0
5. Пуэртас Антонио 2 0
6. Эррера Янгель 2 0
7. Суарес Луис III 2 0
8. Сольдадо Роберто 1 0
9. Кенеди Роберт 1 0
10. Вико Федерико 1 0
11. Дуарте Домингуш 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3)
 Гранада 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта
Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада
Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Гранада: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Гранада 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:3 Сельта Примера Сельта 3:1 Гранада Примера
Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Сельта Примера Гранада 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Гранада Примера Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Сельта Примера Гранада 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
2. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
14. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
15. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Сельта 52.6% (80)
X 27.6% (42)
Гранада 19.7% (30)
Все прогнозы
2.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 1.85 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.48 3.96
  3.16 1.66 8.30

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.06 6.30 1.12 5.30 1.15 2.14 1.77 1.81 2.08 2.05 1.75 1.32 3.65 1.17 4.90 1.06 7.10 1.14 5.55 1.01 23.00 1.02 13.00
8.70 1.07 7.00 1.12 2.91 1.42 2.21 1.68 1.69 2.30 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.90 1.07 8.80 1.01 17.25
2.71 1.49 2.35 1.64 1.98 1.90 1.69 2.25 1.79 2.09 1.50 2.71 2.21 1.71 1.73 2.18 1.51 2.64 1.43 2.92 1.44 2.91 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.52 1.52 1.70 2.15 1.60 2.33 1.09 7.90 1.07 8.40
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.90
2.34 1.64 1.93 1.96 1.48 2.74 1.32 3.51 1.35 3.47 1.46 2.82 1.26 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.53 2.37 1.19 4.30
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.17 4.70 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Сельта 3:1 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 3:1 Гранада

Исход игры
Сельта
52.6% (80)
Ничья
27.6% (42)
Гранада
19.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
44% (66)
Меньше
56% (84)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
2:1 Сельта
28.9% (44)
1:1 Ничья
26.3% (40)
1:0 Сельта
15.8% (24)
1:2 Гранада
10.5% (16)
0:1 Гранада
6.6% (10)
2:0 Сельта
5.9% (9)
3:2 Сельта
1.3% (2)
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