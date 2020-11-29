21' Желтая карточкаМурильо Джейсон
0:1
25' ГолСуарес Луис III
1:1
27' ГолНолито Агудо
45' Желтая карточкаТапия Ренато
53' Желтая карточкаФулкье Димитри
2:1
81' ГолБаэса Мигель
3:1
85' ГолПейнадо Франсиско
90' Желтая карточкаПуэртас Антонио
90' Желтая карточкаОлаза Лукас
90' Желтая карточкаЙокушлу Окай
90' Желтая карточкаСольдадо Роберто
90' Желтая карточкаМальо Уго
90' Красная карточкаЙокушлу Окай
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельНападающий
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Нева КарлосПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
25'
0:1
27'
1:1
45'
53'
81'
2:1
85'
3:1
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.45
|2.
|Нолито Агудо
|2
|0.18
|3.
|Мина Сантьяго
|1
|0.09
|4.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.09
|5.
|Баэса Мигель
|1
|0.09
|6.
|Каррейра Серхио
|1
|0.09
|7.
|Денис Суарес
|0
|0
|8.
|Олаза Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0.2
|2.
|Эррера Янгель
|2
|0.2
|3.
|Милья Луис
|1
|0.1
|4.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.1
|5.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.1
|6.
|Видаль Молина
|1
|0.1
|7.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.1
|8.
|Санчес Герман
|1
|0.1
|9.
|Суарес Луис III
|1
|0.1
|10.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|11.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|2.
|Мурильо Джейсон
|4
|0
|3.
|Олаза Лукас
|4
|0
|4.
|Тапия Ренато
|4
|0
|5.
|Аспас Яго
|3
|0
|6.
|Мальо Уго
|3
|0
|7.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|8.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|9.
|Родригес Мигель
|2
|0
|10.
|Нолито Агудо
|2
|0
|11.
|Денис Суарес
|2
|0
|12.
|Араухо Нестор
|1
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|3
|1
|2.
|Санчес Герман
|4
|0
|3.
|Монторо Анхель
|2
|0
|4.
|Фулкье Димитри
|2
|0
|5.
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0
|7.
|Суарес Луис III
|2
|0
|8.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|9.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|10.
|Вико Федерико
|1
|0
|11.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|12.
|Нева Карлос
|1
|0
|13.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|Гранада
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +3 =9 -8Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта
Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +11 =4 -5Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада
Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Сельта: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Гранада: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Сельта Примера Гранада 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Гранада Примера Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Сельта Примера Гранада 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Гранада Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 10
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 3:1 Гранада
Исход игры
Сельта
52.6% (80)
Ничья
27.6% (42)
Гранада
19.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
44% (66)
Меньше
56% (84)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
2:1 Сельта
28.9% (44)
1:1 Ничья
26.3% (40)
1:0 Сельта
15.8% (24)
1:2 Гранада
10.5% (16)
0:1 Гранада
6.6% (10)
2:0 Сельта
5.9% (9)
3:2 Сельта
1.3% (2)
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