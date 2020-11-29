Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Насьонал Мадейра
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
21
Са
Педру
20
Лукинья
13
Daniel
VI
44
Сезар
Жулио
77
Жоао
Виктор
14
Микаэл
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIЗащитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Safawi Rasid
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
13 Daniel VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Жоао ВикторПолузащитник
-
14 Микаэл РубенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Коррея РуйЗащитник
-
17 Вигариу ЖоауЗащитник
-
45 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Горре КенджиПолузащитник
-
35 Bryan RochezНападающий
-
55 Nuno Borges2
-
-
Главный тренер: Luis Freire
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.14
|2.
|Фабрисио Месиас
|1
|0.14
|3.
|Денер Клементе
|1
|0.14
|4.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.14
|5.
|Гомеш Бету
|1
|0.14
|6.
|Муфи Фахд
|0
|0
|7.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|8.
|Виллиан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bryan Rochez
|1
|0.14
|2.
|Nuno Borges2
|1
|0.14
|3.
|Вити Витиньеш
|0
|0
|4.
|Горре Кенджи
|0
|0
|5.
|Альхассан Абдуллахи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андзаи Коки
|2
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|2
|0
|3.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|4.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|5.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|6.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|7.
|Денер Клементе
|1
|0
|8.
|Са Педру
|1
|0
|9.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|10.
|Канде Фали
|1
|0
|11.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Азуни Ларри
|2
|0
|2.
|Lucas Kal
|2
|0
|3.
|Жоао Виктор
|1
|0
|4.
|Рамуш Франсишку
|1
|0
|5.
|Горре Кенджи
|1
|0
|6.
|Альхассан Абдуллахи
|1
|0
|7.
|Pedro Henrique3
|1
|0
|8.
|Nuno Borges2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|Насьонал Мадейра
|0
|0
|0
|60% (3)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе
Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +9 =8 -3Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра
Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Санта-Клара 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:1 Бенфика-2 Пенафьел 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Академика Насьонал Мадейра 5:1 Вилафранкенше Мафра 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Лейшоэш Шавиш 0:2 Насьонал Мадейра Кова-Пьедаде 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Оливейренсе Академику Визеу 0:0 Насьонал Мадейра Эшторил 1:2 Насьонал Мадейра
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Насьонал Мадейра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|4.
|Брага
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|6 - 7
|13
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Тондела
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 14
|8
|13.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|15.
|Боавишта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Порту
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Маритиму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|15.
|Боавишта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Бенфика
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|Боавишта
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Тондела
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Насьонал Мадейра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Насьонал Мадейра
Исход игры
Портимоненсе
39.9% (59)
Ничья
40.5% (60)
Насьонал Мадейра
19.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
26.21% (38)
Меньше
73.79% (107)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (53)
1:0 Портимоненсе
19.6% (29)
2:1 Портимоненсе
14.9% (22)
1:2 Насьонал Мадейра
9.5% (14)
0:1 Насьонал Мадейра
8.1% (12)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:0 Портимоненсе
2.7% (4)
0:2 Насьонал Мадейра
2% (3)
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