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  3. Португалия
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Насьонал Мадейра
0' 5'
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
2
Маурисио
Антонио
3
Поссиньоло
Лукас
22
Андзаи
Коки
11
Оливейро
Андерсон
II
21
Са
Педру
7
Денер
Клементе
20
Лукинья
9
Фабрисио
Месиас
16
Сезар
Жулио
VII
13
Daniel
VI
27
Ruben
Freitas
3
Lucas
Kal
4
Pedro
Henrique3
44
Сезар
Жулио
7
Камачу
Жоау
6
Альхассан
Абдуллахи
10
Козьелло
Венсан
77
Жоао
Виктор
14
Микаэл
Рубен
94
Риаскос
Брайан
Портимоненсе
4-4-2
Насьонал Мадейра
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боа Морте Аилтон 1 0.14
2. Фабрисио Месиас 1 0.14
3. Денер Клементе 1 0.14
4. Оливейро Андерсон II 1 0.14
5. Гомеш Бету 1 0.14
6. Муфи Фахд 0 0
7. Фернандес Лукас IV 0 0
8. Виллиан II 0 0
Насьонал Мадейра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bryan Rochez 1 0.14
2. Nuno Borges2 1 0.14
3. Вити Витиньеш 0 0
4. Горре Кенджи 0 0
5. Альхассан Абдуллахи 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Андзаи Коки 2 0
2. Маурисио Антонио 2 0
3. Фернандес Лукас IV 2 0
4. Ваш Те Рикарду 1 0
5. Велинтон Соуза 1 0
6. Сезар Жулио VII 1 0
7. Денер Клементе 1 0
8. Са Педру 1 0
9. Боа Морте Аилтон 1 0
10. Канде Фали 1 0
11. Оливейро Андерсон II 1 0
Насьонал Мадейра
# Игрок      
1. Азуни Ларри 2 0
2. Lucas Kal 2 0
3. Жоао Виктор 1 0
4. Рамуш Франсишку 1 0
5. Горре Кенджи 1 0
6. Альхассан Абдуллахи 1 0
7. Pedro Henrique3 1 0
8. Nuno Borges2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3) 0
 Насьонал Мадейра 0 0 0 60% (3) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе
Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра
Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Санта-Клара 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:1 Бенфика-2 Пенафьел 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Академика Насьонал Мадейра 5:1 Вилафранкенше Мафра 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Лейшоэш Шавиш 0:2 Насьонал Мадейра Кова-Пьедаде 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Оливейренсе Академику Визеу 0:0 Насьонал Мадейра Эшторил 1:2 Насьонал Мадейра

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Насьонал Мадейра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:1 Портимоненсе Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
Насьонал Мадейра 3:1 Портимоненсе Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Порту Заявка 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Бенфика Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
4. Брага Заявка 7 5 0 2 12 - 7 15
5. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 1 3 6 - 7 13
6. Пасуш де Феррейра Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Насьонал Мадейра Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8. Риу Аве Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
9. Санта-Клара Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
10. Фамаликан Заявка 8 2 3 3 11 - 16 9
11. Морейренсе Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Тондела Заявка 8 2 2 4 6 - 14 8
13. Маритиму Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14. Белененсеш Заявка 7 1 4 2 3 - 5 7
15. Боавишта Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
16. Фаренсе Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17. Жил Висенте Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
18. Портимоненсе Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
2. Бенфика Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Порту Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Пасуш де Феррейра Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Морейренсе Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Тондела Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Брага Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
9. Фамаликан Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
10. Жил Висенте Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Маритиму Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Риу Аве Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Санта-Клара Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Фаренсе Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
15. Боавишта Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Витория Гимарайнш Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
17. Белененсеш Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
18. Портимоненсе Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Витория Гимарайнш Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Порту Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Бенфика Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
6. Санта-Клара Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Риу Аве Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Насьонал Мадейра Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Белененсеш Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Фамаликан Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Портимоненсе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Маритиму Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Боавишта Заявка 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Пасуш де Феррейра Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Фаренсе Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Тондела Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Жил Висенте Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Морейренсе Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Портимоненсе 39.9% (59)
X 40.5% (60)
Насьонал Мадейра 19.6% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Насьонал Мадейра
2.21
3.49
3.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.45 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.40 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.42 3.42
  2.21 3.49 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Насьонал Мадейра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.70 1.07 3.25 1.31 2.50 1.53 2.04 1.78 1.79 2.02 1.71 2.14 1.40 2.75 1.29 3.50 1.11 5.80 1.09 6.70 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 19.50
8.50 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.10 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.25 1.06 6.80 1.00 11.00
3.47 1.33 2.62 1.53 2.10 1.79 1.83 2.07 1.63 2.37 1.44 2.93 1.31 3.66 1.11 7.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.84 1.96 1.38 2.90 1.10 6.10
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
2.95 1.44 2.42 1.61 1.88 2.01 1.55 2.57 1.40 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.20 1.25 3.75
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.94
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Насьонал Мадейра

Исход игры
Портимоненсе
39.9% (59)
Ничья
40.5% (60)
Насьонал Мадейра
19.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
26.21% (38)
Меньше
73.79% (107)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (53)
1:0 Портимоненсе
19.6% (29)
2:1 Портимоненсе
14.9% (22)
1:2 Насьонал Мадейра
9.5% (14)
0:1 Насьонал Мадейра
8.1% (12)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:0 Портимоненсе
2.7% (4)
0:2 Насьонал Мадейра
2% (3)
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