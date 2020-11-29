18
Альба
Жорди
22
Навас
Рауль
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
37 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
79 Владение мячом, % 21
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фати Ансу
|4
|0.44
|2.
|Месси Лионель
|3 (2)
|0.33
|3.
|Гризманн Антуан
|2
|0.22
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.11
|5.
|Роберто Серхи
|1
|0.11
|6.
|Дембеле Усман
|1
|0.11
|7.
|Гонсалес Педро
|1
|0.11
|8.
|Альба Жорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.2
|2.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.1
|3.
|Адриан Лопес
|1
|0.1
|4.
|Будимир Анте
|1
|0.1
|5.
|Торрес Роберто
|1
|0.1
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.1
|7.
|Гарсия Давид III
|1
|0.1
|8.
|Торро Лукас
|0
|0
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Хони Родригес
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|3
|1
|2.
|Пике Херард
|2
|0
|3.
|Месси Лионель
|2
|0
|4.
|Альба Жорди
|2
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Роберто Серхи
|1
|0
|8.
|Дест Серджино
|1
|0
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|10.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|3.
|Видаль Начо
|3
|0
|4.
|Монкайола Хон
|1
|1
|5.
|Перес Иньиго
|1
|0
|6.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|7.
|Будимир Анте
|1
|0
|8.
|Торро Лукас
|1
|0
|9.
|Эррера Серхио
|1
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|11.
|Круз Хуан
|1
|0
|12.
|Барха Энрике
|1
|0
|13.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Осасуна
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев
Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б
Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна
Последние игры между собой
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона 7:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Барселона Примера Барселона 5:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Барселона Примера Осасуна 3:2 Барселона Примера Осасуна 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Осасуна Кубок Короля Барселона 8:0 Осасуна Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Барселона Примера Барселона 1:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|8.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|9.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|11.
|Барселона
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 9
|12
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|8.
|Барселона
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Эйбар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Барселона
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона 1:0 Осасуна
Исход игры
Барселона
98.1% (152)
Ничья
1.9% (3)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (84)
Меньше
44.37% (67)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
2:0 Барселона
38.1% (59)
3:0 Барселона
18.7% (29)
3:1 Барселона
17.4% (27)
2:1 Барселона
11% (17)
1:0 Барселона
4.5% (7)
4:0 Барселона
2.6% (4)
5:2 Барселона
1.3% (2)
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