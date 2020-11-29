  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Осасуна
0'
1:0
30' Гол
 30'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
28
Мингеса
Оскар
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
16
Гонсалес
Педро
21
Де
Йонг
Френки
14
Коутиньо
Филиппе
10
Месси
Лионель
9
Брайтвайт Мартин
7
Гризманн
Антуан
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
22
Навас
Рауль
12
Ронкалья
Факундо
27
Монкайола
Хон
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
7
Хони
Родригес
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
Барселона
4-3-3
Осасуна
4-4-2

Ход матча

23'
 
Круз Хуан
Хони Родригес
30'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.44
2. Месси Лионель 3 (2) 0.33
3. Гризманн Антуан 2 0.22
4. Коутиньо Филиппе 1 0.11
5. Роберто Серхи 1 0.11
6. Дембеле Усман 1 0.11
7. Гонсалес Педро 1 0.11
8. Альба Жорди 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.2
2. Ронкалья Факундо 1 0.1
3. Адриан Лопес 1 0.1
4. Будимир Анте 1 0.1
5. Торрес Роберто 1 0.1
6. Кальери Хонатан 1 0.1
7. Гарсия Давид III 1 0.1
8. Торро Лукас 0 0
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Хони Родригес 0 0
11. Барха Энрике 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 3 1
2. Пике Херард 2 0
3. Месси Лионель 2 0
4. Альба Жорди 2 0
5. Бускетс Серхио 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0
9. Гонсалес Педро 1 0
10. Фати Ансу 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 4 0
2. Ойер Санхурхо 3 0
3. Видаль Начо 3 0
4. Монкайола Хон 1 1
5. Перес Иньиго 1 0
6. Гарсия Рубен 1 0
7. Будимир Анте 1 0
8. Торро Лукас 1 0
9. Эррера Серхио 1 0
10. Унаи Гарсия 1 0
11. Круз Хуан 1 0
12. Барха Энрике 1 0
13. Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Осасуна 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев
Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б
Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона 1:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 7:1 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера
Барселона 7:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Барселона Примера Барселона 5:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Барселона Примера Осасуна 3:2 Барселона Примера Осасуна 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Осасуна Кубок Короля Барселона 8:0 Осасуна Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Барселона Примера Барселона 1:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
2. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
8. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
9. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
10. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
11. Барселона 0:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 9 12
12. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
14. Осасуна 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 9 12
15. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
7. Хетафе Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
8. Барселона 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
13. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
14. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Эйбар Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Осасуна 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 2 5
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Барселона 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14. Гранада Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
18. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
19. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
20. Атлетик Б Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Брайтвайт!!!
    Атака через левый фланг, прострел на линию вратарской, Брайтвайт сперва пробил точно во вратаря, а затем успешно сыграл на добивании.
  • Фол, нарушение
    30'
    Ответ гостей завершается фолом со стороны Рубена Гарсии.
  • Угловой
    29'
    Очередное наступление "Барселоны" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Месси, следует розыгрыш, а затем и подача в штрафную, после чего Коутиньо пробил выше перекладины.
  • 28'
    Игрокам "Осасуны" похоже нравится играть на своей половине. Ведь даже отняв мяч, они не спешат перейти центр поля.
  • 27'
    "Барселона" вновь забрала себе мяч, а "Осасуна" не борется за этот контроль, послушно отошла к своей штрафной.
  • Опасный момент
    26'
    Атака "Барселоны" чуть не завершается взятием ворот, только вот Гризманн не смог переиграть голкипера. А ведь это был выход один на один. Великолепный пас у Коутиньо получился.
  • Замена
    25'
    Хони Родригес уступает место Крузу.
  • 24'
    Хагоба Аррасате, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Хони Родригес действительно матч продолжить не сможет. Задняя поверхность бедра.
  • Травма, повреждение
    23'
    Хони Родригес присел на газон. Веротяно, седьмой номер, лидер "Осасуны" не сможет продолжить игру.
  • 22'
    "Осасуна" вновь оккупировала ворота "Барселоны". Кажется, хозяева в небольшом шоке от такой наглости. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Ленгле фолит, до ворот метров 30.
  • 20'
    Ответ хозяев поля не заставил себя долго ждать. Коутиньо заряжает по воротам с 25 метров. Точно по центру мяч направлен, вратарь на месте.
  • Опасный момент
    19'
    Будимир подставил ногу под навес Хони Родригеса, только вот с линии вратарской мяч отправлен на пустые трибуны.
  • 18'
    У "Осасуны" много суеты - возможно, они тоже пытаются соответствовать высокому уровню, действовать в касание, но ошибки у них случаются чаще.
  • Опасный момент
    17'
    А вот это уже опаснее было. Опять француз обострял, только в этот раз Серхио Эррере не пришлось вступать в игру, мяч летит в сантиметре от правой штанги.
  • Опасный момент
    16'
    Гризманн подхватил мяч у линии штрафной и запустил его в сторону ворот соперника, Серхио Эррера успел среагировать, хотя игровой снаряд может и мимо цели летел.
  • 16'
    А вот когда мяч у "Осасуны", гости не спешат переходить центр поля. Очевидно, что Хагоба Аррасате просит команду прежде всего сыграть надежно у своих ворот.
  • 15'
    Аргентинец пробил сильно, но угодил мячом в стенку.
  • Фол, нарушение
    14'
    Де Йонг получает по ногам. До ворот около 29 метров, у мяча Месси.
  • Угловой
    13'
    Извлечь выгоду из корнера хозяевам не получилось, но и игроки "Осасуны" не смогли убежать в контратаку. 
  • Опасный момент
    12'
    Месси на Гризманна, тот обвел вышедшего вратаря и покатил на Коутиньо, который пробил в касание с 13 метров, однако защитник гостей вынес мяч с линии ворот на угловой.
  • Угловой
    11'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Осасуны". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • Фол, нарушение
    10'
    Сфолили гости в атаке. Они стараются быстро убегать вперед, перехватывая мяч. Но чего-то серьезного впереди пока не добились.
  • 9'
    Альба прострелил с левого края штрафной вдоль ворот, но до мяча никто из своих не дотянулся.
  • 8'
    Хагоба Аррасате постоянно работает у бровки, ни на секунду главный тренер "Осасуны" еще не садился на скамейку.
  • 8'
    Без мяча пребывают гости, удивляться этому не стоит, они приехали за ничьей и будут довольны двумя нулями по итогам встречи.
  • Фол, нарушение
    7'
    Досталось по ногам Брайтвайту в центральном круге.
  • 6'
    "Барселона" основательно завладела мячом и начинает свое излюбленное катание. Заманивает соперника, раскачивает, ищет продолжения.
  • Угловой
    5'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.
  • Фол, нарушение
    4'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Антонио Матеу Лаоса. Фиксирует судья первое в матче нарушение правила, не прав оказался Унаи Гарсия в середине поля.
  • 3'
    "Барселона" снова получила мяч. Но подобраться к воротам "Осасуны" не получается - все зоны закрыты.
  • 2'
    Гости дождались ошибку соперника, перехватили мяч и довольно красиво, хоть и не слишком продолжительно покатали его в центре поля, едва не убежав в атаку.
  • 1'
    "Барселона" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Кумана.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 7.20 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.90 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.80 11.50
  1.27 6.09 10.92

Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 1.01 4.75 1.18 3.90 1.25 2.35 1.58 1.87 1.92 2.00 1.83 1.55 2.45 1.28 3.60 1.22 4.20 1.17 5.00 1.13 5.50 1.04 9.50 1.03 9.70
6.45 1.12 5.45 1.16 3.00 1.40 2.33 1.62 1.82 2.10 1.46 2.76 1.33 3.36 1.16 5.45 1.13 6.20 1.04 10.75
4.90 1.19 2.37 1.62 2.10 1.79 1.82 2.06 1.63 2.36 1.51 2.67 1.59 2.44 1.45 2.89 1.18 5.08 1.11 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.70 1.45 1.77 2.04 1.35 3.15 1.35 3.20
4.70 1.20 3.20 1.35 1.79 2.02 1.36 3.15 1.22 4.25
2.69 1.50 2.20 1.72 1.69 2.24 1.44 2.89 1.32 3.53 1.55 2.55 1.32 3.55 1.25 4.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.60 1.72 2.08 1.42 2.80
5.90 1.13 4.45 1.21 2.20 1.67 1.66 2.22 1.39 3.00 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.97
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
Где смотреть матч Барселона 1:0 Осасуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Барселона 1:0 Осасуна

Исход игры
Барселона
98.1% (152)
Ничья
1.9% (3)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (84)
Меньше
44.37% (67)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
2:0 Барселона
38.1% (59)
3:0 Барселона
18.7% (29)
3:1 Барселона
17.4% (27)
2:1 Барселона
11% (17)
1:0 Барселона
4.5% (7)
4:0 Барселона
2.6% (4)
5:2 Барселона
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный