"Барселона" вновь забрала себе мяч, а "Осасуна" не борется за этот контроль, послушно отошла к своей штрафной.

Игрокам "Осасуны" похоже нравится играть на своей половине. Ведь даже отняв мяч, они не спешат перейти центр поля.

Очередное наступление "Барселоны" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Месси, следует розыгрыш, а затем и подача в штрафную, после чего Коутиньо пробил выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Брайтвайт!!! Атака через левый фланг, прострел на линию вратарской, Брайтвайт сперва пробил точно во вратаря, а затем успешно сыграл на добивании.

26' Атака "Барселоны" чуть не завершается взятием ворот, только вот Гризманн не смог переиграть голкипера. А ведь это был выход один на один. Великолепный пас у Коутиньо получился.

25' Хони Родригес уступает место Крузу.

24' Хагоба Аррасате, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Хони Родригес действительно матч продолжить не сможет. Задняя поверхность бедра.

23' Хони Родригес присел на газон. Веротяно, седьмой номер, лидер "Осасуны" не сможет продолжить игру.

22' "Осасуна" вновь оккупировала ворота "Барселоны". Кажется, хозяева в небольшом шоке от такой наглости.

21' Ленгле фолит, до ворот метров 30.

20' Ответ хозяев поля не заставил себя долго ждать. Коутиньо заряжает по воротам с 25 метров. Точно по центру мяч направлен, вратарь на месте.

19' Будимир подставил ногу под навес Хони Родригеса, только вот с линии вратарской мяч отправлен на пустые трибуны.

18' У "Осасуны" много суеты - возможно, они тоже пытаются соответствовать высокому уровню, действовать в касание, но ошибки у них случаются чаще.

17' А вот это уже опаснее было. Опять француз обострял, только в этот раз Серхио Эррере не пришлось вступать в игру, мяч летит в сантиметре от правой штанги.

16' Гризманн подхватил мяч у линии штрафной и запустил его в сторону ворот соперника, Серхио Эррера успел среагировать, хотя игровой снаряд может и мимо цели летел.

16' А вот когда мяч у "Осасуны", гости не спешат переходить центр поля. Очевидно, что Хагоба Аррасате просит команду прежде всего сыграть надежно у своих ворот.

15' Аргентинец пробил сильно, но угодил мячом в стенку.

14' Де Йонг получает по ногам. До ворот около 29 метров, у мяча Месси.

13' Извлечь выгоду из корнера хозяевам не получилось, но и игроки "Осасуны" не смогли убежать в контратаку.

12' Месси на Гризманна, тот обвел вышедшего вратаря и покатил на Коутиньо, который пробил в касание с 13 метров, однако защитник гостей вынес мяч с линии ворот на угловой.

11' Первый угловой зарабатывают игроки "Осасуны". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

10' Сфолили гости в атаке. Они стараются быстро убегать вперед, перехватывая мяч. Но чего-то серьезного впереди пока не добились.

9' Альба прострелил с левого края штрафной вдоль ворот, но до мяча никто из своих не дотянулся.

8' Хагоба Аррасате постоянно работает у бровки, ни на секунду главный тренер "Осасуны" еще не садился на скамейку.

8' Без мяча пребывают гости, удивляться этому не стоит, они приехали за ничьей и будут довольны двумя нулями по итогам встречи.

7' Досталось по ногам Брайтвайту в центральном круге.

6' "Барселона" основательно завладела мячом и начинает свое излюбленное катание. Заманивает соперника, раскачивает, ищет продолжения.

5' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

4' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Антонио Матеу Лаоса. Фиксирует судья первое в матче нарушение правила, не прав оказался Унаи Гарсия в середине поля.

3' "Барселона" снова получила мяч. Но подобраться к воротам "Осасуны" не получается - все зоны закрыты.

2' Гости дождались ошибку соперника, перехватили мяч и довольно красиво, хоть и не слишком продолжительно покатали его в центре поля, едва не убежав в атаку.

1' "Барселона" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой футболисты гостей.