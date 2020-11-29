Аланьяспор
1:0
Конец матча
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Коньяспор
11' Желтая карточкаМубандже Жак-Франсуа
14' Желтая карточкаКравец Артём
25' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
1:0
38' ГолБабакар Хоума
45' Желтая карточкаУлудаг Алпер
74' Желтая карточкаБакасетас Тасос
75' Желтая карточкаМилошевич Дени
80' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
90' Желтая карточкаАксой Фатих
91
Давидсон
89
Скубич
Нейц
25
Улудаг
Алпер
23
Кравец
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cagdas Atan
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
35 Оруч ОзанВратарь
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
-
10 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
14'
25'
38'
1:0
45'
74'
75'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|6
|0.67
|2.
|Бабакар Хоума
|3
|0.33
|3.
|Барейро Адам
|3
|0.33
|4.
|Колкер Стивен
|2
|0.22
|5.
|Бакасетас Тасос
|1
|0.11
|6.
|Кутлу Беркан
|1
|0.11
|7.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.11
|8.
|Учан Салих
|1
|0.11
|9.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0.11
|10.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|11.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|5 (1)
|0.56
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.22
|3.
|Скубич Нейц
|1
|0.11
|4.
|Чагиран Муса
|1
|0.11
|5.
|Евтович Марко
|1
|0.11
|6.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|7.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|8.
|Милошевич Дени
|0
|0
|9.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|10.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|3
|0
|2.
|Давидсон
|3
|0
|3.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0
|4.
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|5.
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|6.
|Бабакар Хоума
|1
|0
|7.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|8.
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|9.
|Сиопис Манолис
|1
|0
|10.
|Аксой Фатих
|1
|0
|11.
|Кутлу Беркан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|2.
|Евтович Марко
|3
|0
|3.
|Кравец Артём
|2
|0
|4.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|5.
|Милошевич Дени
|2
|0
|6.
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|7.
|Чалык Ахмет
|2
|0
|8.
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|9.
|Демирбаг Адиль
|2
|0
|10.
|Мия Фарук
|2
|0
|11.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|12.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|13.
|Скубич Нейц
|1
|0
|14.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|15.
|Шенгелия Леван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аланьяспор
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|Коньяспор
|0
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|50% (5)
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +12 =5 -3Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор
Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|4.
|Касымпаша
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|6.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 11
|13
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|20.
|Генчлербирлиги
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|3.
|Касымпаша
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Малатьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|8.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Генчлербирлиги
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|12.
|Хатайспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|4
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Касымпаша
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|Генчлербирлиги
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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