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  3. Испания
Вильярреал
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Эльче
0'
23' Желтая карточка
Милья Пере
47'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
7
Морено
Херард
32
Баэна
Алехандро
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
24
Хосема
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
Вильярреал
4-3-3
Эльче
4-4-2

Ход матча

23'
 
Милья Пере
46'
Кубо Такефуса
Баэна Алехандро
 
46'
Алькасер Пако
Чуквезе Саму
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 6 (4) 0.5
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.42
3. Чуквезе Саму 1 0.08
4. Парехо Даниэль 1 0.08
5. Тригерос Мануэль 1 0.08
6. Торрес Пау II 1 0.08
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.2
2. Моренте Тете 2 0.2
3. Фернандес Хосан 2 0.2
4. Бое Лукас 2 0.2
5. Милья Пере 1 0.1
6. Хосема 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 4 0
2. Педраса Альфонсо 4 0
3. Кубо Такефуса 1 1
4. Альбиоль Рауль 2 0
5. Марио Гаспар 2 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Гомес Мойсес 1 0
8. Тригерос Мануэль 1 0
9. Морено Херард 1 0
10. Пино Йереми 1 0
11. Торрес Пау II 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Барраган Антонио 2 0
4. Гутьеррес Хосе 2 0
5. Марконе Иван 2 0
6. Милья Пере 2 0
7. Мфулу Оменуке 2 0
8. Фернандес Хосан 2 0
9. Диего Гонсалес VII 2 0
10. Верду Гонсало 2 0
11. Кальво Даниэль 1 0
12. Фидель Чавес 1 0
13. Санчес-Миньо Хуан 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 0 40% (6) 6.67% (1)
 Эльче 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал
Эльче Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче
Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вильярреал 1:0 Эльче Примера Эльче 2:2 Вильярреал Примера Эльче 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:1 Эльче Примера
Эльче 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:2 Эльче Кубок Короля Эльче 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Вильярреал Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Вильярреал 0:0 Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче 0:0 Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
14. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Вильярреал 96.7% (147)
X 2% (3)
Эльче 1.3% (2)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Эльче
1.68
5.20
9.42
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.63 3.05 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 2.85 9.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.20 9.40
  1.68 2.95 9.42

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.23 4.05 1.16 5.10 1.82 2.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.14 5.55 1.11 6.50 1.05 9.70 1.04 9.20 1.01 17.00
12.50 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.08 1.83 1.61 2.35 1.40 3.00 1.19 4.85 1.15 5.65 1.05 10.75
3.35 1.35 2.69 1.50 1.99 1.89 1.68 2.26 1.47 2.78 1.59 2.44 1.44 2.90 1.88 2.00 1.66 2.30 1.45 2.85 1.47 2.85 1.38 3.19 1.14 6.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.16 5.30
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
1.50 2.68 1.29 3.78 1.77 2.12 1.49 2.72 1.49 2.77 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.42 1.72 2.08 1.32 3.20
4.20 1.23 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эльче

Исход игры
Вильярреал
96.7% (147)
Ничья
2% (3)
Эльче
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.33% (59)
Меньше
60.67% (91)
Обе команды забьют
Да
40.67% (61)
Нет
59.33% (89)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
39.5% (60)
2:1 Вильярреал
28.9% (44)
1:0 Вильярреал
18.4% (28)
3:1 Вильярреал
7.2% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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