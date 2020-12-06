Вильярреал
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Эльче
23' Желтая карточкаМилья Пере
11
Чуквезе
Саму
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
-
37 Jony Alamo
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|6 (4)
|0.5
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.42
|3.
|Чуквезе Саму
|1
|0.08
|4.
|Парехо Даниэль
|1
|0.08
|5.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Торрес Пау II
|1
|0.08
|7.
|Марио Гаспар
|0
|0
|8.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.2
|2.
|Моренте Тете
|2
|0.2
|3.
|Фернандес Хосан
|2
|0.2
|4.
|Бое Лукас
|2
|0.2
|5.
|Милья Пере
|1
|0.1
|6.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|4
|0
|2.
|Педраса Альфонсо
|4
|0
|3.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|4.
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|5.
|Марио Гаспар
|2
|0
|6.
|Коклен Франсис
|1
|0
|7.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|8.
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|9.
|Морено Херард
|1
|0
|10.
|Пино Йереми
|1
|0
|11.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|4
|0
|3.
|Барраган Антонио
|2
|0
|4.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|5.
|Марконе Иван
|2
|0
|6.
|Милья Пере
|2
|0
|7.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|8.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|10.
|Верду Гонсало
|2
|0
|11.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|12.
|Фидель Чавес
|1
|0
|13.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|0
|40% (6)
|6.67% (1)
|Эльче
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал
Эльче Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче
Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|12.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|15.
|Эльче
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|14.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эльче
Исход игры
Вильярреал
96.7% (147)
Ничья
2% (3)
Эльче
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.33% (59)
Меньше
60.67% (91)
Обе команды забьют
Да
40.67% (61)
Нет
59.33% (89)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
39.5% (60)
2:1 Вильярреал
28.9% (44)
1:0 Вильярреал
18.4% (28)
3:1 Вильярреал
7.2% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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