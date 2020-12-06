Вильярреал
0:0
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Эльче
23' Желтая карточкаМилья Пере
64' Желтая карточкаПарехо Даниэль
67' Желтая карточкаФидель Чавес
75' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
81' Желтая карточкаКоклен Франсис
11
Чуквезе
Саму
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
-
37 Jony Alamo
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
64'
67'
75'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|6 (4)
|0.5
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.42
|3.
|Чуквезе Саму
|1
|0.08
|4.
|Парехо Даниэль
|1
|0.08
|5.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Торрес Пау II
|1
|0.08
|7.
|Марио Гаспар
|0
|0
|8.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.2
|2.
|Моренте Тете
|2
|0.2
|3.
|Фернандес Хосан
|2
|0.2
|4.
|Бое Лукас
|2
|0.2
|5.
|Милья Пере
|1
|0.1
|6.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|4
|0
|2.
|Педраса Альфонсо
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|5.
|Марио Гаспар
|2
|0
|6.
|Коклен Франсис
|2
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|1
|0
|8.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|9.
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|10.
|Морено Херард
|1
|0
|11.
|Пино Йереми
|1
|0
|12.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|4
|0
|3.
|Барраган Антонио
|2
|0
|4.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|5.
|Марконе Иван
|2
|0
|6.
|Фидель Чавес
|2
|0
|7.
|Милья Пере
|2
|0
|8.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|9.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|10.
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|11.
|Верду Гонсало
|2
|0
|12.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|13.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|0
|40% (6)
|6.67% (1)
|Эльче
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал
Эльче Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче
Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|12.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|14.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эльче
Исход игры
Вильярреал
96.7% (147)
Ничья
2% (3)
Эльче
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.33% (59)
Меньше
60.67% (91)
Обе команды забьют
Да
40.67% (61)
Нет
59.33% (89)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
39.5% (60)
2:1 Вильярреал
28.9% (44)
1:0 Вильярреал
18.4% (28)
3:1 Вильярреал
7.2% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!