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Вильярреал
0:0
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
23' Желтая карточка
Милья Пере
64' Желтая карточка
Парехо Даниэль
67' Желтая карточка
Фидель Чавес
75' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
81' Желтая карточка
Коклен Франсис
90'+4
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
5
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
7
Морено
Херард
32
Баэна
Алехандро
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
24
Хосема
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
Вильярреал
4-3-3
Эльче
4-4-2

Ход матча

23'
 
Милья Пере
46'
Кубо Такефуса
Баэна Алехандро
 
46'
Алькасер Пако
Чуквезе Саму
 
64'
Парехо Даниэль
 
67'
 
Фидель Чавес
75'
Альбиоль Рауль
 
78'
Коклен Франсис
Иборра Висенте
 
78'
Пино Йереми
Алькасер Пако
 
81'
Коклен Франсис
 
82'
Ниньо Фер
Тригерос Мануэль
 
87'
 
Лукуми Хейсон
Фернандес Хосан
88'
 
Мфулу Оменуке
Моренте Тете

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 6 (4) 0.5
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.42
3. Чуквезе Саму 1 0.08
4. Парехо Даниэль 1 0.08
5. Тригерос Мануэль 1 0.08
6. Торрес Пау II 1 0.08
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.2
2. Моренте Тете 2 0.2
3. Фернандес Хосан 2 0.2
4. Бое Лукас 2 0.2
5. Милья Пере 1 0.1
6. Хосема 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 4 0
2. Педраса Альфонсо 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Кубо Такефуса 1 1
5. Марио Гаспар 2 0
6. Коклен Франсис 2 0
7. Парехо Даниэль 1 0
8. Гомес Мойсес 1 0
9. Тригерос Мануэль 1 0
10. Морено Херард 1 0
11. Пино Йереми 1 0
12. Торрес Пау II 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Барраган Антонио 2 0
4. Гутьеррес Хосе 2 0
5. Марконе Иван 2 0
6. Фидель Чавес 2 0
7. Милья Пере 2 0
8. Мфулу Оменуке 2 0
9. Фернандес Хосан 2 0
10. Диего Гонсалес VII 2 0
11. Верду Гонсало 2 0
12. Кальво Даниэль 1 0
13. Санчес-Миньо Хуан 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 0 40% (6) 6.67% (1)
 Эльче 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал
Эльче Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче
Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вильярреал 1:0 Эльче Примера Эльче 2:2 Вильярреал Примера Эльче 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:1 Эльче Примера
Эльче 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:2 Эльче Кубок Короля Эльче 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Вильярреал Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
14. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Вильярреал 96.7% (147)
X 2% (3)
Эльче 1.3% (2)
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1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.15 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.20 9.40
  2.53 1.77 12.28

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.15 5.30 1.40 2.90 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 1.82 2.05 1.04 10.00 1.03 12.00 1.14 5.55 1.11 6.50 1.05 9.70 1.04 9.20 1.01 17.00
12.50 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.08 1.83 1.61 2.35 1.40 3.00 1.19 4.85 1.15 5.65 1.05 10.75
1.91 1.98 1.57 2.49 2.33 1.65 1.80 2.08 1.56 2.51 1.38 3.19 1.59 2.44 1.44 2.90 1.88 2.00 1.66 2.30 1.45 2.85 1.47 2.85 1.38 3.19 1.14 6.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.16 5.30
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
1.50 2.68 1.29 3.78 1.77 2.12 1.49 2.72 1.49 2.77 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.42 1.72 2.08 1.32 3.20
4.20 1.23 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эльче

Исход игры
Вильярреал
96.7% (147)
Ничья
2% (3)
Эльче
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.33% (59)
Меньше
60.67% (91)
Обе команды забьют
Да
40.67% (61)
Нет
59.33% (89)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
39.5% (60)
2:1 Вильярреал
28.9% (44)
1:0 Вильярреал
18.4% (28)
3:1 Вильярреал
7.2% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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