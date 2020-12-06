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Риу Аве
0:0
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
30' Желтая карточка
Шику Жеральдес
38' Желтая карточка
Мане Карлуш
90'+4
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
33
Сантос
Адерлан
6
Боревкович
Тони
24
Амарал
Педру
7
Желсон
Дала
18
Пеле
Мамаду
5
Филипе
Аугусто
11
Шику
Жеральдес
21
Мане
Карлуш
10
Диего
Лопес
III
20
Леонардо
VI
2
Кэннон
Реджи
5
Авазьем
Чидозье
3
Рами
Адиль
23
Кафумана
Шоу
10
Гомес
Анхель
6
Гарсия
Хави
8
Зауэр
Густаво
11
Нжие
Юсуфа
30
Паулиньо
Жозе
25
Хамаче
Янис
Риу Аве
4-4-2
Боавишта
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиазон Лукас 2 (1) 0.22
2. Мане Карлуш 1 0.11
3. Сантос Адерлан 1 0.11
4. Ryotaro Meshino 1 0.11
5. Диего Лопес III 0 0
6. Пеле Мамаду 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Анхель 3 (1) 0.33
2. Хамаче Янис 2 0.22
3. Зауэр Густаво 2 0.22
4. Гарсия Хави 1 0.11
5. Элис Альберт 1 0.11
6. Мангаш Рикарду 1 0.11
7. Паулиньо Жозе 0 0
8. Бенгуче Хорхе 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Сантос Адерлан 3 0
2. Пеле Мамаду 2 0
3. Боревкович Тони 2 0
4. Пинту Иву 1 0
5. Филипе Аугусто 1 0
6. Диего Лопес III 1 0
7. Мане Карлуш 1 0
8. Ронан 1 0
9. Шику Жеральдес 1 0
10. Ямбор Никола 1 0
11. Амарал Педру 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Гарсия Хави 4 1
2. Авазьем Чидозье 3 0
3. Гомес Анхель 2 0
4. Сантуш Нуну III 2 0
5. Паулиньо Жозе 1 0
6. Леонардо VI 1 0
7. Зауэр Густаво 1 0
8. Мангаш Рикарду 1 0
9. Кэннон Реджи 1 0
10. Рейзиньо Мигель 1 0
11. Кафумана Шоу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 20% (1) 20% (1) 0 0 0 60% (3)
 Боавишта 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе
Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика
Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 2
Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 10
Боавишта 0:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига Риу Аве 3:0 Боавишта Товарищеские матчи Боавишта 1:0 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 2:1 Боавишта Примейра-лига Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Боавишта 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 4:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 7 2 0 23 - 7 23
2. Порту Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
3. Бенфика Заявка 8 6 0 2 19 - 10 18
4. Брага Заявка 8 6 0 2 13 - 7 18
5. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 1 3 7 - 7 16
6. Пасуш де Феррейра Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Санта-Клара Заявка 9 4 1 4 10 - 9 13
8. Риу Аве Заявка 9 2 5 2 5 - 7 11
9. Насьонал Мадейра Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
10. Фамаликан Заявка 9 2 4 3 13 - 18 10
11. Жил Висенте Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
12. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
13. Белененсеш Заявка 8 1 5 2 3 - 5 8
14. Тондела Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
15. Боавишта Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
16. Маритиму Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
17. Портимоненсе Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
18. Фаренсе Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 5 4 0 1 13 - 8 12
2. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Брага Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
5. Пасуш де Феррейра Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6. Морейренсе Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Жил Висенте Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Тондела Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
9. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 0 3 2 - 6 6
10. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Фамаликан Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12. Риу Аве Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
13. Фаренсе Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Санта-Клара Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
15. Маритиму Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Портимоненсе Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Боавишта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Белененсеш Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Витория Гимарайнш Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Бенфика Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Санта-Клара Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Порту Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Риу Аве Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
8. Пасуш де Феррейра Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Белененсеш Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
10. Насьонал Мадейра Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Фамаликан Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Боавишта Заявка 5 0 4 1 7 - 9 4
13. Маритиму Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
14. Портимоненсе Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
15. Жил Висенте Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Фаренсе Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17. Морейренсе Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18. Тондела Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Мане Карлуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Шику Жеральдес получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Рами Адиль уходит с поля. Cristian Devenish выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Риу Аве 71.3% (107)
X 20.7% (31)
Боавишта 8% (12)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 1.18 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.30 3.34
  3.27 1.67 6.97

Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.20 4.20 6.20 1.09 1.17 4.70 2.14 1.71 1.80 1.96 1.12 5.55 1.31 3.40 1.07 7.50 1.07 7.50 1.04 9.00 1.01 15.00 0.00 15.00 0.00 22.00
7.50 1.05 6.30 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.33 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.50 1.04 8.00
1.82 2.06 1.51 2.61 1.22 4.43 1.16 5.44 1.44 2.87 1.28 3.74 1.35 3.25 1.28 3.79 1.49 2.69 1.34 3.31 1.22 4.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.65 2.18 1.05 8.50 1.07 7.50 1.03 10.00
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 8.90
1.37 3.18 1.19 4.67 1.40 2.99 1.26 3.80 1.20 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.52 2.40 1.20 4.40
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Боавишта

Исход игры
Риу Аве
71.3% (107)
Ничья
20.7% (31)
Боавишта
8% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.91% (55)
Меньше
63.09% (94)
Обе команды забьют
Да
55.03% (82)
Нет
44.97% (67)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
32.7% (49)
2:1 Риу Аве
28.7% (43)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Риу Аве
9.3% (14)
1:2 Боавишта
5.3% (8)
0:1 Боавишта
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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