Риу Аве
0:0
Конец матча
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Боавишта
30' Желтая карточкаШику Жеральдес
38' Желтая карточкаМане Карлуш
25
Пинту
Иву
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
21
Мане
Карлуш
20
Леонардо
VI
23
Кафумана
Шоу
10
Гомес
Анхель
11
Нжие
Юсуфа
25
Хамаче
Янис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кафумана ШоуЗащитник
-
10 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Хамаче ЯнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.22
|2.
|Мане Карлуш
|1
|0.11
|3.
|Сантос Адерлан
|1
|0.11
|4.
|Ryotaro Meshino
|1
|0.11
|5.
|Диего Лопес III
|0
|0
|6.
|Пеле Мамаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.33
|2.
|Хамаче Янис
|2
|0.22
|3.
|Зауэр Густаво
|2
|0.22
|4.
|Гарсия Хави
|1
|0.11
|5.
|Элис Альберт
|1
|0.11
|6.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.11
|7.
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|8.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сантос Адерлан
|3
|0
|2.
|Пеле Мамаду
|2
|0
|3.
|Боревкович Тони
|2
|0
|4.
|Пинту Иву
|1
|0
|5.
|Филипе Аугусто
|1
|0
|6.
|Диего Лопес III
|1
|0
|7.
|Мане Карлуш
|1
|0
|8.
|Ронан
|1
|0
|9.
|Шику Жеральдес
|1
|0
|10.
|Ямбор Никола
|1
|0
|11.
|Амарал Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|4
|1
|2.
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|3.
|Гомес Анхель
|2
|0
|4.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|5.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|6.
|Леонардо VI
|1
|0
|7.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|8.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|9.
|Кэннон Реджи
|1
|0
|10.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|11.
|Кафумана Шоу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|0
|60% (3)
|Боавишта
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =7 -5Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе
Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика
Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 2
Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 10
Риу Аве 2:1 Боавишта Примейра-лига Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Боавишта 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 4:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|23 - 7
|23
|2.
|Порту
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|3.
|Бенфика
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 10
|18
|4.
|Брага
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|7 - 7
|16
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 9
|13
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 18
|10
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|3 - 5
|8
|14.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|15.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 8
|12
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Тондела
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|15.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|13.
|Маритиму
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Боавишта
Исход игры
Риу Аве
71.3% (107)
Ничья
20.7% (31)
Боавишта
8% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.91% (55)
Меньше
63.09% (94)
Обе команды забьют
Да
55.03% (82)
Нет
44.97% (67)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
32.7% (49)
2:1 Риу Аве
28.7% (43)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Риу Аве
9.3% (14)
1:2 Боавишта
5.3% (8)
0:1 Боавишта
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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