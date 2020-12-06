Гранада
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Уэска
0:1
21' ГолРико Микель
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
11
Мачис
Дарвин
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0.18
|2.
|Эррера Янгель
|2
|0.18
|3.
|Милья Луис
|1
|0.09
|4.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.09
|5.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.09
|6.
|Видаль Молина
|1
|0.09
|7.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.09
|8.
|Санчес Герман
|1
|0.09
|9.
|Суарес Луис III
|1
|0.09
|10.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|11.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.25
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.17
|3.
|Феррейро Давид
|1
|0.08
|4.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.08
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.08
|6.
|Лопес Педро
|0
|0
|7.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|8.
|Галан Хави
|0
|0
|9.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|3
|1
|2.
|Санчес Герман
|4
|0
|3.
|Монторо Анхель
|2
|0
|4.
|Фулкье Димитри
|2
|0
|5.
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0
|7.
|Суарес Луис III
|2
|0
|8.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|9.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|10.
|Вико Федерико
|1
|0
|11.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|12.
|Нева Карлос
|1
|0
|13.
|Sergio Barcia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|4
|0
|2.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|4.
|Маффео Пабло
|2
|0
|5.
|Галан Хави
|2
|0
|6.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|7.
|Лопес Педро
|1
|0
|8.
|Москера Педро
|1
|0
|9.
|Феррейро Давид
|1
|0
|10.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|11.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|12.
|Сеоане Хайме
|1
|0
|13.
|Думбия Идрисса
|1
|0
|14.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|Уэска
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада
Уэска Последние 20 матчей: +5 =9 -6Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска
Последние игры между собой
Гранада: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|8.
|Гранада
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|20.
|Уэска
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|6.
|Гранада
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Уэска
|1:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Уэска
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 11
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:1 Уэска
Исход игры
Гранада
82.8% (125)
Ничья
13.9% (21)
Уэска
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
30.2% (45)
Меньше
69.8% (104)
Обе команды забьют
Да
43.62% (65)
Нет
56.38% (84)
Популярный счёт
1:0 Гранада
40.4% (61)
2:1 Гранада
24.5% (37)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Гранада
13.2% (20)
3:1 Гранада
3.3% (5)
0:1 Уэска
1.3% (2)
1:2 Уэска
1.3% (2)
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