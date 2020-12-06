  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Уэска
0'
0:1
21' Гол
Рико Микель
29'
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
8
Этеки
Ян
10
Пуэртас
Антонио
7
Суарес
Луис
III
11
Мачис
Дарвин
1
Фернандес
Альваро
III
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
7
Феррейро
Давид
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
6
Рамирес
Сандро
9
Мир
Рафа
Гранада
4-3-3
Уэска
4-4-2

Ход матча

21'
0:1
Рико Микель
(Рамирес Сандро)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 2 0.18
2. Эррера Янгель 2 0.18
3. Милья Луис 1 0.09
4. Монторо Анхель 1 (1) 0.09
5. Сольдадо Роберто 1 0.09
6. Видаль Молина 1 0.09
7. Дуарте Домингуш 1 0.09
8. Санчес Герман 1 0.09
9. Суарес Луис III 1 0.09
10. Фулкье Димитри 0 0
11. Кенеди Роберт 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.25
2. Рамирес Сандро 2 0.17
3. Феррейро Давид 1 0.08
4. Сиовас Димитрис 1 0.08
5. Маффео Пабло 1 0.08
6. Лопес Педро 0 0
7. Карлос Хуан Реал 0 0
8. Галан Хави 0 0
9. Онтиверос Хавьер 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 3 1
2. Санчес Герман 4 0
3. Монторо Анхель 2 0
4. Фулкье Димитри 2 0
5. Пуэртас Антонио 2 0
6. Эррера Янгель 2 0
7. Суарес Луис III 2 0
8. Сольдадо Роберто 1 0
9. Кенеди Роберт 1 0
10. Вико Федерико 1 0
11. Дуарте Домингуш 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 4 0
2. Сиовас Димитрис 2 0
3. Пулидо Хорхе 2 0
4. Маффео Пабло 2 0
5. Галан Хави 2 0
6. Окадзаки Синджи 1 0
7. Лопес Педро 1 0
8. Москера Педро 1 0
9. Феррейро Давид 1 0
10. Рамирес Сандро 1 0
11. Нвакали Келечи 1 0
12. Сеоане Хайме 1 0
13. Думбия Идрисса 1 0
14. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Уэска 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада
Уэска Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска

Последние игры между собой

Гранада: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска 2:1 Гранада Сегунда Гранада 2:0 Уэска Сегунда Гранада 2:0 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
4. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
8. Гранада 0:1 Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
11. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
14. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
15. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска 1:0 Заявка 12 1 7 4 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
6. Гранада 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Уэска 1:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Уэска 1:0 Заявка 7 1 4 2 6 - 11 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Гранада 82.8% (125)
X 13.9% (21)
Уэска 3.3% (5)
Все прогнозы
2.43 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Уэска
3.14
3.00
3.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.00 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.90 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.00 3.30
  3.14 2.61 2.99

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.55 1.14 6.30 1.18 2.18 1.68 2.26 1.72 2.11 1.78 1.79 2.17 1.37 3.05 1.28 3.90 1.11 6.50 1.03 9.00 1.02 13.00 0.00 25.00
6.95 1.10 5.75 1.14 2.44 1.57 2.05 1.79 1.61 2.45 1.21 4.55 1.21 4.55 1.07 8.90 1.06 9.80 1.00 19.25
5.07 1.19 2.58 1.54 2.11 1.79 1.83 2.06 1.54 2.58 1.41 3.04 1.33 3.50 1.19 5.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.51 2.37 1.13 5.80 1.05 8.70
2.43 1.56 1.57 2.40 1.28 3.64 1.06 8.90 1.05 11.00
1.70 2.23 1.43 2.96 1.16 5.69 1.12 6.95 1.28 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.52 2.44 1.18 4.50
2.91 1.41 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Гранада 0:1 Уэска онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Гранада 0:1 Уэска

Исход игры
Гранада
82.8% (125)
Ничья
13.9% (21)
Уэска
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
30.2% (45)
Меньше
69.8% (104)
Обе команды забьют
Да
43.62% (65)
Нет
56.38% (84)
Популярный счёт
1:0 Гранада
40.4% (61)
2:1 Гранада
24.5% (37)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Гранада
13.2% (20)
3:1 Гранада
3.3% (5)
0:1 Уэска
1.3% (2)
1:2 Уэска
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный