  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Бетис
0'
29' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
32' Желтая карточка
Брашанац Дарко
43' Желтая карточка
Перес Иньиго
51' Желтая карточка
Виктор Руис
54'
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
21
Перес
Иньиго
10
Торрес
Роберто
8
Брашанац
Дарко
27
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
19
Гальего
Энрике
17
Будимир
Анте
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
24
Руибаль
Айтор
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лоренцо
Осасуна
4-4-2
Бетис
4-4-2

Ход матча

29'
Эрнандес Аридане
 
32'
Брашанац Дарко
 
43'
Перес Иньиго
 
46'
Ойер Санхурхо
Брашанац Дарко
 
51'
 
Виктор Руис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.18
2. Ронкалья Факундо 1 0.09
3. Адриан Лопес 1 0.09
4. Будимир Анте 1 0.09
5. Торрес Роберто 1 0.09
6. Кальери Хонатан 1 0.09
7. Гарсия Давид III 1 0.09
8. Торро Лукас 0 0
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Хони Родригес 0 0
11. Барха Энрике 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.33
2. Карвалью Вилльям 2 0.17
3. Санабрия Антонио 2 0.17
4. Каналес Серхио 1 0.08
5. Фекир Набиль 1 (1) 0.08
6. Манди Аисса 1 0.08
7. Морон Лоренцо 1 0.08
8. Хоакин Санчес 0 0
9. Морено Алекс 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 4 0
2. Ойер Санхурхо 3 0
3. Видаль Начо 3 0
4. Монкайола Хон 1 1
5. Перес Иньиго 2 0
6. Эрнандес Аридане 2 0
7. Гарсия Рубен 1 0
8. Брашанац Дарко 1 0
9. Будимир Анте 1 0
10. Торро Лукас 1 0
11. Эррера Серхио 1 0
12. Унаи Гарсия 1 0
13. Круз Хуан 1 0
14. Барха Энрике 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 4 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Гидо Родригес 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Монтойя Мартин 0 1
9. Сидней 1 0
10. Санабрия Антонио 1 0
11. Иглесиас Борха 1 0
12. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 50% (4)
 Бетис 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М
Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче
Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Бетис: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Бетис 3:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Бетис Ла Лига Бетис 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Бетис Примера
Бетис 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
4. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
11. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
14. Бетис 0:0 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
15. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна 0:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис 0:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Бетис 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
14. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осасуна 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Осасуна 40.4% (61)
X 45% (68)
Бетис 14.6% (22)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Бетис
3.69
3.30
3.17
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 2.35 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 2.40 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.30 2.98
  3.69 2.20 3.17

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.28 8.00 1.06 1.62 2.27 2.70 1.50 2.15 1.75 1.16 5.10 1.47 2.70 1.03 12.00 1.14 5.80 1.04 10.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 18.50
9.40 1.06 8.30 1.08 3.45 1.32 2.62 1.50 1.88 2.02 1.47 2.72 1.33 3.38 1.14 5.90 1.11 6.75 1.03 13.00
6.75 1.12 2.69 1.50 2.19 1.73 1.76 2.14 1.55 2.54 1.38 3.19 1.91 1.98 1.65 2.32 1.50 2.67 1.58 2.51 1.46 2.90 1.17 5.45 1.11 7.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.16 5.10 1.84 1.97 1.16 5.10 1.12 6.60 1.01 15.00
2.88 1.42 1.90 1.90 1.43 2.83 1.13 6.05 1.09 7.40
1.83 2.06 1.51 2.65 1.21 4.71 1.42 3.00 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.69 2.08 1.29 3.40
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Бетис

Исход игры
Осасуна
40.4% (61)
Ничья
45% (68)
Бетис
14.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
32% (48)
Меньше
68% (102)
Обе команды забьют
Да
74% (111)
Нет
26% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (63)
1:0 Осасуна
20.5% (31)
2:1 Осасуна
17.2% (26)
1:2 Бетис
9.3% (14)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Бетис
2.6% (4)
1:3 Бетис
2.6% (4)
2:0 Осасуна
2% (3)
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