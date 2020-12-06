29' Желтая карточкаЭрнандес Аридане
32' Желтая карточкаБрашанац Дарко
43' Желтая карточкаПерес Иньиго
51' Желтая карточкаВиктор Руис
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Саверио КикеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марин КарлосВратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
29'
32'
43'
51'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.18
|2.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.09
|3.
|Адриан Лопес
|1
|0.09
|4.
|Будимир Анте
|1
|0.09
|5.
|Торрес Роберто
|1
|0.09
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.09
|7.
|Гарсия Давид III
|1
|0.09
|8.
|Торро Лукас
|0
|0
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Хони Родригес
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.33
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.17
|3.
|Санабрия Антонио
|2
|0.17
|4.
|Каналес Серхио
|1
|0.08
|5.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.08
|6.
|Манди Аисса
|1
|0.08
|7.
|Морон Лоренцо
|1
|0.08
|8.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|9.
|Морено Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|3.
|Видаль Начо
|3
|0
|4.
|Монкайола Хон
|1
|1
|5.
|Перес Иньиго
|2
|0
|6.
|Эрнандес Аридане
|2
|0
|7.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|8.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|9.
|Будимир Анте
|1
|0
|10.
|Торро Лукас
|1
|0
|11.
|Эррера Серхио
|1
|0
|12.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|13.
|Круз Хуан
|1
|0
|14.
|Барха Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манди Аисса
|3
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|4
|1
|3.
|Бартра Марк
|3
|0
|4.
|Фекир Набиль
|3
|0
|5.
|Гидо Родригес
|3
|0
|6.
|Каналес Серхио
|2
|0
|7.
|Морено Алекс
|2
|0
|8.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|9.
|Сидней
|1
|0
|10.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|12.
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|Бетис
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М
Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче
Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Бетис: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Бетис 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|14.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Бетис
Исход игры
Осасуна
40.4% (61)
Ничья
45% (68)
Бетис
14.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
32% (48)
Меньше
68% (102)
Обе команды забьют
Да
74% (111)
Нет
26% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (63)
1:0 Осасуна
20.5% (31)
2:1 Осасуна
17.2% (26)
1:2 Бетис
9.3% (14)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Бетис
2.6% (4)
1:3 Бетис
2.6% (4)
2:0 Осасуна
2% (3)
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