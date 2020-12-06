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  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
0:2
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
29' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
32' Желтая карточка
Брашанац Дарко
43' Желтая карточка
Перес Иньиго
51' Желтая карточка
Виктор Руис
63' Желтая карточка
Морон Лоренцо
0:1
76' Гол
Иглесиас Борха
0:2
90' Гол
Миранда Хуан
90'+4
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
21
Перес
Иньиго
10
Торрес
Роберто
8
Брашанац
Дарко
27
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
19
Гальего
Энрике
17
Будимир
Анте
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
24
Руибаль
Айтор
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лоренцо
Осасуна
4-4-2
Бетис
4-4-2

Ход матча

29'
Эрнандес Аридане
 
32'
Брашанац Дарко
 
43'
Перес Иньиго
 
46'
Ойер Санхурхо
Брашанац Дарко
 
51'
 
Виктор Руис
63'
 
Морон Лоренцо
65'
Кальери Хонатан
Гальего Энрике
 
72'
 
Иглесиас Борха
Морон Лоренцо
73'
Барха Энрике
Гарсия Рубен
 
76'
0:1
Иглесиас Борха
(Руибаль Айтор)
80'
Видаль Начо
Перес Иньиго
 
82'
 
Хоакин Санчес
Гуардадо Андрес
82'
 
Миранда Хуан
Руибаль Айтор
90'
0:2
Миранда Хуан
(Хоакин Санчес)
90'
 
Сидней
Фекир Набиль

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.18
2. Ронкалья Факундо 1 0.09
3. Адриан Лопес 1 0.09
4. Будимир Анте 1 0.09
5. Торрес Роберто 1 0.09
6. Кальери Хонатан 1 0.09
7. Гарсия Давид III 1 0.09
8. Торро Лукас 0 0
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Хони Родригес 0 0
11. Барха Энрике 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.33
2. Карвалью Вилльям 2 0.17
3. Санабрия Антонио 2 0.17
4. Каналес Серхио 1 0.08
5. Фекир Набиль 1 (1) 0.08
6. Манди Аисса 1 0.08
7. Иглесиас Борха 1 0.08
8. Морон Лоренцо 1 0.08
9. Миранда Хуан 1 0.08
10. Хоакин Санчес 0 0
11. Морено Алекс 0 0
12. Руибаль Айтор 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 4 0
2. Ойер Санхурхо 3 0
3. Видаль Начо 3 0
4. Монкайола Хон 1 1
5. Перес Иньиго 2 0
6. Эрнандес Аридане 2 0
7. Гарсия Рубен 1 0
8. Брашанац Дарко 1 0
9. Будимир Анте 1 0
10. Торро Лукас 1 0
11. Эррера Серхио 1 0
12. Унаи Гарсия 1 0
13. Круз Хуан 1 0
14. Барха Энрике 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 4 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Гидо Родригес 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Монтойя Мартин 0 1
9. Сидней 1 0
10. Виктор Руис 1 0
11. Санабрия Антонио 1 0
12. Иглесиас Борха 1 0
13. Акуоку Поль 1 0
14. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 50% (4)
 Бетис 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М
Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе
Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче
Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Бетис: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Бетис 3:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Бетис Ла Лига Бетис 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Бетис Примера
Бетис 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Вильярреал 0:0 Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче 0:0 Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
14. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Осасуна 40.4% (61)
X 45% (68)
Бетис 14.6% (22)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.92 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.30 2.98
  4.43 1.77 3.96

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.27 1.62 8.00 1.06 1.25 3.90 2.70 1.50 2.15 1.75 1.04 10.00 1.47 2.70 1.03 12.00 1.14 5.80 1.04 10.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 18.50
9.40 1.06 8.30 1.08 3.45 1.32 2.62 1.50 1.88 2.02 1.47 2.72 1.33 3.38 1.14 5.90 1.11 6.75 1.03 13.00
2.11 1.78 1.76 2.14 1.41 3.03 1.76 2.14 1.55 2.54 1.38 3.19 1.91 1.98 1.65 2.32 1.50 2.67 1.58 2.51 1.46 2.90 1.17 5.45 1.11 7.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.16 5.10 1.84 1.97 1.16 5.10 1.12 6.60 1.01 15.00
2.88 1.42 1.90 1.90 1.43 2.83 1.13 6.05 1.09 7.40
1.83 2.06 1.51 2.65 1.21 4.71 1.42 3.00 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.69 2.08 1.29 3.40
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Осасуна 0:2 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Бетис

Исход игры
Осасуна
40.4% (61)
Ничья
45% (68)
Бетис
14.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
32% (48)
Меньше
68% (102)
Обе команды забьют
Да
74% (111)
Нет
26% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (63)
1:0 Осасуна
20.5% (31)
2:1 Осасуна
17.2% (26)
1:2 Бетис
9.3% (14)
1:3 Бетис
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Бетис
2.6% (4)
2:0 Осасуна
2% (3)
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